3 વર્ષમાં 15404% રિટર્ન આપનાર મલ્ટિબેગર સ્ટોકના ધમાકેદાર Q2 પરિણામ, ડબલ થયો નફો, વેચાણમાં 538% નો ઉછાળો, શેરમાં જોવા મળશે એક્શન
Elitecon International Limited એ Q2 FY2026 માં રેકોર્ડ 538% સેલ્સ ગ્રોથ અને 128% નો પ્રોફિટ નોંધ્યો છે. કંપનીએ છ મહિનામાં FY2025 ની આવક પાર કરી લીધી છે અને હવે 50 દેશોમાં વિસ્તાર કરી રહી છે. Golden Cryo જેવી સબ્સિડિયરીની સાથે કંપની FMCG સેગમેન્ટમાં ઝડપથી પકડ મજબૂત કરી રહી છે.
મલ્ટીબેગર સ્ટોક Elitecon International Limited એ બીજા ક્વાર્ટરના પરિણામ જાહેર કર્યું છે. ભારતમાં ઝડપથી વિકસતી એફએમસીજી અને ગ્લોબલ ટ્રેડ કંપની Elitecon International Limited એ બીજા ક્વાર્ટરના (Q2 FY2026) પરિણામોથી બજારને ચોંકાવી દીધી છે. કંપનીના વેચાણમાં જ્યાં 538% ની છલાંગ લાગી છે, તો નફામાં બમણાથી વધુ વધારો થયો છે. Elitecon નું આ પ્રદર્શન માત્ર આંકડાની કહાની નહીં, પરંતુ તે વિશ્વાસનો પાયો છે જે કંપનીએ પોતાના બિઝનેસ મોડલ અને ગ્લોબલ એક્સપેન્શન પર બનાવ્યો છે.
કંપનીનું પરિણામઃ દરેક જગ્યાએ રેકોર્ડ તોડ ગ્રોથ
Elitecon International એ બીજા ક્વાર્ટરમાં અત્યાર સુધીના સૌથી મજબૂત પ્રદર્શનની જાહેરાત કરી છે, જ્યાં વેચાણ, નફો અને ઓપરેશન કાર્યદક્ષતા, ત્રણેય મોર્ચા પર શાનદાર પરિણામ આવ્યા છે.
Standalone પ્રદર્શન
- વેચાણ (Sales): ₹504.90 કરોડ (Q2 FY2026) વિરુદ્ધ ₹79.13 કરોડ (Q2 FY2025)- એટલે કે 538% નો ઉછાળો.
- EBITDA: ₹22.97 કરોડ (Q2 FY2026), જે પાછલા વર્ષના ₹9.32 કરોડથી 147 ટકા વધુ છે.
- PAT (Net Profit): ₹20.20 કરોડ, જે Q2 FY2025 ના ₹8.84 કરોડથી 128% વધારો.
- પ્રથમ છ મહિના (H1 FY2026) માં કંપનીનું કુલ વેચાણ ₹704.12 કરોડ રહ્યું- જે 447% નો ગ્રોથ દર્શાવે છે. PAT ₹40.60 કરોડ રહ્યો, એટલે કે વર્ષ-દર-વર્ષ 203 ટકાનો વધારો.
Consolidated સ્તર પર પરિણામ વધુ મજબૂત
- કુલ વેચાણ: ₹2,195.86 કરોડ (Q2 FY2026), જે પાછલા ક્વાર્ટરના ₹524.87 કરોડથી 318% વધુ છે.
- EBITDA: ₹157.40 કરોડ (Q2 FY2026), જે Q1 ની તુલનામાં 115% નો વધારો છે.
- PAT: ₹117.21 કરોડ (Q2 FY2026), જે ₹72.08 કરોડ़ (Q1 FY2026) થી 63% ઉપર.
માત્ર છ મહિનામાં, કંપનીએ ₹3,739.87 કરોડનું વેચાણ નોંધાવ્યું - જે નાણાકીય વર્ષ 2025 માટે તેની સંપૂર્ણ વર્ષની આવક ₹551.36 કરોડ કરતા 578% વધુ છે. આ ડેટા દર્શાવે છે કે કંપની હવે ફક્ત "વૃદ્ધિ મોડ" માં નથી, પરંતુ "સ્કેલ મોડ" માં છે.
વૈશ્વિક વિકાસની કહાની- ભારતથી 50 દેશો સુધી
Elitecon International આજે માત્ર એક ભારતીય કંપની નહીં, પરંતુ ગ્લોબલ ટ્રેડનો ભારતીય ચહેરો બની ચૂકી છે. ભારતથી લઈ યુએઈ, સિંગાપુર અને યુકે સુધી તેની હાજરી છે અને કંપનીની પ્રોડક્ટ્સ 50 દેશોમાં વેચાઈ રહી છે.
આ વિસ્તારમાં કંપનીની સબ્સિડિયરી Golden Cryo Private Limited ની ભૂમિકા મહત્વની છે- જે ચોખા, દાળ, સોસ, ડ્રાઈ ફ્રૂટ્સ અને લાઇફસ્ટાઇલ બેવરેજ જેવી પ્રોજક્ટ્સ 32થી વધુ આંતરરાષ્ટ્રીય બજારોમાં સપ્લાય કરે છે. Golden Cryo દ્વારા કંપનીએ FMCG સેગમેન્ટમાં મજબૂત પકડ બનાવી છે, જેનાથી નફાના માર્જિનમાં વધારો થયો છે.
