સરકારની અનોખી પહેલ, દીકરીઓના શિક્ષણ આપે છે 50000 રૂપિયા; જાણો કોણ લઈ શકે છે લાભ
Mukhyamantri Rajshree Yojana: દીકરીઓના શિક્ષણનો ખર્ચ ઉઠાવવા અને તેમને આર્થિક સહાય પૂરી પાડવા માટે કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારો દ્વારા ઘણી યોજનાઓ ચલાવવામાં આવે છે. આ યોજનાઓ શિક્ષણથી લઈને લગ્ન સુધીનો ખર્ચ ઉઠાવવાની ક્ષમતા ધરાવે છે. સરકાર આ યોજનાઓ હેઠળ દર વર્ષે કરોડો રૂપિયા આપી રહી છે. આજે અમે આવી જ એક યોજના વિશે જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ, જેનો લાભ તમે લઈ શકો છો.
Mukhyamantri Rajshree Yojana: આ સરકારી યોજના રાજસ્થાન રાજ્ય દ્વારા ચલાવવામાં આવે છે, જેનું નામ મુખ્યમંત્રી રાજશ્રી યોજના (Mukhyamantri Rajshree Yojana) છે. આ સ્કીમ જન્મથી લઈને શિક્ષણ પૂર્ણ કરવા સુધી આર્થિક મદદ પૂરી પાડે છે. આ યોજનાનો ઉદ્દેશ્ય રાજ્યમાં ભ્રૂણ હત્યા અટકાવવાનો અને મહિલાઓના પ્રમાણમાં વધારો કરવાનો છે. સાથે જ દીકરીઓના શિક્ષણ અને સ્વાસ્થ્યને પ્રોત્સાહન આપવાનો પણ છે.
શું છે આ સ્કીમ?
રાજસ્થાન સરકાર દ્વારા આ યોજના વર્ષ 2016માં શરૂ કરવામાં આવી હતી. ત્યારથી આ સ્કીમ દીકરીઓના ખાતામાં જન્મથી લઈને 12મું ધોરણ પાસ કરવા સુધીમાં કુલ 50,000 રૂપિયા આપવામાં આવે છે. આ રકમ સીધી દીકરીના નામે ખોલવામાં આવેલા ખાતામાં જમા કરવામાં આવે છે.
કોને લઈ શકે છે લાભ?
આ યોજનાના લાભની વાત કરીએ તો તે ફક્ત રાજસ્થાનના કાયમી નિવાસીઓને જ આપવામાં આવે છે. રકમ બાળકીના નામના ખાતામાં જ જમા કરવામાં આવે છે, જેનો જન્મ 1 જૂન 2016 પછી થયેલો હોવો જરૂરી છે. બાળકીનો જન્મ કોઈપણ રજિસ્ટર્ડ હોસ્પિટલ કે હેલ્થ સેન્ટરમાં થયેલો હોવો જોઈએ.
ક્યારે અને કેટલી રકમ આપવામાં આવશે?
આ યોજના હેઠળ પાત્રતા ધરાવતા લાભાર્થીને હપ્તાવાર રૂપિયા આપવામાં આવશે. જન્મ સમયે પ્રથમ હપ્તામાં 2,500 રૂપિયા, ત્યારબાદ 1 વર્ષની ઉંમર પૂર્ણ થવા પર બીજા હપ્તામાં 2,500 રૂપિયા, શાળામાં પ્રવેશ મેળવવા પર ત્રીજા હપ્તામાં 4,000 રૂપિયા અને ધોરણ 6માં પ્રવેશ મેળવ્યા પછી ચોથા હપ્તામાં 5,000 રૂપિયા આપવામાં આવશે.
જો દીકરીનું એડમિશન ધોરણ 10માં થાય છે, તો પાંચમા હપ્તામાં 11,000 રૂપિયા આપવામાં આવશે. ત્યારબાદ ધોરણ 12 પાસ કરવા પર છેલ્લા હપ્તામાં 25,000 રૂપિયા આપવામાં આવશે.
કયા-કયા દસ્તાવેજો જરૂરી છે?
આ યોજના હેઠળ દસ્તાવેજોની વાત કરીએ તો બાળકીનું જન્મ પ્રમાણપત્ર, આધાર કાર્ડ અથવા ભામાશાહ કાર્ડ, માતૃ અને શિશુ સ્વાસ્થ્ય કાર્ડ અને શાળામાં પ્રવેશનું પ્રમાણપત્ર હોવું જરૂરી છે. જો તમે અરજી કરવા માંગતા હોય તો ઓનલાઇન પોર્ટલ પર જઈને અરજી કરી શકો છો. સાથે જ તમે મહિલા અને બાળ વિકાસ કાર્યાલયમાં જઈને પણ અરજી કરી શકો છો.
