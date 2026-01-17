પૈસા છાપવાનું મશીન છે આ 5 શેર, એક વર્ષમાં 100% થી વધુ રિટર્ન, રોકાણકારો માલામાલ
Double Return Stocks: શેર બજારમાં છેલ્લા એક વર્ષમાં ખૂબ ઉતાર-ચઢાવ જોવા મળ્યો છે. તો કેટલાક શેર એવા છે જેણે રોકાણકારો પર પૈસાનો વરસાદ કર્યો છે. જાણો તેવા પાંચ મલ્ટીબેગર સ્ટોક વિશે.
શેર માર્કેટમાં ઉતાર-ચઢાવ જોવા મળી રહ્યો છે. કોઈ દિવસે બજાર ઝડપથી ઉપર જાય છે તો ક્યારેક ધડામ થઈ જાય છે. આ વર્ષે 1 જાન્યુઆરીથી લઈને અત્યાર સુધી સેન્સેક્સમાં આશરે 2 ટકાનો ઘટાડો થયો છે. તો છેલ્લા એક વર્ષમાં તેમાં 9 ટકાની તેજી આવી છે. એક વર્ષમાં શેર માર્કેટમાં ભલે તેજી રહી નથી, પરંતુ કેટલાક શેર એવા છે, જેણે રોકાણકારોના ખિસ્સા ભર્યા છે. એક વર્ષમાં આ મલ્ટીબેગર સ્ટોક્સે 100 ટકાથી વધુનું રિટર્ન આપ્યું છે. એટલે કે રોકાણકારોની રકમને ડબલ કરી દીધી છે. તેવામાં આ શેર પૈસા છાપવાનું મશીન સાબિત થયા છે.
L&T Finance
એલએન્ડટી ફાઈનાન્સ દેશની લીડિંગ નોન બેન્કિંગ ફાઈનાન્શિયલ કંપનીઓ (NBFC) માંથી એક છે. તે જાણીતા L&T ગ્રુપનો ભાગ છે. એનએસઈ પર લિસ્ટ આ કંપનીના સ્ટોકે એક વર્ષમાં 100 ટકાથી વધુનું રિટર્ન આપ્યું છે. શુક્રવારે આ શેર સામાન્ય તેજી સાથે 296.25 રૂપિયા પર બંધ થયો હતો. એક વર્ષ પહેલા તેની કિંમત આશરે 144 રૂપિયા હતી. તેવામાં એક વર્ષમાં સ્ટોકનું રિટર્ન આશરે 107 ટકા રહ્યું છે.
Silver Touch Technologies Ltd
આ કંપનીના સ્ટોકે પણ એક વર્ષમાં રોકાણકારોને માલામાલ કર્યાં છે. એક વર્ષમાં તેનું રિટર્ન 140 ટકાથી વધુ રહ્યું છે. છેલ્લા એક મહિનામાં તેમાં જબરદસ્ત તેજી આવી છે. એક વર્ષ પહેલા તેની કિંમત આશરે 655 રૂપિયા હતી. શુક્રવારે આ શેર 5 ટકાની અપર સર્કિટ સાથે 1598.45 રૂપિયા પર બંધ થયો છે. તેવામાં એક વર્ષમાં તેનું રિટર્ન આશરે 144 ટકા રહ્યું છે. આ કંપની આઈટી સોલ્યુશન્સ અને ડિજિટલ ટ્રાન્સફોર્મેશન એન્ડ ઇમર્જિંગ ટેક્નોલોજી ઉપલબ્ધ કરાવે છે.
Lumax AutoTechnologies Ltd
આ સ્ટોક પણ એક વર્ષમાં 100 ટકાથી વધુનું રિટર્ન આપનારમાં સામેલ છે. શુક્રવારે આ સ્ટોક 0.68 ટકાની તેજી સાથે 1541.70 રૂપિયા પર બંધ થયો હતો. એક વર્ષ પહેલા તેની કિંમત આશરે 565 રૂપિયા હતી. તેવામાં એક વર્ષમાં તેનું રિટર્ન 170 ટકાથી વધુ રહ્યું છે. આ કંપની ટૂ, થ્રી અને ફોર વ્હીલ્સ માટે ઓટોમોટિવ લેમ્પ, પ્લાસ્ટિક મોલ્ડેડ પાર્ટ્સ અને ફ્રેમ ચેસિસ બનાવવા અને સપ્લાય કરવાનું કામ કરે છે.
CIAN Agro Industries & Infrastructure
આ કંપની એગ્રો, હેલ્થકેર અને ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર બિઝનેસમાં ડીલ કરે છે. તેનું એક વર્ષનું રિટર્ન આશરે 200 ટકા રહ્યું છે. શુક્રવારે તેમાં 5 ટકાની અપર સર્કિટ લાગી. આ તેજી સાથે શેર 1400.35 રૂપિયા પર બંધ થયો હતો. એક વર્ષ પહેલા તેની કિંમત 470 રૂપિયા હતી. તેવામાં તેણે 200 ટકા જેટલું રિટર્ન આપ્યું છે. એક વર્ષ દરમિયાન આ શેર 3633 રૂપિયા પર પહોંચી ગયો હતો, જે તેનો 52 સપ્તાહનો હાઈ છે. ત્યારબાદ તેમાં ઘટાડો થયો હતો.
Cupid Ltd
આ શેર પણ રોકાણકારો માટે કુબેરનો ખજાનો સાબિત થયો છે. તેણે એક વર્ષમાં 500 ટકાથી વધુનું રિટર્ન આપ્યું છે. આ કંપની મહિલા અને પુરૂષો માટે કોન્ડોમ, વોટર બેસ્ડ લુબ્રિકેન્ટ્સ, આઈવીડી કિટ્સ વગેરે બનાવે છે. શુક્રવારે કંપનીનો શેર 457.15 રૂપિયા પર બંધ થયો હતો. એક વર્ષ પહેલા તેની કિંમત આશરે 72 રૂપિયા હતી. તેવામાં એક વર્ષમાં તેનું રિટર્ન આશરે 535 ટકા રહ્યું છે.
(ડિસ્ક્લેમરઃ અહીં માત્ર શેરના પરફોર્મંસની જાણકારી આપવામાં આવી છે. આ રોકાણની સલાહ નથી. શેરબજારમાં રોકાણ જોખમો અધીન હોય છે. રોકાણ કરતા પહેલા તમારા નાણાકીય એડવાઇઝરની સલાહ લો)