એલાઇટકોન શેર મલ્ટિબેગર બન્યા
એલાઇટકોન ઇન્ટરનેશનલનો શેર છેલ્લા એક વર્ષમાં રોકાણકારો માટે મલ્ટિબેગર સાબિત થયો છે. છેલ્લા ત્રણ મહિનામાં શેરમાં 27% ઘટાડો થયો હોવા છતાં, તેણે લાંબા ગાળે મજબૂત વળતર આપ્યું છે. છેલ્લા એક વર્ષમાં શેરમાં 2,995%નો વધારો થયો છે. છેલ્લા છ મહિનામાં, કંપનીના શેરમાં 361%નો વધારો થયો છે. મંગળવાર, 4 નવેમ્બરના રોજ, શેર ₹162.80 પર બંધ થયો, જે 4.29% નો વધારો હતો.
કંપનીનું માર્કેટ કેપ 26000 કરોડ રૂપિયાથી વધુનું છે. શેરનો 52 સપ્તાહનો હાઈ 422.65 રૂપિયા છે, જ્યારે લો લેવલ 4.80 રૂપિયા છે. છેલ્લા ત્રણ વર્ષમાં સ્ટોકે 15404 ટકા અને 5 વર્ષમાં 16180 ટકાનું બમ્પર રિટર્ન આપ્યું છે.
Elitecon અને તેની સબ્સિડિયરી કંપનીઓ
Elitecon International PTE. LTD., Elitecon International FZ-LLC અને Golden Cryo Pvt. Ltd.- મળીને 2000થી વધુ લોકોને રોજગાર આપી રહી છે અને દુનિયાભરમાં 300+ રણનીતિક ભાગીદારો સાથે કામ કરી રહી છે.
સફળતાનું સૂત્રઃ મૂલ્ય નિર્માણ અને કાર્યકારી કાર્યક્ષમતા
Elitecon ની સફળતા માત્ર વેચાણ વધારવામાં નહીં, પરંતુ સ્માર્ટ ઓપરેશન અને વેલ્યુ ક્રિએશનમાં છે.
કંપનીએ ઉત્પાદન ક્ષમતા વધારી, સપ્લાય ચેનને મજબૂત કરી અને ટેક્નોલોજી પર રોકાણ કર્યું.
AI/ML આધારિત ઉત્પાદન, પાલન અને લોજિસ્ટિક્સ સિસ્ટમ્સે કંપનીને ખર્ચ ઘટાડવા અને માર્જિન વધારવામાં મદદ કરી.
Elitecon ના મેનેજિંગ ડાયરેક્ટર વિપિન શર્માએ કહ્યુ- અમારા Q2 ના પરિણામ અમારી ટ્રાન્સફોર્મેશન રણનીતિની તાકાતને દર્શાવે છે. ઘરેલું અને આંતરરાષ્ટ્રીય બંને બજારોમાં અમારી પકડ સતત મજબૂત થઈ રહી છે. ક્ષમતા વિસ્તાર, ઓપરેશન કાર્યક્ષમતા અને વેલ્યુ ક્રિએશન પર અમારૂ ફોકસ જ અમારી સૌથી મોટી તાકાત છે.
ભવિષ્યની રણનીતિઃ નવો સમય, નવા વિચાર
Elitecon હવે આગામી તબક્કાની તૈયારીમાં છે- કંપનીનું ફોકસ પોતાની પ્રોપ્રાઇટરી ફૂડ બ્રાન્ડ લોન્ચ કરવા, એક્સપોર્ટ-રેડી મેન્યુફેક્ચરિંગ વધારવા અને AI- ડ્રિવન ટ્રેસએબલ સપ્લાય ચેન બનાવવા પર છે. કંપની સ્માર્ટ વેરહાઉસિંગ, ડિજિટલ ટ્રેકિંગ અને ટાર્ગેટેડ અધિગ્રહણમાં પણ રોકાણ કરવા જઈ રહી છે, જેનાથી ગ્લોબલ FMCG વેલ્યુ ચેનમાં પોતાની સ્થિતિ વધુ મજબૂત બનાવી શકે.
કંપનીના મૂળ અને ભરોસાનો વારસો
1987 માં સ્થાપિત Kashiram Jain & Company Ltd. શરૂ થયેલી આ કહાની આજે Elitecon International Limited ના નામથી ઓળખવામાં આવે છે. ત્રણ દાયકાના અનુભવ અને મજબૂત બ્રાન્ડ નેટવર્કની સાથે કંપની આજે -ન્યૂ એજ ઈન્ડિયન એફએમસીજી બ્રાન્ડ બની ચૂકી છે- જે ભરોસો, ઇનોવેશન અને ગ્લોબલ સ્કેલ પર ટકેલી છે.
રોકાણકારો માટે સંકેતઃ વિશ્વાસ, સ્થિરતા અને ગ્રોથ
Elitecon ના આ પરિણામ માત્ર ક્વાર્ટરની વાત નથી કરતા- તે આવનાર ક્વાર્ટરની દિશા પણ નક્કી કરે છે. કંપનીની બેલેન્સ શીટ મજબૂત છે, કેશ ફ્લો પોઝિટિવ છે અને વૈશ્વિક માંગ સતત વધી રહી છે. તેનાથી રોકાણકારોની વિશ્વાસપાત્ર વળતરની આશા વધુ મજબૂત થઈ છે.
Elitecon હવે માત્ર ટ્રેડ કંપની નહીં પરંતુ એક Value-Creating Enterprise બની ચૂકી છે- જે ભારતથી નીકળી દુનિયાભરમાં “Made in India, Trusted Globally” ની ઓળખને આગળ વધારી રહી છે.
