ગુજરાતી ન્યૂઝBusiness

1 લાખના બનાવી દીધા 1.17 કરોડ રૂપિયા, રોકાણકારો પર રૂપિયાનો વરસાદ, એક સમયે 1 રૂપિયો હતી કિંમત

Crorepati Share: શેર બજારમાં છેલ્લા કેટલાક સમયથી સતત ઉતાર-ચઢાવ જોવા મળી રહ્યાં છે. તેવામાં કેટલાક શેર એવા છે જે છપ્પરફાડ કમાણી કરાવી રહ્યાં છે. આજે અમે તમને એક એવા શેર વિશે જણાવીશું જેણે રોકાણકારોને માલામાલ બનાવ્યા છે.
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Feb 07, 2026, 08:01 PM IST

નવી દિલ્હીઃ આ વર્ષે શેર માર્કેટમાં ઉથલપાથલ જોવા મળી રહી છે. સેન્સેક્સ અને નિફ્ટી આ વર્ષે લાલ નિશાન પર છે. તો કેટલાક શેર એવા છે જે શેર માર્કેટના ઘટાડા વચ્ચે રોકાણકારોને જબરદસ્ત રિટર્ન આપી રહ્યાં છે. તેમાંથી એક શેર સ્વદેશી ઈન્ડસ્ટ્રીઝ એન્ડ લીઝિંગ લિમિટેડ (Swadeshi Industries & Leasing Ltd) નો છે. છેલ્લા કેટલાક વર્ષમાં તે મલ્ટીબેગર સ્ટોક સાબિત થયો છે અને લાંબાગાળામાં રોકાણકારોને લાખોપતિથી કરોડપતિ બનાવી દીધા છે. આ શેરની કિંમત અત્યારે 124 રૂપિયા છે. એક સમયે તેની પ્રાઇસ 1 રૂપિયાથી ઓછી હતી.

સ્વદેશી ઈન્ડસ્ટ્રીઝનો શેર એક મહિનાથી થોડા ઘટાડાનો સામનો કરી રહ્યો છે. પરંતુ શુક્રવારે તેમાં તેજી આવી હતી. બીએસઈ સેન્સેક્સ પર આ શેર 3.64 ટકાની તેજી સાથે 123.90 રૂપિયા પર બંધ થયો હતો. અત્યારે કે 52 સપ્તાહના હાઈથી નીચે છે. તેનો 52 સપ્તાહનો હાઈ 164 રૂપિયા છે, જે તેણે 22 ડિસેમ્બર 2025ના બનાવ્યા તા. તો શેરની 52 વીકની લો કિંમત 3.06 રૂપિયા છે.

એક વર્ષમાં કેટલું રિટર્ન આપ્યું?
સ્વદેશી ઈન્ડસ્ટ્રીઝે એક વર્ષમાં રોકાણકારોને જબરદસ્ત કમાણી કરાવી છે. એક વર્ષ પહેલા તેની કિંમત 3 રૂપિયા નજીક હતી. હવે તેની કિંમત 124 રૂપિયા છે. તેવામાં એક વર્ષનું તેનું રિટર્ન આશરે 4000 ટકા રહ્યું છે. જો તમે એક વર્ષ પહેલા તેમાં 1 લાખ રૂપિયાનું રોકાણ કર્યું હોત તો આજે તેની કિંમત 40 લાખ રૂપિયાથી વધુ હો. એટલે કે એક વર્ષમાં એક લાખના રોકાણ પર 39 લાખનો ફાયદો થયો હોત.

5 વર્ષમાં બનાવ્યા કરોડપતિ
આ સ્ટોકે રોકાણકારોને 5 વર્ષમાં લાખોપતિથી કરોડપતિ બનાવી દીધા છે. 5 વર્ષ પહેલા તેના એક શેરની કિંમત 1.06 રૂપિયા હતી. હવે આશરે 124 રૂપિયા પર છે. તેવામાં તેણે પાંચ વર્ષમાં 11600 ટકાનું રિટર્ન આપ્યું છે. જો તમે 5 વર્ષ પહેલા તેમાં 1 લાખના શેર ખરીદ્યા હોત તો આજે તેની વેલ્યુ આશરે 1.17 કરોડ રૂપિયા હોત. એટલે કે 1 લાખનું રોકાણ કરી તમે કરોડપતિ બની ગયા હોત.

શું છે કંપનીનું કામ?
સ્વદેશી ઈન્ડસ્ટ્રીઝ એન્ડ લિઝિંગ લિમિટેડ કંપની કપડાનો કારોબાર કરે છે. આ કંપની ટેક્સટાઇલ અને ટ્રેડિંગ સેગમેન્ટ દ્વારા કારોબાર ઓપરેટ કરે છે. બીએસઈની વેબસાઇટ પ્રમાણે કંપનીનું માર્કેટ કેપ 134.03 કરોડ રૂપિયા છે.

(ડિસ્ક્લેમરઃ અહીં માત્ર શેરના પરફોર્મંસની જાણકારી આપવામાં આવી છે, આ રોકાણની સલાહ નથી. શેર બજારમાં રોકાણ જોખમો અધીન હોય છે. 

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

multibagger stockcrorepati share

