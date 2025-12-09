ગ્રેચ્યુઇટીના આ નવા નિયમો જરૂર જાણો, સરકારી અને ખાનગી કર્મચારીઓ માટે સમાચાર
Gratuity Rule: નોકરી કરતા વ્યક્તિઓ માટે, ગ્રેચ્યુઇટી એ તેમની સેવાની માન્યતા છે, જે કંપની દ્વારા એકસાથે આપવામાં આવે છે. આ ચુકવણી પેમેન્ટ ઓફ ગ્રેચ્યુઇટી એક્ટ, 1972 હેઠળ કરવામાં આવે છે, અને સામાન્ય રીતે પાંચ વર્ષની સતત સેવા પછી આપવામાં આવે છે. એ નોંધવું મહત્વપૂર્ણ છે કે આ સેવા એક જ કંપનીમાં હોવી જોઈએ, વિવિધ કંપનીઓ સાથેનો સંયુક્ત અનુભવ ગણવામાં આવતો નથી.
Gratuity Rule: ગ્રેચ્યુઇટી નિયમ ફક્ત ત્યારે જ લાગુ પડે છે જો કોઈ સંસ્થામાં ઓછામાં ઓછા 10 કર્મચારીઓ હોય. જો તમારી ઓફિસ 5-દિવસના કાર્યકારી દિવસે કાર્યરત હોય, તો તમે 4 વર્ષ અને 190 દિવસ પછી ગ્રેચ્યુઇટી માટે પાત્ર બનો છો, જ્યારે 6-દિવસના કાર્યકારી દિવસે, આ મર્યાદા 4 વર્ષ અને 240 દિવસ છે.
આ કિસ્સામાં 5 વર્ષની જરૂરિયાત લાગુ પડતી નથી
ઘણી પરિસ્થિતિઓમાં, આ પાંચ વર્ષની જરૂરિયાત લાગુ પડતી નથી. જો કોઈ કર્મચારી સેવા દરમિયાન મૃત્યુ પામે છે અથવા ગંભીર બીમારી અથવા અકસ્માતને કારણે કાયમી રીતે અપંગ થઈ જાય છે, તો ગ્રેચ્યુઇટી તાત્કાલિક ચૂકવવી આવશ્યક છે. આવી સ્થિતિમાં, આ રકમ કર્મચારી, તેમના નોમિની અથવા કાનૂની વારસદાર દ્વારા પ્રાપ્ત થાય છે. અચાનક મુશ્કેલીના સમયે પરિવારોને આર્થિક મુશ્કેલીનો સામનો ન કરવો પડે અને કર્મચારીના અધિકારોનું રક્ષણ થાય તે માટે સરકારે આ નિયમ લાગુ કર્યો છે.
હવે ફક્ત એક વર્ષમાં પાત્રતા
ભારતીય સામાજિક સુરક્ષા સંહિતા 2020 હેઠળ એક મોટો ફેરફાર 21 નવેમ્બર, 2025થી અમલમાં આવશે. આ પછી, ફિક્સ્ડ-ટર્મ અથવા કોન્ટ્રાક્ટ કર્મચારીઓ ફક્ત એક વર્ષની સતત સેવા પછી ગ્રેચ્યુઇટી માટે પાત્ર બનશે. આ ફેરફાર એવા કર્મચારીઓ માટે નોંધપાત્ર રાહત છે જેઓ લાંબા સમયથી એક જ કંપનીમાં કામ કરવા છતાં, કાયમી દરજ્જાની રાહ જોઈ રહ્યા છે.
મીડિયા ઉદ્યોગમાં, વર્કિંગ જર્નાલિસ્ટ્સ એક્ટ, 1955 હેઠળ, પત્રકારો ફક્ત ત્રણ વર્ષની સેવા પછી ગ્રેચ્યુઇટી મેળવવા માટે હકદાર છે, જે તેમને અન્ય વ્યવસાયોની તુલનામાં વધારાનો લાભ આપે છે.
નવો 50% પગાર નિયમ તમારી ગ્રેચ્યુઇટીમાં વધારો
સામાજિક સુરક્ષા સંહિતામાં બીજો એક મહત્વપૂર્ણ નિયમ જણાવે છે કે તમારો મૂળભૂત પગાર + DA (મોંઘવારી ભથ્થું) તમારા કુલ CTC ના ઓછામાં ઓછા 50% હોવો જોઈએ. કંપનીઓએ તે મુજબ તેમનું પગાર માળખું નક્કી કરવું જોઈએ. જો આવું થાય, તો કર્મચારીઓની ગ્રેચ્યુઇટી પહેલા કરતા વધારે થવાની શક્યતા છે, કારણ કે તે સીધી તમારા મૂળ પગારમાંથી ગણતરી કરવામાં આવે છે. ગ્રેચ્યુઇટી ફોર્મ્યુલા છે.
(છેલ્લો મૂળ પગાર × 15 / 26) × કુલ સેવાના વર્ષો.
આનો અર્થ એ છે કે નોકરી જેટલી લાંબી હશે અને મૂળ પગાર જેટલો ઊંચો હશે, ગ્રેચ્યુઇટી એટલી જ ઊંચી હશે.
