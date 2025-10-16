1 પર 5 બોનસ શેર આપવાની જાહેરાત, 5 મહિનામાં 900% વધી ગયો આ મલ્ટીબેગર શેર
મલ્ટિ-બેગર કંપની ઓટોરાઇડર્સ ઇન્ટરનેશનલના શેર છેલ્લા પાંચ મહિનામાં 900% વધ્યા છે. કંપનીએ તેના શેરધારકોને બોનસ શેર વિતરણની પણ જાહેરાત કરી છે. કંપની દરેક એક શેર માટે પાંચ બોનસ શેરનું વિતરણ કરશે.
Bonus Share: સ્મોલકેપ કંપની ઓટોરાઇડર્સ ઈન્ટરનેશનલના શેરમાં છેલ્લા કેટલાક મહિનામાં ગજબની તેજી આવી છે. કંપનીના શેર ગુરૂવારે 5 ટકાની અપર સર્કિટની સાથે 4464.60 રૂપિયા પર બંધ થયા છે. ઓટોરાઇડર્સ ઈન્ટરનેશનલના સ્ટોકે ગુરૂવારે 52 વીકનો પોતાનો નવો હાઈ પણ બનાવ્યો છે. જો છેલ્લા એક મહિનાની વાત કરીએ તો કંપનીના શેરમાં 178 ટકાની તેજી જોવા મળી છે. તો છેલ્લા પાંચ મહિનામાં 900 ટકાનો ઉછાળો આવ્યો છે.
દરેક 1 શેર પર 5 બોનસ શેર આપશે કંપની
લોજિસ્ટિક્સ સોલ્યુશન ઉપલબ્ધ કરાવનારી કંપની ઓટોરાઇડર્સ ઈન્ટરનેશનલે પોતાના રોકાણકારોને બોનસ શેર આપવાની જાહેરાત કરી છે. કંપનીના બોર્ડે પાછલા મહિને થયેલી બેઠકમાં બોનસ શેર જારી કરવાની મંજૂરી આપી છે. ઓટોરાઇડર્સ ઈન્ટરનેશનલ પોતાના શેરધારકોને 1 શેર પર 5 બોનસ શેર આપશે. મલ્ટીબેગર કંપનીએ હજુ બોનસ શેરની રેકોર્ડ ડેટ જાહેર કરી નથી. આ પહેલા ઓટોરાઇડર્સ ઈન્ટરનેશનલે પોતાના શેરધારકોને 1 પર એક બોનસ શેર આપ્યો હતો.
5 મહિનામાં કંપનીના શેરમાં 900 ટકાની તેજી
મલ્ટીબેગર કંપની ઓટોરાઇડર્સ ઈન્ટરનેશનલના શેર છેલ્લા પાંચ મહિનામાં 900 ટકા વધ્યા છે. કંપનીના શેર 16 મે 2025ના 446.35 રૂપિયા પર હતા. ઓટોરાઇડર્સ ઈન્ટરનેશનલના શેર 16 ઓક્ટોબર 2025ના 4464.60 રૂપિયા પર પહોંચી છે. જો છેલ્લા ત્રણ મહિનાની વાત કરવામાં આવે તો કંપનીના શેરમાં 353 ટકાનો વધારો થયો છે. તો 9 ડિસેમ્બર 2024થી લઈને અત્યાર સુધી કંપનીના શેરમાં 2878 ટકાનો વધારો થયો છે. ઓટોરાઇડર્સ ઈન્ટરનેશનલના શેરનું 52 સપ્તાહનું હાઈ લેવલ 4464.60 રૂપિયા છે, જ્યારે 52 સપ્તાહનું લો લેવલ 149.90 રૂપિયા છે.
(ડિસ્ક્લેમરઃ અહીં માત્ર શેરના પરફોર્મંસની જાણકારી આપવામાં આવી છે. આ રોકાણની સલાહ નથી. શેરબજારમાં રોકાણ જોખમો અધીન હોય છે. રોકાણ કરતા પહેલા તમારા નાણાકીય એડવાઇઝરની સલાહ લો)
