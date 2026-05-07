/Multibagger Stock: ગજબ! 1 લાખના બનાવી દીધા 14 કરોડ, 24 વર્ષમાં 1400 ગણું રિટર્ન

Multibagger Stock: અનિલ અગ્રવાલની કંપની હિંદુસ્તાન ઝિંક લિમિટેડે 24 વર્ષમાં 1400 ટકાનું બમ્પર રિટર્ન આપી પોતાના રોકાણકારોને માલામાલ બનાવી દીધા છે.
Crorepati Stock: શેર બજારમાં રોકાણકારો હંમેશા એવા સ્ટોકને શોધતા હોય છે, જે તેને ઓછા સમયમાં સારી કમાણી કરાવે. પરંતુ શેર બજારમાં લિસ્ટેડ કેટલાક સ્ટોક્સ એવા છે, જે મલ્ટીબેગર રિટર્ન આપવાની ક્ષમતા ધરાવે છે. પરંતુ આ સ્ટોક્સની ઓળખ કરવાનું કામ સરળ નથી. આજે અમે તમને એક એવી કંપની વિશે જણાવી રહ્યાં છીએ જેણે 24 વર્ષમાં પોતાના રોકાણકારોને કરોડપતિ બનાવી દીધા છે.
1 લાખ રૂપિયા લગાવી બની ગયા કરોડપતિ
અહીં દિગ્ગજ અનિલ અગ્રવાલની કંપની હિંદુસ્તાન ઝિંક લિમિટેડ (Hindustan Zinc Limited) ની વાત થઈ રહી છે. આ કંપનીએ 24 વર્ષમાં 1400 ટકાનું બમ્પર રિટર્ન આપ્યું છે. આ હિસાબથી જો કોઈ રોકાણકારે 2002મા આ કંપનીમાં 1 લાખ રૂપિયા લગાવ્યા હોત તો આજે (મે 2026) મા તેની વેલ્યુ વધી લગભગ 14 કરોડ રૂપિયા હોત. કંપનીએ છેલ્લા 24 વર્ષમાં લગભગ 33 ટકા CAGR રિટર્ન આપ્યું છે.
સરકારીથી ખાનગી બનવા સુધીની સફર
હિંદુસ્તાન ઝિંક પહેલા એક સરકારી કંપની હતી. વર્ષ 2002મા સરકારે આ કંપનીમાં 26 ટકા ભાગીદારી અનિલ અગ્રવાલની કંપની 'સ્ટરલાઇટ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ' (જે હવે વેદાન્તા ગ્રુપનો હિસ્સો છે) ને 445 કરોડ રૂપિયામાં વેચી દીધી. આજના સમયમાં હિંદુસ્તાન ઝિંક દુનિયામાં સૌથી મોટી ચાંદી ઉત્પાદક કંપનીઓમાંથી એક છે.
ડિવિડન્ડ આપવામાં પણ આગળ છે કંપની
શેર બજારમાં હિંદુસ્તાન ઝિંકનો ડિવિડન્ડ રેકોર્ડ સૌથી મજબૂત માનવામાં આવે છે. કંપની પોતાની કમાણીનો એક મોટો હિસ્સો હંમેશા રોકાણકારોને આપતી રહી છે. કંપનીએ એપ્રિલ મહિનામાં 11 રૂપિયા પ્રતિ શેરની ડિવિડન્ડ કરી, જે કારોબારી વર્ષ 2026-2027નું પ્રથમ ડિવિડન્ડ છે.
ડિવિડન્ડનો રેકોર્ડ
2025-2026- 10 રૂપિયા પ્રતિ શેર ડિવિડન્ડની જાહેરાત.
2024-25- કંપનીએ બે વખત (10+19 રૂપિયા) માં 29 રૂપિયાના ડિવિડન્ડની જાહેરાત કરી.
2023-24- 13 રૂપિયા પ્રતિ શેર (7+6) ડિવિડન્ડની ચુકવણી.
વર્તમાન સમયમાં તેના શેરની કિંમત (630-645) ના આધાર પર હિંદુસ્તાન ઝિંકનું ડિવિડન્ડ યીલ્ય લગભગ 3.26 ટકાથી 3.47 ટકા વચ્ચે છે.