Multibagger Stock: ચાર મહિનામાં ₹17.34 લાખનો પ્રોફિટ, લિસ્ટિંગ બાદ રોકેટ બન્યા આ કંપનીના શેર
Multibagger Stock News: અનોનદિતા મેડિકેયરના આઈપીઓએ રોકાણકારોને શાનદાર રિટર્ન આપ્યું છે. કંપનીના શેર ઈશ્યુ પ્રાઇસથી 528 ટકા વધી 910 રૂપિયા પર પહોંચી ગયા છે. ચાર મહિનાથી ઓછા સમયમાં રોકાણકારો લાખોપતિ બની ગયા છે.
નવી દિલ્હીઃ અનોનદિતા મેડિકેયરના શેરધારકોને લોટરી લાગી છે. કંપનીના આઈપીઓમાં પૈસા લગાવનાર રોકાણકારો માલામાલ થવા લાગ્યા છે. બજારમાં ઉથલ-પાથલ છતાં અનોનદિતા મેડિકેયર 2025નો સૌથી મોટો વેલ્થ ક્રિએટર બની ગયો છે. સપ્ટેમ્બરની શરૂઆતમાં શેર બજારમાં પગ મુક્યા બાદ કંપનીના શેર 145 રૂપિયાની ઈશ્યુ પ્રાઇસથી 90 ટકા ઉપર 275.50 રૂપિયા પર લિસ્ટ થયા. ત્યારબાદ શેર સતત 5% ટકાની અપર સર્કિટ લાગવાથી 910 રૂપિયા પર પહોંચી ગયો, જે આઈપીઓ પ્રાઇસથી લગભગ 528 ટકાનો વધારો છે.
જે રોકાણકારોએ રિટેલ એલોટમેન્ટ હેઠળ 2000 શેર ખરીદ્યા હતા અને અત્યાર સુધી રાખ્યા છે, તેનું મૂલ્ય ચાર મહિનાથી ઓછા સમયમાં 17.34 લાખ રૂપિયા વધી ગયું છે. આ શાનદાર પ્રદર્શને અનોનગિતા મેડિકેયરને 2025માં અત્યાર સુધીના સર્વશ્રેષ્ઠ SME IPO માં પણ સામેલ કર્યો છે. ટ્રેન્ડલાઇન ડેટા અનુસાર 24 ડિસેમ્બર સુધી 260 SME ઈશ્યુ ભારતીય બજારમાં આવ્યા છે, જે 2024ના 247 અને 2023ના 177 ઈશ્યુથી વધુ છે.
આ વર્ષ IPO માટે રેકોર્ડબ્રેક રહ્યું હોવા છતાં, લિસ્ટિંગ પછીનું પ્રદર્શન મિશ્ર રહ્યું છે. 366 ઇશ્યૂ (મુખ્યબોર્ડ IPO સહિત) માંથી, લગભગ 50%, અથવા 135 શેર, હજુ પણ તેમના ઇશ્યૂ ભાવથી નીચે ટ્રેડ થઈ રહ્યા છે.
IPO ને મળ્યું હતું બમ્પર સબ્સક્રિપ્શન
અનોનદિતા મેડિકેયર આઈપીઓને રોકાણકારોનો જોરદાર પ્રતિસાદ મળ્યો હતો. ત્રણ દિવસની બોલી પ્રક્રિયાના અંતમાં આઈપીઓ 301 ગણો સબ્સક્રાઇબ થયો હતો. રિટેલ ઈન્વેસ્ટર માટે રાખવામાં આવેલા હિસ્સાને 286.20 ગણું સબ્સક્રિપ્શન મળ્યું હતું. ક્વોલિફાઇડ ઇન્સ્ટિટ્યૂશનલ બાયર્સ (QIB) સેગમેન્ટને બિડ સાઇઝ કરતાં 153.03 ગણું વધારે મળ્યું. નોન-ઇન્સ્ટિટ્યૂશનલ ઇન્વેસ્ટર્સ (NII) ક્વોટા સૌથી આક્રમક હતો, જેને 531.82 ગણું સબસ્ક્રિપ્શન મળ્યું. એકંદરે, SME IPO ને 954,728,000 શેર માટે બિડ મળી, જ્યારે ઓફર કરાયેલા શેરની કુલ સંખ્યા 3173,000 હતી.
આ 69.50 કરોડનો આઈપીઓ સંપૂર્ણ રીતે 0.48 કરોડ શેરનો ફ્રેશ ઈશ્યુ હતો. તેની કિંમત ₹137–145 પ્રતિ શેર નક્કી કરવામાં આવી હતી. પબ્લિક ઈશ્યુ 22 ઓગસ્ટ 2025ના ઓપન થયો અને 26 ઓગસ્ટે બંધ થયો હતો. શેરની ફાળવણી 28 ઓગસ્ટના રોજ અંતિમ સ્વરૂપ આપવામાં આવ્યું હતું. IPOમાંથી એકત્ર કરાયેલા ભંડોળનો ઉપયોગ સાધનો અને મશીનરી ખરીદવા, કાર્યકારી મૂડીની જરૂરિયાતો પૂરી કરવા, સંપાદન કરવા અને સામાન્ય કોર્પોરેટ હેતુઓ માટે કરવામાં આવશે.
શું કરે છે કંપની?
અનોનદિતા મેડિકેયર લિમિટેડની સ્થાપના માર્ચ 2024મા થઈ હતી. આ કંપની પોતાની ફ્લેગશિપ બ્રાન્ડ 'COBRA' હેઠળ મેલ કોન્ડોમ બનાવે છે. કંપનીની વાર્ષિક ઉત્પાદન ક્ષમતા 56.2 કરોડ કોન્ડોમ છે. તેનું નિર્માણ એકમ નોઇડા, ઉત્તર પ્રદેશમાં સ્થિત છે. કંપની પોતાના ઉત્પાદકોને દક્ષિણ પૂર્વ એશિયા, આફ્રિકા અને મધ્યપૂર્વ જેવી આંતરરાષ્ટ્રીય બજારોમાં નિકાસ પણ કરે છે.
