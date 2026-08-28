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મુકેશ અંબાણીએ Zeeને પડાવી લેવાની કરી હતી કોશિશ, ડૉ. સુભાષ ચંદ્રાએ કહ્યું: આ ગેમ ન રમો, તે પાછી તમારા ઉપર જ આવશે

Dr. Subhash Chandra on NCLT Case: એસ્સેલ ગ્રુપના ચેરમેન ડૉ. સુભાષ ચંદ્રાએ નેશનલ કંપની લો ટ્રિબ્યુનલ (NCLT)માં લોન સેટલમેન્ટ મામલે ફરી પોતાનો પક્ષ રજૂ કર્યો. આ ઉપરાંત તેમણે રિલાયન્સ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડના ચેરમેન અને સીએમડી મુકેશ અંબાણીના નેટવર્ક પર Zeeને લઈને ખોટી અફવાઓ ફેલાવવાનો આરોપ પણ લગાવ્યો છે. તેમણે કહ્યું કે મુકેશ અંબાણીએ Zee ને પચાવી પાડવાની કોશિશ કરી છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 28, 2026, 04:33 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 05:14 PM IST
મુકેશ અંબાણીએ Zeeને પડાવી લેવાની કરી હતી કોશિશ, ડૉ. સુભાષ ચંદ્રાએ કહ્યું: આ ગેમ ન રમો, તે પાછી તમારા ઉપર જ આવશે

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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મુકેશ અંબાણીએ Zeeને પડાવી લેવાની કરી હતી કોશિશ, ડૉ.ચંદ્રાએ કર્યો મોટો ખુલાસો
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