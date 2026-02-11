સોસાયટી હોય તો આવી ! ફ્લેટ માલિકોને દર વર્ષે મળે છે 2.5 લાખ, નથી આપવો પડતો કોઈ મેન્ટેનન્સ ચાર્જ
સાઉથ મુંબઈની એક સોસાયટીએ મેન્ટેનન્સની સિસ્ટમને ઉલટાવી દીધી છે. મેન્ટેનન્સ ચાર્જ વસૂલવાને બદલે તે તેના ફ્લેટ માલિકોને દર વર્ષે લગભગ 2.5 લાખ રૂપિયા ચૂકવી રહી છે. આ લેખમાં જાણીશું કે આ કેવી રીતે શક્ય બન્યું.
Trending Photos
મુંબઈના રિયલ એસ્ટેટ જગતમાંથી એક ચોંકાવનારા સમાચાર સામે આવ્યા છે. સામાન્ય રીતે હાઉસિંગ સોસાયટીઓમાં ફ્લેટ માલિકોએ માસિક મેન્ટેનન્સ ચાર્જ ચૂકવવો પડે છે, જેમાં સુરક્ષા, સ્ટાફનો પગાર, લિફ્ટ મેન્ટેનન્સ, વીજળી, સફાઈ જેવા ખર્ચાઓ આવરી લેવામાં આવે છે. જો કે, સાઉથ મુંબઈની એક સોસાયટીએ આ સિસ્ટમને ઉલટાવી દીધી છે. મેન્ટેનન્સ ચાર્જ વસૂલવાને બદલે તે ફ્લેટ માલિકોને વાર્ષિક આશરે 2.5 લાખ રૂપિયા ચૂકવી રહી છે.
સાઉથ મુંબઈની પોશ સોસાયટીનું અનોખું મોડેલ
સાઉથ મુંબઈમાં જોલી મેકર ટાવર આજકાલ સમાચારમાં છે. તેનું કારણ તેનું અનોખું બિઝનેસ મોડેલ છે, જે ફ્લેટ માલિકોને વાર્ષિક 2.5 લાખ રૂપિયા ચૂકવી રહી છે. આ અનોખી સિસ્ટમનો તાજેતરમાં Paytmના સ્થાપક વિજય શેખર શર્મા દ્વારા સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ 'X' પર એક વિડીયોમાં શેર કરવામાં આવ્યો હતો, જે વીડિયો ઝડપથી વાયરલ થઈ રહ્યો છે. આ મોડેલથી લોકો ચોંકી ગયા છે.
1970ના દાયકામાં નાખવામાં આવ્યો હતો પાયો
આ અનોખા મોડેલની સ્થાપના 1970ના દાયકામાં કરવામાં આવી હતી. તે સમયે જ્યારે આ પ્રોજેક્ટમાં ફ્લેટ વેચાઈ રહ્યા હતા, ત્યારે ખરીદદારોને એક ખાસ ઓફર આપવામાં આવી હતી. ફ્લેટની કિંમતના વધારાના 40% ચૂકવીને તેમને નરીમાન પોઈન્ટમાં કોમર્શિયલ પ્રોપર્ટીમાં હિસ્સો ખરીદવાનો વિકલ્પ આપવામાં આવ્યો હતો. આ કોમર્શિયલ પ્રોપર્ટી હવે નોંધપાત્ર ભાડાની આવક મેળવે છે, જે દર મહિને આશરે 50 લાખ રૂપિયા છે.
You won’t belive this math !
And it is true 😄
— Vijay Shekhar Sharma (@vijayshekhar) January 24, 2026
આખી સિસ્ટમ ભાડા પર ચાલે છે
આ આવકનો ઉપયોગ સોસાયટીના સમગ્ર મેન્ટેનન્સ ખર્ચને આવરી લેવા માટે થાય છે અને બાકીની રકમ ફ્લેટ માલિકોને વાર્ષિક ડિવિડન્ડ તરીકે વહેંચવામાં આવે છે. જો આ મોડેલ સાચું હોય, તો તે પરંપરાગત હાઉસિંગ સોસાયટી માળખાથી એક અનોખી અને અલગ સિસ્ટમ છે. જોકે, આ દાવાની પુષ્ટિ થઈ નથી.
ઘર નહીં, નફાકારક સોદો
જોલી મેકર ટાવરમાં ઘર લેવું એ ફક્ત આરામદાયક રહેવાની જગ્યા નથી, પરંતુ એક સ્માર્ટ રોકાણ છે. અહીં ફ્લેટ માલિકોને ખર્ચની ચિંતા નથી કે મેન્ટેનન્સની ઝંઝટ નથી. તેનાથી વિપરીત લાખો રૂપિયાની વાર્ષિક આવક આ સોસાયટીને મુંબઈની સૌથી અનોખી અને લોકપ્રિય હાઉસિંગ સોસાયટીઓમાંની એક બનાવે છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે