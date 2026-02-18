Prev
65 પૈસાના સ્ટોકે આપ્યું 4960% નું મલ્ટીબેગર રિટર્ન, એક લાખના બની ગયા 50 લાખ

શેર બજારમાં ઘણા એવા મલ્ટીબેગર શેર હોય છે, જે રોકાણકારોને માલામાલ બનાવતા હોય છે. આવો એક શેર કાબરા ડ્રગ્સનો છે. આ સ્ટોકે છ-સાત વર્ષમાં પોતાના ઈન્વેસ્ટરો પર રૂપિયાનો વરસાદ કર્યો છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Feb 18, 2026, 04:11 PM IST

Kabra Drugs Share Price: શેર બજારમાં ઘણા એવા સસ્તા સ્ટોક હોય છે, જેણે લાંબા ગાળે રોકાણકારોને મલ્ટીબેગર રિટર્ન આપ્યું છે. તેમાંથી એક સ્ટોક કાબરા ડ્રગ્સનો પણ છે. આ સ્ટોકે લાંબાગાળે ચોંકાવનારૂ રિટર્ન આપ્યું છે. ફેબ્રુઆરી 2019મા કંપનીના શેરની કિંમત માત્ર 0.65ની આસપાસ હતી, જે હવે વધીને 32 રૂપિયા પર પહોંચી ગઈ છે. આ રીતે સાત વર્ષમાં આ સ્ટોકે 4960 ટકાનું મલ્ટીબેગર રિટર્ન આપ્યું છે. જો આ રકમ પ્રમાણે જુઓ તો છ-સાત વર્ષ પહેલા એક લાખનું રોકાણ કર્યું હોત તો આજે તેની વેલ્યુ 50 લાખ આસપાસ પહોંચી ગઈ હોત.

સ્ટોકનું પરફોર્મંસ
કાબરા ડ્રગ્સના શેરની વાત કરીએ તો લાંબા અને મધ્યમ ગાળામાં તેનું પરફોર્મંસ દમદાર રહ્યું છે. છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં આ સ્ટોક 589 ટકા વધ્યો છે, જ્યારે ત્રણ વર્ષમાં લગભગ 514 ટકાની તેજી આવી છે. છેલ્લા એક વર્ષમાં આ સ્ટોકે રોકાણકારોને 209 ટકાનું રિટર્ન આપ્યું છે. મહત્વનું છે કે છ મહિનામાં કાબરા ડ્રગ્સના શેરમાં 65 ટકા અને એક મહિનામાં 17 ટકા જેટલી તેજી આવી છે.

કેવા રહ્યાં ક્વાર્ટરના પરિણામ
ડિસેમ્બર ક્વાર્ટરમાં કાબરા ડ્રગ્સનો નેટ પ્રોફિટ વાર્ષિક આધાર પર 578 ટકા વધી 2.56 કરોડ રહ્યો. તો પાછલા વર્ષે સમાન ક્વાર્ટરમાં 53.69 લાખની ખોટ હતી. ડિસેમ્બર ક્વાર્ટરમાં કંપનીનું રેવેન્યુ 30.42 કરોડ રહ્યો, જે સપ્ટેમ્બર 2025ના ક્વાર્ટરમાં 19.76 કરોડથી 53.9 ટકા વધુ છે. આ સાથે કાબરા ડ્રગ્સે એમઆર ફ્રેન્ચાઇઝની સાથે દેશભરમાં 200 ચેનલ પાર્ટનર જોડવાની સમજુતી કરી, જેનાથી તેનું નેટવર્ક મજબૂત થયું અને બજારમાં તેની પહોંચનો વિસ્તાર થયો છે. એક જાન્યુઆરી 2026ના બોર્ડે Vassmaan Aotomotive પ્રાઇવેટ લિમિટેડના અધિગ્રહણ, કંપનીનું નામ બદલવા અને ડિસ્ટ્રીબ્યુશન નેટવર્ક વિસ્તાર અને મુખ્ય ઉદ્દેશ્યોમાં ફેરફારને મંજૂરી આપી છે.

શેરહોલ્ડિંગ પેટર્ન
શેરહોલ્ડિંગ પેટર્નની વાત કરીએ તો કાબરા ડ્રગ્સની પાસે પ્રમોટરની ભાગીદારી નથી. અહીં પબ્લિક શેરહોલ્ડિંગ 100 ટકા છે. પબ્લિક શેરહોલ્ડરમાં કુનિયામુથુર નંજપ્પન આનંદની પાસે 6,58,500 શેર, પ્રિયમ સમીર શાહની પાસે 6,50,000 શેર, સોમિસેટ્ટી માલાથી લતાની પાસે 5,10,000 શેર, ગિરિધર ગુપ્તા સોમિસેટ્ટીની પાસે 4,52,564 શેર અને ચંદ્રપ્રકાશ જમનાલાલ કબ્રાની પાસે 4 લાખ શેર છે.

આ સિવાય નરેન્દ્ર બાબૂ વીરલાની પાસે 298930 શેર, અકાંક્ષા ગુપ્તાની પાસે 289811 શેર, કૃતિ સેવંતી દોશીની પાસે 274000 શેર, વેંકટા શેષલક્ષ્મી હનુમાપ્રસાદ વેમુલાની પાસે 2.70 લાખ શેર છે.

