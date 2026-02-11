Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝBusiness

સોસાયટી હોય તો આવી ! ફ્લેટ માલિકોને દર વર્ષે મળે છે 2.5 લાખ, નથી આપવો પડતો કોઈ મેન્ટેનન્સ ચાર્જ

સાઉથ મુંબઈની એક સોસાયટીએ મેન્ટેનન્સની સિસ્ટમને ઉલટાવી દીધી છે. મેન્ટેનન્સ ચાર્જ વસૂલવાને બદલે તે તેના ફ્લેટ માલિકોને દર વર્ષે લગભગ 2.5 લાખ રૂપિયા ચૂકવી રહી છે. આ લેખમાં જાણીશું કે આ કેવી રીતે શક્ય બન્યું.

Written By  Dilip Chaudhary|Last Updated: Feb 11, 2026, 05:48 PM IST

Trending Photos

સોસાયટી હોય તો આવી ! ફ્લેટ માલિકોને દર વર્ષે મળે છે 2.5 લાખ, નથી આપવો પડતો કોઈ મેન્ટેનન્સ ચાર્જ

મુંબઈના રિયલ એસ્ટેટ જગતમાંથી એક ચોંકાવનારા સમાચાર સામે આવ્યા છે. સામાન્ય રીતે હાઉસિંગ સોસાયટીઓમાં ફ્લેટ માલિકોએ માસિક મેન્ટેનન્સ ચાર્જ ચૂકવવો પડે છે, જેમાં સુરક્ષા, સ્ટાફનો પગાર, લિફ્ટ મેન્ટેનન્સ, વીજળી, સફાઈ જેવા ખર્ચાઓ આવરી લેવામાં આવે છે. જો કે, સાઉથ મુંબઈની એક સોસાયટીએ આ સિસ્ટમને ઉલટાવી દીધી છે. મેન્ટેનન્સ ચાર્જ વસૂલવાને બદલે તે ફ્લેટ માલિકોને વાર્ષિક આશરે 2.5 લાખ રૂપિયા ચૂકવી રહી છે.

સાઉથ મુંબઈની પોશ સોસાયટીનું અનોખું મોડેલ

Add Zee News as a Preferred Source

સાઉથ મુંબઈમાં જોલી મેકર ટાવર આજકાલ સમાચારમાં છે. તેનું કારણ તેનું અનોખું બિઝનેસ મોડેલ છે, જે ફ્લેટ માલિકોને વાર્ષિક 2.5 લાખ રૂપિયા ચૂકવી રહી છે. આ અનોખી સિસ્ટમનો તાજેતરમાં Paytmના સ્થાપક વિજય શેખર શર્મા દ્વારા સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ 'X' પર એક વિડીયોમાં શેર કરવામાં આવ્યો હતો, જે વીડિયો ઝડપથી વાયરલ થઈ રહ્યો છે. આ મોડેલથી લોકો ચોંકી ગયા છે.

1970ના દાયકામાં નાખવામાં આવ્યો હતો પાયો 

આ અનોખા મોડેલની સ્થાપના 1970ના દાયકામાં કરવામાં આવી હતી. તે સમયે જ્યારે આ પ્રોજેક્ટમાં ફ્લેટ વેચાઈ રહ્યા હતા, ત્યારે ખરીદદારોને એક ખાસ ઓફર આપવામાં આવી હતી. ફ્લેટની કિંમતના વધારાના 40% ચૂકવીને તેમને નરીમાન પોઈન્ટમાં કોમર્શિયલ પ્રોપર્ટીમાં હિસ્સો ખરીદવાનો વિકલ્પ આપવામાં આવ્યો હતો. આ કોમર્શિયલ પ્રોપર્ટી હવે નોંધપાત્ર ભાડાની આવક મેળવે છે, જે દર મહિને આશરે 50 લાખ રૂપિયા છે.

 

— Vijay Shekhar Sharma (@vijayshekhar) January 24, 2026

આખી સિસ્ટમ ભાડા પર ચાલે છે

આ આવકનો ઉપયોગ સોસાયટીના સમગ્ર મેન્ટેનન્સ ખર્ચને આવરી લેવા માટે થાય છે અને બાકીની રકમ ફ્લેટ માલિકોને વાર્ષિક ડિવિડન્ડ તરીકે વહેંચવામાં આવે છે. જો આ મોડેલ સાચું હોય, તો તે પરંપરાગત હાઉસિંગ સોસાયટી માળખાથી એક અનોખી અને અલગ સિસ્ટમ છે. જોકે, આ દાવાની પુષ્ટિ થઈ નથી.

ઘર નહીં, નફાકારક સોદો

જોલી મેકર ટાવરમાં ઘર લેવું એ ફક્ત આરામદાયક રહેવાની જગ્યા નથી, પરંતુ એક સ્માર્ટ રોકાણ છે. અહીં ફ્લેટ માલિકોને ખર્ચની ચિંતા નથી કે મેન્ટેનન્સની ઝંઝટ નથી. તેનાથી વિપરીત લાખો રૂપિયાની વાર્ષિક આવક આ સોસાયટીને મુંબઈની સૌથી અનોખી અને લોકપ્રિય હાઉસિંગ સોસાયટીઓમાંની એક બનાવે છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dilip Chaudhary

2020થી પત્રકારત્વ ક્ષેત્રે જોડાયેલા છે. સ્પોર્ટ્સ, નોલેજ, ગુજરાત, બિઝનેસ, ઓટો, ટેક, જોબ્સ, નેશનલ અને ઈન્ટરનેશનલ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે. આ ઉપરાંત કન્ટેન્ટ સ્પેશિયાલિસ્ટ તરીકે પણ કામ કરેલું

...और पढ़ें
mumbaiJolly Maker societymumbai propertyJolly Makerzero maintenance

Trending news