ગુજરાતી ન્યૂઝBusiness

મુકેશ અંબાણીને 393976039000 રૂપિયાનું નુકસાન, ગૌતમ અદાણી અમીરોની લિસ્ટમાં ટોપ 20માંથી બહાર

Ambani Adani Wealth: દેશની સૌથી મૂલ્યવાન કંપની રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝના શેર મંગળવારે ભારે ઘટ્યા હતા. કંપની 4 ટકાથી વધુ ઘટાડા સાથે બંધ થઈ હતી. આના પરિણામે તેની માર્કેટ કેપમાં લગભગ 1 લાખ કરોડ રૂપિયાનો ઘટાડો થયો હતો. આના કારણે મુકેશ અંબાણીની નેટવર્થમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થયો હતો.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Jan 07, 2026, 01:00 PM IST

Ambani Adani Wealth: દેશની સૌથી મૂલ્યવાન કંપની રિલાયન્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝના શેર મંગળવારે ભારે ઘટાડો થયો હતો. ટ્રેડિંગ દરમિયાન તેમાં 4%થી વધારેનો ઘટાડો થયો હતો. આના કારણે કંપનીના માર્કેટ કેપમાં લગભગ 1 લાખ કરોડ રૂપિયાનો ઘટાડો કર્યો હતો. કંપનીના ચેરમેન મુકેશ અંબાણીની નેટવર્થમાં $4.37 બિલિયન એટલે કે આશરે ₹3,93,97,60,39,000નો ઘટાડો થયો હતો. 

સૌથી ધનિક લોકોની યાદી

બ્લૂમબર્ગ બિલિયોનેર્સ ઇન્ડેક્સ અનુસાર, અંબાણીની નેટવર્થ હવે ઘટીને $103 બિલિયન થઈ ગઈ છે. તેઓ વિશ્વના સૌથી ધનિક લોકોની યાદીમાં 18મા ક્રમે છે. આ વર્ષે, તેમની નેટવર્થમાં $4.21 બિલિયનનો ઘટાડો થયો છે.

ટોચના 20માંથી બહાર નીકળી ગયા

આ દરમિયાન, અદાણી ગ્રુપના ચેરમેન ગૌતમ અદાણી વિશ્વના સૌથી ધનિક લોકોની યાદીમાં ટોચના 20માંથી બહાર નીકળી ગયા છે. મંગળવારે તેમની કુલ સંપત્તિ 313 મિલિયન ડોલર ઘટીને $85.4 બિલિયનની કુલ સંપત્તિ સાથે 21મા સ્થાને પહોંચી ગયા છે. 

સંપત્તિ $13.4 બિલિયન ઘટીને $630 બિલિયન થઈ

અમેરિકન થોમસ પીટરફી ($87 બિલિયન) હવે તેમને પાછળ છોડી ગયા છે. એલોન મસ્ક યાદીમાં ટોચ પર છે, જોકે મંગળવારે તેમની કુલ સંપત્તિ $13.4 બિલિયન ઘટીને $630 બિલિયન થઈ ગઈ છે. ગૂગલના સહ-સ્થાપક લેરી પેજ $270 બિલિયન સાથે બીજા નંબર પર છે.

ટોચના 10માં કોણ છે?

એમેઝોનના સ્થાપક જેફ બેઝોસની કુલ સંપત્તિ મંગળવારે $7.18 બિલિયન વધી. તેઓ વિશ્વના સૌથી ધનિક લોકોની યાદીમાં $262 બિલિયનના વધારા સાથે ત્રીજા સ્થાને છે. ગુગલના સહ-સ્થાપક સેર્ગેઈ બ્રિન ($251 બિલિયન) ચોથા સ્થાને, ઓરેકલના સ્થાપક લેરી એલિસન ($246 બિલિયન) પાંચમા સ્થાને, ફેસબુકના માર્ક ઝુકરબર્ગ ($233 બિલિયન) છઠ્ઠા સ્થાને, બર્નાર્ડ આર્નોલ્ટ ($207 બિલિયન) સાતમા સ્થાને, માઇક્રોસોફ્ટના સ્ટીવ બાલ્મર ($167 બિલિયન) આઠમા સ્થાને, એનવીડિયાના સીઈઓ જેન્સેન હુઆંગ ($155 બિલિયન) નવમા સ્થાને અને દિગ્ગજ રોકાણકાર વોરેન બફેટ ($150 બિલિયન) દસમા સ્થાને છે.
 

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

