/મુકેશ અંબાણીએ Zeeને પડાવી લેવાની કરી હતી કોશિશ, ડૉ. સુભાષ ચંદ્રાએ કહ્યું: આ ગેમ ન રમો, તે પાછી તમારા ઉપર જ આવશે

Dr. Subhash Chandra on NCLT Case: ડૉ. સુભાષ ચંદ્રાનું નેશનલ કંપની લો ટ્રિબ્યુનલ (NCLT) લોન સેટલમેન્ટ મામલે એસ્સેલ ગ્રુપના ચેરમન ડૉ. સુભાષ ચંદ્રાનું નિવેદન સામે આવ્યું છે. તેમણે કહ્યું કે કેટલાક લોકો મારી છબી બગાડવાની કોશિશ કરી રહ્યા છે. તેમણે મુકેશ અંબાણીના નેટવર્ક પર ખોટી અફવાઓ ફેલાવવાનો આરોપ પણ લગાવ્યો. તેમણે કહ્યું કે અંબાણીએ Zee ને પચાવી પાડવાની કોશિશ કરી.
મે અંબાણીને ફોન કર્યો, પત્ર લખ્યો...
વધુમાં તેમણે જણાવ્યું કે, અંબાણીએ Zee પર કબજો કરવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. Network 18 CNBCએ 22,000 કરોડ રૂપિયાની લોન વિશે ખોટી માહિતી ફેલાવી. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે, 'મેં મુકેશ અંબાણીને ફોન પણ કર્યો હતો. જ્યારે મને ફોન રિટર્ન ના આવ્યો ત્યારે મેં એક પત્ર પણ લખ્યો.
મેં મારી સંપત્તિ વેચીને મારું દેવું ચૂકવી દીધું
તેમણે કહ્યું કે, અંબાણીની ઓફર મારા પરિવાર માટે સારી હતી, પરંતુ તે લઘુમતી શેરધારકો માટે સારી ન હતી... તેથી અમે ના પાડી. તે પછી, અમે ઝીને સોની સાથે મર્જ કરવાનું નક્કી કર્યું. અમારા ગ્રુપ પર 45,000 કરોડ રૂપિયાનું દેવું હતું. પરંતુ અમારા વડીલોએ અમને શીખવ્યું છે કે કોઈના પૈસા ન રાખો, દરેક પૈસા ચુકવવાના છે. અમે અમારી સંપત્તિ વેચીને આ દેવું ચૂકવી દીધું. તેમણે કહ્યું કે, હું આ પરિસ્થિતિથી ભાગવાનો નથી.
"મારી પાસે હવે ગુમાવવા માટે કંઈ નથી..."
ડૉ. ચંદ્રાએ મુકેશ અંબાણીને સ્પષ્ટપણે કહ્યું કે તમે પ્રોપગેંડામાં ન કરો. તમારા પિતા, ધીરુભાઈ અંબાણી, એક સમજદાર માણસ હતા. મેં ધીરુભાઈ પાસેથી ઘણું શીખ્યું છે, પણ તમે નથી શીખ્યા. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે, મારી પાસે ગુમાવવા માટે કંઈ નથી, પણ તમારી પાસે ગુમાવવા માટે ઘણું છે. મહેરબાની કરીને, તમારા લોકોને રોકો. હું હવે ખાલી થઈ ગયો છું, મારી પાસે ગુમાવવા માટે કંઈ બાકી નથી. હું તમને હાથ જોડીને વિનંતી કરું છું કે તમારા લોકોને રોકો.
ભારતમાં આ બધું કરવાનું બંધ કરો
મુકેશ અંબાણીનું નામ લેતા ડો. સુભાષ ચંદ્રાએ કહ્યું કહ્યું કે, તમે લોકો મારી સાથે સરકારને જોડી રહ્યા છો. સરકારે મને ફાયદો કરાવ્યો. મેં સરકાર પાસે કંઈ માંગ્યું નથી. માગેત તો કદાચ મદદ કરી દેત. તેમણે સ્પષ્ટ કહ્યું કે, આ ગેમ ના રમો, તે તમારી પાછી તમારી ઉપર જ આવશે, હું પ્રાર્થના કરું છું કે ભગવાન તમારા પરિવારને ખુશ રાખે અને તમે પ્રગતિ કરતા રહો. તમે આર્થિક રીતે દેશમાં ટોપ પર છો. એક ભારતીય તરીકે, જો તમે ભવિષ્યમાં વિશ્વની ટોચ પર પહોંચશો તો મને આનંદ થશે. પરંતુ ભારતમાં આ બધું કરવાનું બંધ કરો.