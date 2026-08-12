/ગજબનું રિટર્ન! આ IPO એ બદલી રોકાણકારોની કિસ્મત, આ રીતે બની ગયા 33 લાખ રૂપિયા

Shanti Educational Initiatives share: શેર બજારમાં ઘણી એવી કંપનીઓના આઈપીઓ છે જેણે એક દાયકામાં રોકાણકારોને શાનદાર રિટર્ન આપ્યું છે. આવી એક કંપની શાંતિ એજ્યુકેશન ઇનિશિએટિવ્સ છે. આ કંપનીના આઈપીઓએ શરૂઆતી રોકાણકારોની રકમને આશરે 10 વર્ષમાં 23 ગણા સુધી વધારી દીધી છે. આવો વિગતવાર જાણીએ.
એક લોટમાં 1600 શેર
શાંતિ એજ્યુકેશન ઇનિશિએટિવ્સ જૂન 2026માં ભારતીય સ્ટોક એક્સચેન્જ પર લિસ્ટિંગ થઈ હતી અને આઈપીઓની પ્રાઇસ 90 રૂપિયા પ્રતિ શેર નક્કી કરવામાં આવી હતી. રિટેલ ઈન્વેસ્ટરો માટે આઈપીઓની લોટ સાઇઝ 1600 શેર હતી, જે માટે ઈશ્યુના સમયે ઓછામાં ઓછા 1.44 લાખનું રોકાણ કરવું જરૂરી હતું. જો કોઈ ઈન્વેસ્ટરોને આઈપીઓમાં એક લોટ મળ્યો હતો અને તેણે અત્યાર સુધી શેરને સંભાળી રાખ્યા છે તો તેની વેલ્યુ આજે અનેક ગણી વધી ગઈ છે. જુલાઈ 2022મા કંપનીએ 1:10 નો સ્ટોક સ્પ્લિટ કર્યો હતો. તેનો મતલબ છે કે 1600 શેર વધી 16000 શેર થઈ ગયા.
રકમ પ્રમાણે સમજો
આઈપીઓના સમયે 90 રૂપિયા પ્રતિ શેરની કિંમત પર 1.44 લાખનું રોકાણ કરવું જરૂરી હતી. અત્યારે શેરની કિંમત 207 રૂપિયા છે. તેવામાં 16000 શેરની સ્પ્લિટ બાદ તેની વેલ્યુ લગભગ 33.12 લાખ થઈ ગઈ હોત. આ 10 વર્ષના સમયગાળામાં 23 ગણો વધારો દર્શાવે છે. જો ડિવિડન્ડ, ટેક્સ અને બીજા ટ્રાન્ઝેક્શન ખર્ચને છોડી દો તો આ રકમથી લગભગ 31.68 લાખનો ફાયદો થયો હોત. શેરનો 52 સપ્તાહનો હાઈ 240.40 રૂપિયા છે. તો શેરની 52 સપ્તાહની લો કિંમત 96.05 રૂપિયા છે.
કેવું રહ્યું જૂનનું પરિણામ
જૂન ક્વાર્ટરમાં શાંતિ એજ્યુકેશનલ ઇનિશિએટિવ્સનો નેટ પ્રોફિટ 180 ટકા વધ્યો છે. કંપનીએ ઓપરેશનથી થનાર રેવેન્યુમાં વર્ષ-દર-વર્ષ 7.5 ટકાના વધારા સાથે 16.30 કરોડની કમાણીની જાણકારી આપી. પરંતુ માર્ચ ક્વાર્ટરના 23.17 કરોડના મુકાબલે ક્વાર્ટર-દર-ક્વાર્ટર આધાર પર ભારે ઘટાડો થયો. કુલ આવક 16.33 કરોડ રહી, જ્યારે પાછલા ક્વાર્ટરમાં તે 24.51 કરોડ હતી. કંપનીનો નેટ પ્રોફિટ 2.82 કરોડ રૂપિયા રહ્યો હતો.