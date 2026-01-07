મુકેશ અંબાણીને 393976039000 રૂપિયાનું નુકસાન, ગૌતમ અદાણી અમીરોની લિસ્ટમાં ટોપ 20માંથી બહાર
Ambani Adani Wealth: દેશની સૌથી મૂલ્યવાન કંપની રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝના શેર મંગળવારે ભારે ઘટ્યા હતા. કંપની 4 ટકાથી વધુ ઘટાડા સાથે બંધ થઈ હતી. આના પરિણામે તેની માર્કેટ કેપમાં લગભગ 1 લાખ કરોડ રૂપિયાનો ઘટાડો થયો હતો. આના કારણે મુકેશ અંબાણીની નેટવર્થમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થયો હતો.
Ambani Adani Wealth: દેશની સૌથી મૂલ્યવાન કંપની રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝના શેર મંગળવારે ભારે ઘટાડો થયો હતો. ટ્રેડિંગ દરમિયાન તેમાં 4%થી વધારેનો ઘટાડો થયો હતો. આના કારણે કંપનીના માર્કેટ કેપમાં લગભગ 1 લાખ કરોડ રૂપિયાનો ઘટાડો કર્યો હતો. કંપનીના ચેરમેન મુકેશ અંબાણીની નેટવર્થમાં $4.37 બિલિયન એટલે કે આશરે ₹3,93,97,60,39,000નો ઘટાડો થયો હતો.
સૌથી ધનિક લોકોની યાદી
બ્લૂમબર્ગ બિલિયોનેર્સ ઇન્ડેક્સ અનુસાર, અંબાણીની નેટવર્થ હવે ઘટીને $103 બિલિયન થઈ ગઈ છે. તેઓ વિશ્વના સૌથી ધનિક લોકોની યાદીમાં 18મા ક્રમે છે. આ વર્ષે, તેમની નેટવર્થમાં $4.21 બિલિયનનો ઘટાડો થયો છે.
ટોચના 20માંથી બહાર નીકળી ગયા
આ દરમિયાન, અદાણી ગ્રુપના ચેરમેન ગૌતમ અદાણી વિશ્વના સૌથી ધનિક લોકોની યાદીમાં ટોચના 20માંથી બહાર નીકળી ગયા છે. મંગળવારે તેમની કુલ સંપત્તિ 313 મિલિયન ડોલર ઘટીને $85.4 બિલિયનની કુલ સંપત્તિ સાથે 21મા સ્થાને પહોંચી ગયા છે.
સંપત્તિ $13.4 બિલિયન ઘટીને $630 બિલિયન થઈ
અમેરિકન થોમસ પીટરફી ($87 બિલિયન) હવે તેમને પાછળ છોડી ગયા છે. એલોન મસ્ક યાદીમાં ટોચ પર છે, જોકે મંગળવારે તેમની કુલ સંપત્તિ $13.4 બિલિયન ઘટીને $630 બિલિયન થઈ ગઈ છે. ગૂગલના સહ-સ્થાપક લેરી પેજ $270 બિલિયન સાથે બીજા નંબર પર છે.
ટોચના 10માં કોણ છે?
એમેઝોનના સ્થાપક જેફ બેઝોસની કુલ સંપત્તિ મંગળવારે $7.18 બિલિયન વધી. તેઓ વિશ્વના સૌથી ધનિક લોકોની યાદીમાં $262 બિલિયનના વધારા સાથે ત્રીજા સ્થાને છે. ગુગલના સહ-સ્થાપક સેર્ગેઈ બ્રિન ($251 બિલિયન) ચોથા સ્થાને, ઓરેકલના સ્થાપક લેરી એલિસન ($246 બિલિયન) પાંચમા સ્થાને, ફેસબુકના માર્ક ઝુકરબર્ગ ($233 બિલિયન) છઠ્ઠા સ્થાને, બર્નાર્ડ આર્નોલ્ટ ($207 બિલિયન) સાતમા સ્થાને, માઇક્રોસોફ્ટના સ્ટીવ બાલ્મર ($167 બિલિયન) આઠમા સ્થાને, એનવીડિયાના સીઈઓ જેન્સેન હુઆંગ ($155 બિલિયન) નવમા સ્થાને અને દિગ્ગજ રોકાણકાર વોરેન બફેટ ($150 બિલિયન) દસમા સ્થાને છે.
