1 લાખ રૂપિયાના બનાવી દીધા 1.70 કરોડ રૂપિયા, હવે આ છે દેશનો સૌથી મોંઘો શેર
મલ્ટીબેગર કંપની MRF ના શેરમાં 25 વર્ષ પહેલા લગાવવામાં આવેલા 1 લાખ રૂપિયા હવે 1.70 કરોડ રૂપિયા બની ગયા છે. ટાયર કંપનીએ આ કમાલ બોનસ શેર અને સ્ટોક સ્પ્લિટ વગર કર્યો છે.
- એમઆરએફનો શેર 2001ના એપ્રિલ મહિનામાં 787 રૂપિયા પર હતો
- 13 એપ્રિલ 2026ના બીએસઈમાં 134393.40 રૂપિયા પર બંધ થયો
- 25 વર્ષમાં MRFના સ્ટોકે રોકાણકારોને બનાવ્યા કરોડપતિ
MRF હાલ ભારતીય શેર બજારમાં લિસ્ટેડ સૌથી મોંઘો શેર છે. એમઆરએફનો શેર સોમવારે BSEમાં 134393.40 રૂપિયા પર બંધ થયો છે. એમઆરએફના સ્ટોકે લાંબાગાળે રોકાણકારોને છપ્પરફાડ રિટર્ન આપ્યું છે. કંપનીના સ્ટોકે લોન્ગ ટર્મ રોકાણકારોને કરોડપતિ બનાવી દીધા છે. એમઆરએફના શેરમાં 25 વર્ષ પહેલા લગાવવામાં આવેલા 1 લાખ રૂપિયા હવે 1.70 કરોડ રૂપિયા બની ગયા છે. કંપનીના સ્ટોકે આ કમાલ બોનસ શેર અને સ્ટોક સ્પ્લિટ વગર કર્યો છે. કંપનીએ છેલ્લા 25 વર્ષમાં ન તો પોતાના રોકાણકારોને બોનસ શેર આપ્યો છે ન શેરનું વિભાજન કર્યું છે.
1 લાખ રૂપિયાના આ રીતે બનાવ્યા 1.70 કરોડ રૂપિયા
એમઆરએફનો શેર 2001ના એપ્રિલ મહિનામાં 787 રૂપિયા પર હતો. જો કોઈ વ્યક્તિએ તે સમયે શેરમાં 1 લાખ રૂપિયા લગાવ્યા હોત તો તેને કંપનીના 127 શેર મળ્યા હોત. એમઆરએફ લિમિટેડનો શેર 13 એપ્રિલ 2026ના બીએસઈમાં 134393.40 રૂપિયા પર બંધ થયો છે. તેવામાં કંપનીના 127 શેરની વર્તમાન વેલ્યુ 1.70 કરોડ રૂપિયા થાય છે. ટાયર એન્ડ રબ્બર પ્રોડક્ટ્સ ઈન્ડસ્ટ્રી સાથે જોડાયેલી કંપનીનું માર્કેટ કેપ સોમવારે આશરે 57000 કરોડ રૂપિયા પહોંચી ગયું હતું.
શેરની કિંમતમાં 3400 ટકાથી વધુનો વધારો
ટાયર કંપની MRF ના શેરની કિંમતમાં છેલ્લા 20 વર્ષમાં 3400 ટકાથી વધુનો વધારો થયો છે. એમઆરએફનો શેર 21 એપ્રિલ 2006ના 3827.07 રૂપિયા પર હતો. જ્યારે 13 એપ્રિલ 2026ના શેર 134393.40 રૂપિયા પર પહોંચી ગયો છે. છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં કંપનીના શેરમાં 65 ટકાની તેજી આવી છે. એમઆરએફના શેરનું 52 સપ્તાહનું હાઈ લેવલ 163,500 રૂપિયા છે. તો કંપનીના શેરનું 52 સપ્તાહનું લો લેવલ 113800 રૂપિયા છે.
6 મહિનામાં 14 ટકાથી વધુ તૂટી ગયો કંપનીનો શેર
એમઆરએફના શેરની કિંમતમાં છ મહિનામાં 14 ટકાથી વધુનો ઘટાડો થયો છે. ટાયર કંપનીનો શેર 14 ઓક્ટોબર 2025ના 157529.75 રૂપિયા પર હતો. હવે 13 એપ્રિલ 2026ના 134393.40 રૂપિયા પર બંધ થયો છે. આ વર્ષે અત્યાર સુધી કંપનીના શેરમાં 11 ટકાનો ઘટાડો થયો છે. કંપનીમાં પ્રમોટરની ભાગીદારી 27.74 ટકા છે, જ્યારે પબ્લિક શેરહોલ્ડિંગ 72.26 ટકા છે. શેરહોલ્ડિંગનો આ ડેટા સપ્ટેમ્બર 2025 ક્વાર્ટરનો છે.
