Reliance: 5 દિવસ...47000 કરોડની કમાણી, રિલાયન્સમાં પૈસા રોકનારાઓની જલસા!

Sensex Top-10 Firms માં સામેલ ચાર કંપનીઓની માર્કેટ વેલ્યુમાં ગયા સપ્તાહે જબરદસ્ત વધારો જોવા મળ્યો, તો વળી આ યાદીમાં સામેલ છ કંપનીઓ એવી રહી, જેમાં પૈસા રોકનારાઓને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Nov 02, 2025, 03:55 PM IST

Stock Market: શેરબજાર માટે ગત સપ્તાહ ખાસો ઉતાર-ચઢાવ વાળો રહ્યો હતો. તેમ છતાં, બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જ પર લિસ્ટેડ દેશની 10 સૌથી મૂલ્યવાન કંપનીઓમાંથી ચારે પોતાના રોકાણકારોને ધૂમ કમાણી કરાવી. સૌથી વધુ કમાણી કરાવનારી કંપની દેશના સૌથી અમીર મુકેશ અંબાણી (Mukesh Ambani)ની રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ (Reliance) રહી. તેમાં પૈસા રોકનારાઓએ માત્ર પાંચ દિવસમાં જ 47,000 કરોડથી વધુ છાપી લીધા. બીજી તરફ HDFC Bank, ICICI Bank, Infosys જેવી દિગ્ગજ કંપનીઓએ મોટું નુકસાન કરાવ્યું.

રિલાયન્સ સહિત આ 4 કંપનીઓ ફાયદામાં
સેન્સેક્સની ટોપ-10 ફર્મ્સમાંથી ગયા સપ્તાહે જે ચાર કંપનીઓની માર્કેટ વેલ્યુમાં વધારો થયો છે, તેમાં રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ ઉપરાંત દેશની સૌથી મોટી સરકારી બેંક એસબીઆઇ (SBI), ભારતી એરટેલ અને એલઆઇસી (LIC) સામેલ છે. આ ચારેયની માર્કેટ વેલ્યુ સંયુક્ત રૂપે 95,447 કરોડ વધી. બીજી તરફ, યાદીમાં સામેલ જે છ કંપનીઓને નુકસાન થયું, તેમાં એચડીએફસી બેંક, ટીસીએસ, આઈસીઆઈસીઆઈ બેંક, બજાજ ફાઇનાન્સ, ઇન્ફોસિસ, એચયુએલ (HUL) છે. તેમનું સંયુક્ત માર્કેટ કેપ 91,685.94 કરોડ ઘટી ગયું.

મુકેશ અંબાણીની કંપનીનો દબદબો કાયમ
મુકેશ અંબાણીના નેતૃત્વ હેઠળની રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ માર્કેટ વેલ્યુની દ્રષ્ટિએ દેશની સૌથી મોટી કંપની છે. તેનું માર્કેટ કેપિટલાઇઝેશન ગયા સપ્તાહના પાંચ કારોબારી દિવસોમાં વધીને એકવાર ફરી 20 લાખ કરોડના આંકને પાર કરી ગયું. પીટીઆઈ (PTI) અનુસાર, રિલાયન્સનું માર્કેટ કેપ 20,11,602.06 કરોડ નોંધાયું. આ હિસાબે ગણતરી કરીએ, તો આ પાંચ દિવસોની અંદર રિલાયન્સના રોકાણકારોએ 47,431.32 કરોડની કમાણી કરી.

SBI થી LIC સુધીએ કરાવી કમાણી
રિલાયન્સ ઉપરાંત અન્ય કમાણી કરાવનારી કંપનીઓમાં બીજા ક્રમે સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા (SBI) રહી. SBIનું માર્કેટ કેપ ₹30,091.82 કરોડ વધીને ₹8,64,908.87 કરોડ થઈ ગયું. આ ઉપરાંત, ત્રીજી સૌથી વધુ કમાણી કરનારી કંપની ટેલિકોમ જાયન્ટ ભારતી એરટેલ રહી. ભારતી એરટેલનું માર્કેટ કેપ વધીને ₹11,71,554.56 કરોડ થઈ ગયું અને રોકાણકારોની સંપત્તિમાં 14,540.37 કરોડનો વધારો થયો. ચોથી કંપની એલઆઇસી (LIC) રહી, જેમાં પૈસા રોકનારાઓએ ₹3,383.87 કરોડ કમાયા. LICનું માર્કેટ કેપ વધીને ₹5,65,897.54 કરોડ થઈ ગયું.

આ છ કંપનીઓએ કરાવ્યું નુકસાન

કંપનીનું નામ | માર્કેટ કેપમાં ઘટાડો | માર્કેટ વેલ્યુ |
Bajaj Finance | ₹29,090.12 કરોડ | ₹6,48,756.24 કરોડ |
ICICI Bank | ₹21,618.90 કરોડ | ₹9,61,127.86 કરોડ |
Infosys | ₹17,822.38 કરોડ | ₹6,15,890 કરોડ |
HUL | ₹11,924.17 કરોડ | ₹5,79,561.93 કરોડ |
HDFC Bank | ₹9,547.96 કરોડ | ₹15,18,679.14 કરોડ |
TCS | ₹1,682.41 કરોડ | ₹11,06,338.80 કરોડ |

નંબર-1 સ્થાન પર રિલાયન્સ
માર્કેટ વેલ્યુની દ્રષ્ટિએ દેશની સૌથી મોટી કંપનીઓની રેન્કિંગમાં મુકેશ અંબાણીની રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝે ગયા સપ્તાહે પણ નંબર-1 સ્થાન પર પોતાનો કબજો કાયમ રાખ્યો. RIL પછી ક્રમશઃ એચડીએફસી બેંક, એરટેલ, ટીસીએસ, આઈસીઆઈસીઆઈ બેંક, સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા, બજાજ ફાઇનાન્સ, ઇન્ફોસિસ, એચયુએલ અને એલઆઇસીનો નંબર રહ્યો.
 

