Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝBusiness

IPO Alert: 28 જાન્યુઆરીથી ખુલી રહ્યો છે આ કંપનીનો ઈશ્યુ, ગ્રે માર્કેટમાં તેજીનો માહોલ, જાણો વિગત

Upcoming IPO: ભારતીય શેર બજારમાં નવા સપ્તાહે વધુ એક આઈપીઓ ખુલી રહ્યો છે. જો તમે આઈપીઓમાં રોકાણ કરો છો તો આ સમાચાર તમારા માટે છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Jan 26, 2026, 04:56 PM IST

Trending Photos

IPO Alert: 28 જાન્યુઆરીથી ખુલી રહ્યો છે આ કંપનીનો ઈશ્યુ, ગ્રે માર્કેટમાં તેજીનો માહોલ, જાણો વિગત

Msafe Equipments IPO: ભારતીય શેર બજારમાં આઈપીઓમાં દાવ અજમાવતા રોકાણકારો માટે સારા સમાચાર છે.આ કડીમાં Msafe Equipments કંપનીના પબ્લિક ઈશ્યુની ખાસ ચર્ચા થઈ રહી છે,જે 28 જાન્યુઆરીથી 30 જાન્યુઆરી સુધી રોકાણ માટે ખુલો રહેશે.

બજારમાં ચાલી રહેલી હલચલ વચ્ચે આ ઈશ્યુ તેથી પણ ચર્ચામાં છે, કારણ કે હાલ ગ્રે માર્કેટમાં સારી મજબૂતી જોવા મળી રહી છે. તેવામાં રોકાણકારો આ નવા ઈશ્યુ પર પોતાનો દાવ લગાવવાનો પ્લાન બનાવી શકે છે, આવો જાણીએ આ કંપની વિશે..

Add Zee News as a Preferred Source

પ્રાઇસ બેન્ડથી લઈને ઇશ્યુ સાઇઝ સુધી
Msafe Equipments આઈપીઓ હેઠળ રોકાણકારો માટે કંપનીએ પ્રતિ શેર 116થી 123 રૂપિયાની પ્રાઇસ બેન્ડ નક્કી કરી છે. તેમાં એક લોટમાં 1000 શેર રાખવામાં આવ્યા છે, પરંતુ રિટેલ ઈન્વેસ્ટરોએ ઓછામાં ઓછા બે લોટ પર દાવ લગાવવો પડશે. એટલે કે રોકાણકારોએ એક સાથે 2000 શેર માટે અરજી કરવી પડશે. આ પ્રમાણે ઓછામાં ઓછા આશરે 2,46,000 રૂપિયાનું રોકાણ કરવું પડશે.

આ આઈપીઓ દ્વારા કંપની કુલ 66.42 કરોડ રૂપિયા એકત્ર કરવાની યોજના બનાવી રહી છે. કંપની દ્વારા 44 લાખ નવા શેર જારી કરવામાં આવશે, જ્યારે ઓફર ફોર સેલ હેઠળ 10 લાખ શેર બજારમાં ઉતારવામાં આવશે. કંપની આ ફંડનો ઉપયોગ પોતાનો કારોબાર વધારવા અને નાણાકીય સ્થિતિને મજબૂત કરવા માટે કરશે.

ગ્રે માર્કેટમાં કંપનીના શેરની સ્થિતિ
ગ્રે માર્કેટમાં કંપનીના શેરના પ્રદર્શનની વાત કરીએ તો તેમાં તેજી જોવા મળી રહી છે. ઇન્વેસ્ટર્સ ગેનના રિપોર્ટ પ્રમાણે આ સમયે કંપનીના શેર ગ્રે માર્કેટમાં 11 રૂપિયાના પ્રીમિયમ પર કારોબાર કરી રહ્યાં છે.

જે આશરે 8.93 ટકા સંભવિત લિસ્ટિંગ ગેનનો સંકેત આપે છે. અત્યાર સુધીનો સૌથી ઊંચો જીએમપી 11 રૂપિયા અને સૌથી નીચલું સ્તર 7 રૂપિયા પ્રતિ શેર રહ્યું છે. કંપનીના શેરનું લિસ્ટિંગ બીએસઈ એસએમઈ પ્લેટફોર્મ પર થશે.

કંપનીનો કારોબાર
કંપની સુરક્ષા સાથે જોડાયેલા ઉપકરણોનું નિર્માણ કરે છે. જેનો ઉપયોગ ઊંચાઈ પર કામ કરનાર ક્ષેત્રમાં કરવામાં આવે છે. તેની સ્થાપના વર્ષ 2019મા થઈ હતી અને તેનું મેન્યુફેક્ચરિંગ યુનિટ ઉત્તર પ્રદેશના ગ્રેટર નોઇડામાં સ્થિત છે. આ સિવાય કંપનીનું વેરહાઉસ મહારાષ્ટ્ર, કર્ણાટક, પંજાબ, ગુજરાત, તમિલનાડુ અને પશ્ચિમ બંગાળમાં છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ રાજનીતિ અને બિઝનેસ સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્

...और पढ़ें
Msafe Equipments IPOMsafe Equipments IPO GMP

Trending news