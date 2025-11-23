2 વર્ષ બાદ રોકાણકારોને આપશે સારા સમાચાર! 6 મહિનામાં રૂપિયા કર્યા ડબલ, ચર્ચામાં છે 10 રૂપિયાનો સ્ટોક
Multibagger Stock: 6 મહિનામાં રોકાણકારોના રૂપિયા બમણા કરનાર કંપની પ્રો ફિન કેપિટલ સર્વિસિસ લિમિટેડ (Pro Fin Capital Services Ltd)ના શેર આ સમયે ફોકસમાં છે. કંપની એક શેર પર એક શેર બોનસ આપી રહી છે. આ માટે રેકોર્ડ ડેટની જાહેરાત કરવામાં આવવાની છે. કંપનીની બોર્ડ મીટિંગ 26 નવેમ્બરના રોજ પ્રસ્તાવિત છે. ચાલો આ કંપની વિશે વિગતોમાં જાણીએ...
બીજી વખત બોનસ શેર આપવાની તૈયારીમાં કંપની
10 રૂપિયાથી ઓછી કિંમતના આ સ્ટોકે એક શેર પર એક શેર બોનસ આપવાનો નિર્ણય કર્યો છે. કંપનીએ આપેલી જાણકારીમાં કહ્યું છે કે, 26 નવેમ્બરના રોજ બોર્ડની મીટિંગ છે. આ જ મીટિંગમાં રેકોર્ડ ડેટ વગેરે પર નિર્ણય લેવામાં આવશે. નોંધનીય છે કે, આ પહેલાં પ્રો ફિન કેપિટલ સર્વિસિસ લિમિટેડે 2022માં બોનસ શેર આપ્યો હતો. ત્યારે કંપની તરફથી એક શેર પર 2 શેર બોનસ આપવામાં આવ્યા હતા. આ બીજી વખત છે જ્યારે કંપની બોનસ શેર આપવાની તૈયારીમાં છે.
શેરમાં એક વર્ષમાં 208%નો વધારો થયો
શુક્રવારે માર્કેટ બંધ થવાના સમયે પ્રો ફિન કેપિટલ સર્વિસિસ લિમિટેડના શેર BSEમાં 10 ટકાના ઉછાળા પછી 9.58 રૂપિયાના સ્તરે બંધ થયા હતા. 6 મહિનામાં કંપનીના શેરની કિંમતોમાં 123 ટકાની તેજી આવી છે. બીજી તરફ એક વર્ષમાં પ્રો ફિન કેપિટલ સર્વિસિસ લિમિટેડના શેરોમાં 208 ટકાનો ઉછાળો જોવા મળ્યો છે. કંપનીનો 52 વીક હાઇ 13.14 રૂપિયા અને 52 વીક લો લેવલ 3.11 રૂપિયા છે. આ કંપનીનું માર્કેટ કેપ 283 કરોડ રૂપિયાનું છે.
2 વર્ષમાં પ્રો ફિન કેપિટલના શેરોની કિંમતોમાં 700 ટકાની તેજી આવી છે. જ્યારે 5 વર્ષમાં કંપનીએ પોઝિશનલ રોકાણકારોને 1351 ટકાનું રિટર્ન આપ્યું છે.
પ્રમોટર્સની હિસ્સેદારી સતત ઘટી રહી છે
ત્રણ વર્ષ પહેલાં કંપનીમાં પ્રમોટર્સની હિસ્સેદારી 14 ટકા હતી. જે હવે ઘટીને 4 ટકાથી થોડી વધારે રહી ગઈ છે. કંપનીના પ્રમોટર્સ સતત હિસ્સેદારી ઘટાડી રહ્યા છે.
હોંગકોંગ કંપની હિસ્સેદારી ખરીદવા માટે ઉત્સુક
એક્સેલન્સ ક્રિએટિવ લિમિટેડ હોંગકોંગ તરફથી લેટર ઓફ ઈન્ટેન્ટ મળ્યો છે. ફાઇનાન્શિયલ એક્સપ્રેસના રિપોર્ટ અનુસાર 22 રૂપિયા પ્રતિ શેરના ભાવે કંપનીનો 25 ટકા હિસ્સો એક્સેલન્સ ક્રિએટિવ લિમિટેડ ખરીદવા માંગે છે.
