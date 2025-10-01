મુકેશ અંબાણી ફરી બન્યા ભારતના સૌથી ધનિક વ્યક્તિ, શાહરૂખ ખાન પણ યાદીમાં સામેલ
Indian millionaires: હુરૂન ઈન્ડિયા દ્વારા ભારતના ધનવાન વ્યક્તિઓની યાદી જાહેર કરવામાં આવી છે. આ યાદીમાં ઉદ્યોગપતિ મુકેશ અંબાણી અને તેમનો પરિવાર સૌથી વધુ સંપત્તિ ધરાવે છે. તમે પણ જાણો આ રિપોર્ટમાં કયા-કયા લોકો સામેલ છે.
Hurun Rich List 2025: ભારતના સૌથી ધનવાન વ્યક્તિઓની 14મી એમ3એમ હુરૂન ઈન્ડિયા રિચ લિસ્ટ 2025મા મુકેશ અંબાણી અને તેમનો પરિવાર ફરી દેશના સૌથી ધનવાનોની યાદીમાં ટોપ સ્થાન પર આવી ગયો છે. તેમની કુલ સંપત્તિ ₹9.55 લાખ કરોડ આંકવામાં આવી છે. આ યાદીને M3M ઈન્ડિયા અને હુરૂન રિસર્ચ સંસ્થાએ મળી જારી કરી છે. ગૌતમ અદાણી અને તેમનો પરિવાર બીજા સ્થાને છે, જેની કુલ સંપત્તિ ₹8.15 લાખ કરોડ છે.
લિસ્ટમાં નવી એન્ટ્રી
આ વખતે યાદીમાં નવી એન્ટ્રી પણ જોવા મળી છે. રૌશની નાદર મલ્હોત્રા અને તેમનો પરિવાર પ્રથમવાર ટોપ ત્રણમાં સામેલ થયો છે, જેની કુલ સંપત્તિ ₹2.84 લાખ કરોડ, અને તે ભારતના સૌથી ધનવાન મહિલા બની ગયા છે. રિપોર્ટ્સમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે નવી એન્ટ્રી ભારતની સંપત્તિની તસવીર બદલી રહી છે.
ભારતમાં અબજોપતિઓની સંખ્યામાં વધારો
રિપોર્ટ્સ પ્રમાણે ભારતમાં હવે 350થી વધુ અબજોપતિ છે, જે 13 વર્ષ પહેલા યાદીની શરૂઆતના સમયથી છ ગણો વધારો છે. બધા અબજોપતિઓની કુલ સંપત્તિ ₹167 લાખ કરોડ છે, જે ભારતની ગ્રોસ ડોમેસ્ટિક પ્રોડક્ટ (GDP) નો લગભગ અડધો ભાગ છે.
યુવા અને નવી પેઢીના અબજોપતિઓ
યુવા સંપત્તિ નિર્માતા પણ પોતાની છાપ છોડી રહ્યાં છે. અરવિંદ શ્રીનિવાસ 31 વર્ષ, Perplexity ના સંસ્થાપક, આ વર્ષે ભારતના સૌથી યુવા અબજોપતિ બન્યા, જેમની કુલ સંપત્તિ 21190 કરોડ રૂપિયા છે. બોલીવુડ સુપરસ્ટાર શાહરૂખ ખાન પણ પ્રથમવાર અબજોપતિની ક્લબમાં સામેલ થયો, જેની કુલ સંપત્તિ 12490 કરોડ રૂપિયા આંકવામાં આવી છે. સંપત્તિના વધારાના મામલામાં આ વર્ષે નિરજ બજાજ અને તેમના પરિવારની કુલ સંપત્તિમાં મોટો વધારો થયો, અને 69875 કરોડ રૂપિયા જોડી 2.33 લાખ કરોડ સુધી પહોંચી ગઈ છે.
મુંબઈ અબજોપતિઓનું મોટું કેન્દ્ર
મુંબઈ ભારતના અબજોપતિઓનું સૌથી મોટું કેન્દ્ર છે, જેમાં 451 એન્ટ્રી છે, ત્યારબાદ દિલ્હી (223) અને બેંગલુરૂ (116) નું સ્થાન છે. સેક્ટર પ્રમાણે ફાર્માસ્યુટિકલ્સ 137 એન્ટ્રી સાથે પ્રથમ સ્થાને છે, ત્યારબાદ ઈન્ડસ્ટ્રિયલ પ્રોડક્ટ્સ (132) અને કેમિકલ્સ તથા પેટ્રોકેમિકલ્સ (125) છે.
મહિલા ઉદ્યમિઓની વધતી ભાગીદારી
આ વર્ષની યાદીમાં 101 મહિલાઓનો સમાવેશ થાય છે, એકંદરે, ભારતમાં સંપત્તિ નિર્માણના મુખ્ય પ્રેરકબળ સ્વ-નિર્મિત વ્યક્તિઓ છે, યાદીમાં સામેલ 66% લોકો સ્વ-નિર્મિત છે, અને 74% નવી એન્ટ્રીઓએ પોતાની સંપત્તિ જાતે બનાવી છે.
