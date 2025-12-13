Prev
IPO માટે એક્ટિવ મોડમાં આવી મુકેશ અંબાણીની કંપની, આ કામ પર કરે છે ફોકસ

IPO News: દેશના સૌથી મોટા ઉદ્યોગપતિઓમાંથી એક મુકેશ અંબાણીની કંપનીનો IPO લોન્ચ થવાની ધારણા છે. તાજેતરમાં, કંપનીએ મેનેજમેન્ટ ફેરફારો થયા છે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Dec 13, 2025, 07:27 PM IST

IPO News: મુકેશ અંબાણીની માલિકીની બીજી કંપની શેરબજારમાં લિસ્ટિંગની તૈયારી કરી રહી છે. આ કંપની રિલાયન્સ રિટેલ છે. દેશની સૌથી મોટી રિટેલ કંપની રિલાયન્સ રિટેલનો IPO 2028 સુધીમાં લોન્ચ થવાની ધારણા છે. આ હાંસલ કરવા માટે, રિલાયન્સ રિટેલ નફાકારક વિસ્તરણ, નેટવર્ક મજબૂતીકરણ અને દેવા ઘટાડવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહી છે, જેથી લિસ્ટિંગ પહેલાં કંપનીનું મૂલ્યાંકન સુધારી શકાય.

2,000 નવા સ્ટોર્સ ઉમેરવાની યોજના

સૂત્રોને ટાંકીને અહેવાલમાં જણાવાયું છે કે રિલાયન્સ રિટેલ આગામી વર્ષોમાં દર વર્ષે ચોખ્ખા ધોરણે આશરે 2,000 નવા સ્ટોર્સ ઉમેરવાની યોજના બનાવી રહી છે. જો કે, સામાન્ય વ્યવસાયિક પ્રવૃત્તિના ભાગ રૂપે બિન-લાભકારી સ્ટોર્સને બંધ કરવાની પ્રક્રિયા ચાલુ રહેશે. કંપનીએ તેની બેલેન્સ શીટને મજબૂત બનાવવા માટે દેવું ચૂકવવા માટે પણ નક્કર પગલાં લીધાં છે. 

FY25માં 5,655 કરોડ રૂપિયા

રિલાયન્સ રિટેલનું નોન-કરન્ટ બોરોઇંગ નાણાકીય વર્ષ 25માં ઘટીને 20,464 કરોડ રૂપિયા થયું જે પાછલા વર્ષના 53,546 કરોડ રૂપિયા હતું. આમાંથી, હોલ્ડિંગ કંપની તરફથી આંતર-કોર્પોરેટ ડિપોઝિટ નાણાકીય વર્ષ 24માં 40,164 કરોડ રૂપિયાથી ઘટીને FY25માં 5,655 કરોડ રૂપિયા થઈ ગઈ, જ્યારે બાકીની રકમ બેંક લોનમાંથી હતી. 

વાણિજ્ય સેગમેન્ટમાં હિસ્સો વધારવા પર પણ ધ્યાન કેન્દ્રિત

અહેવાલ મુજબ, રિલાયન્સ રિટેલ ઝડપથી વિકસતા ઝડપી વાણિજ્ય સેગમેન્ટમાં તેનો હિસ્સો વધારવા પર પણ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહી છે. તેના ડિલિવરી નેટવર્કને વધુ મજબૂત બનાવવા માટે દેશના ટોચના સાત શહેરોમાં વધુ ડાર્ક સ્ટોર્સ ખોલવાની યોજના ચાલી રહી છે.

મેનેજમેન્ટમાં ફેરફાર

તાજેતરમાં, રિલાયન્સ રિટેલની પેટાકંપની, રિલાયન્સ રિટેલ વેન્ચર્સ લિમિટેડે ફ્લિપકાર્ટના ભૂતપૂર્વ એક્ઝિક્યુટિવ જયેન્દ્રન વેણુગોપાલને તેના પ્રમુખ અને ચીફ એક્ઝિક્યુટિવ ઓફિસર (CEO) તરીકે નિયુક્ત કર્યા. તેમની નવી ભૂમિકામાં, વેણુગોપાલ મુકેશ અંબાણી અને મનોજ મોદીના એકંદર માર્ગદર્શન હેઠળ રિલાયન્સ રિટેલ વેન્ચર્સના એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર ઇશા અંબાણી અને રિલાયન્સ રિટેલ ટીમ સાથે નજીકથી કામ કરશે. વેણુગોપાલ રિટેલ, ઈ-કોમર્સ, ટેકનોલોજી અને બિઝનેસ ટ્રાન્સફોર્મેશનમાં 25 વર્ષથી વધુનો વૈશ્વિક નેતૃત્વનો અનુભવ ધરાવે છે.

Disclaimer: શેર બજારમાં રોકાણ કરવું જોખમી છે, રોકાણ પહેલા એક્સપર્ટની સલાહ લો. ZEE 24 કલાક ફક્ત જાણકારી આપે છે. આ રોકાણની સલાહ નથી.

