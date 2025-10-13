Prev
Stock Market Holiday : દિવાળી પર બંધ રહેશે શેરબજાર ? જાણો ક્યારે છે મુહૂર્ત ટ્રેડિંગ

 Muhurat Trading 2025 Time : રોકાણકારો મુહૂર્ત ટ્રેડિંગને શુભ અને ફળદાયી માને છે અને આ દિવસે ટ્રેડિંગનું વિશેષ મહત્વ છે. ત્યારે આ લેખમાં જાણીશું કે, દિવાળી પર શેરબજાર બંધ રહેશે કે નહીં અને મુહૂર્ત ટ્રેડિંગ ક્યારે થશે. 

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Oct 13, 2025, 12:45 PM IST

Stock Market Holiday : દિવાળી પર બંધ રહેશે શેરબજાર ? જાણો ક્યારે છે મુહૂર્ત ટ્રેડિંગ

 Muhurat Trading 2025 Time : તહેવારોની તૈયારીઓ પૂરજોશમાં ચાલી રહી છે. દિવાળીના શુભ અવસરે લગભગ આખો દેશ બંધ રહેશે. દિવાળી માટે શેરબજાર પણ બંધ રહેશે. જો કે, મુહૂર્ત ટ્રેડિંગ શરૂ રહેશે. 21 અને 22 ઓક્ટોબરે શેરબજાર બંધ રહેશે. 21 ઓક્ટોબરે દિવાળી અને લક્ષ્મી પૂજા ઉજવવામાં આવશે અને આ દિવસે મુહૂર્ત ટ્રેડિંગ પણ થશે. 22 ઓક્ટોબરે બલિપ્રતિપદા માટે રજા જાહેર કરવામાં આવી છે. 21 ઓક્ટોબરે બંને મુખ્ય એક્સચેન્જો, BSE અને NSE પર મુહૂર્ત ટ્રેડિંગ કરવામાં આવશે.

મુહૂર્ત ટ્રેડિંગનો સમય ?

21 ઓક્ટોબરે BSE અને NSE બંને એક્સચેન્જો પર મુહૂર્ત ટ્રેડિંગ સેશન બપોરે 1:45થી 2:45 વાગ્યા સુધી યોજાશે. વધુમાં, પ્રી-ઓપન સેશન બપોરે 1:30થી 1:45 વાગ્યા સુધી છે. મુહૂર્ત ટ્રેડિંગને લઈને રોકાણકારોમાં ખૂબ જ ઉત્સાહ જોવા મળે છે. રોકાણકારો આ પ્રસંગને શુભ માને છે અને તેમના પોર્ટફોલિયોમાં સફળતા અને વૃદ્ધિ સુનિશ્ચિત કરવા માટે મુહૂર્ત ટ્રેડિંગમાં જોડાય છે. તાજેતરના વર્ષોમાં મુહૂર્ત ટ્રેડિંગ પછી શેરબજાર લીલા નિશાન સાથે બંધ થયું છે.

મુહૂર્ત ટ્રેડિંગ શું છે ?

મુહૂર્ત ટ્રેડિંગની પરંપરા વર્ષોથી પ્રચલિત છે. મુહૂર્ત ટ્રેડિંગના દિવસોમાં બજાર આખો દિવસ ખુલ્લું રહેતું નથી. બજાર એક ખાસ, એક કલાકના ટ્રેડિંગ સેશન માટે ખુલ્લું રાખવામાં આવે છે. આ સેશન પરંપરાગત રીતે રોકાણકારો માટે શુભ માનવામાં આવે છે. રોકાણકારો સામાન્ય રીતે મુહૂર્ત ટ્રેડિંગના દિવસોમાં શેર ખરીદે છે અને વેચે છે. એવું માનવામાં આવે છે કે સંપત્તિ અને સમૃદ્ધિની દેવી લક્ષ્મી આ દિવસે રોકાણકારોને આશીર્વાદ આપે છે, જેનાથી સમગ્ર વર્ષ દરમિયાન તેમના રોકાણ પર વળતર મળે છે.

(ડિસ્ક્લેમરઃ અહીં માત્ર શેરના પરફોર્મંસની જાણકારી આપવામાં આવી છે. આ રોકાણની સલાહ નથી. શેરબજારમાં રોકાણ જોખમો અધીન હોય છે. રોકાણ કરતા પહેલા તમારા નાણાકીય એડવાઇઝરની સલાહ લો) 
 

