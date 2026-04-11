19મી વખત ડિવિડન્ડ આપશે આ કંપની, આ વખતે 1 શેર પર 30 રૂપિયાનો ફાયદો, રેકોર્ડ ડેટ નજીક

Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝBusiness

શું તમે પણ શેર બજારમાં ડિવિડન્ડ સ્ટોક પર દાવ લગાવો છો? તો તમારા માટે સારા સમાચાર છે. દિગ્ગજ કંપની મુથૂટ ફાઈનાન્સે ડિવિડન્ડની જાહેરાત કરી છે. કંપની દરેક શેર પર 30 રૂપિયાનું ડિવિડન્ડ આપવાની છે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Apr 11, 2026, 01:12 PM IST
  • દિગ્ગજ કંપની Muthoot Finance આપશે ડિવિડન્ડ
  • 1 શેર પર રોકાણકારોને થશે 30 રૂપિયાનો ફાયદો
  • 30મી વખત શેરધારકોને ડિવિડન્ડ આપશે કંપની

Trending Photos

Dividend Stock: Muthoot Finance એ ફરીથી ડિવિડન્ડ આપવાની જાહેરાત કરી છે. કંપની 19મી વખત એક્સ-ડિવિડન્ડ ટ્રેડ કરવા જઈ રહી છે. આ વખતે કંપની તરફથી શેરધારકોને 30 રૂપિયાનું ડિવિડન્ડ આપવામાં આવશે. કંપની તરફથી ડિવિડન્ડ માટે રેકોર્ડ ડેટની જાહેરાત કરવામાં આવી છે, જે આગામી સપ્તાહે છે.

ક્યારે છે રેકોર્ડ ડેટ
Muthoot Finance લિમિટેડે સ્ટોક એક્સચેન્જને આપેલી જાણકારીમાં જણાવ્યું કે એક શેર પર 30 રૂપિયાનું ડિવિડન્ડ આપવામાં આવશે. આ ડિવિડન્ડ માટે કંપનીએ 17 એપ્રિલ 2026ની તારીખને રેકોર્ડ ડેટ જાહેર કરી છે. નોંધનીય છે કે કંપની આ વર્ષે પ્રથમવાર એક્સ ડિવિડન્ડ ટ્રેડ થશે.

Add Zee News as a Preferred Source

19મી વખત ડિવિડન્ડ આપી રહી છે કંપની
કંપનીએ 2012મા પ્રથમવાર ડિવિડન્ડ આપ્યું હતું. ત્યારે કંપનીએ એક શેર પર 4 રૂપિયાનો લાભ આપ્યો હતો. 2013મા 4.5 રૂપિયાનું ડિવિડન્ડ કંપનીએ આપ્યું હતું. Muthoot Finance લિમિટેડના શેર 25 એપ્રિલ 2025ના છેલ્લીવાર એક્સ ડિવિડન્ડ ટ્રેડ થયા હતા. ત્યારે કંપનીએ દરેક શેર પર 26 રૂપિયાનું ડિવિડન્ડ આપ્યું હતું. 

શેરનું પ્રદર્શન કેવું છે?
શુક્રવારે આ સ્ટોક બીએસઈ પર બે ટકાની તેજી સાથે 3572 રૂપિયા આસપાસ બંધ થયો હતો. છેલ્લા એક સપ્તાહમાં કંપનીના શેરની કિંમતમાં 12.41 ટકાની તેજી આવી છે. તો છ મહિનામાં આ સ્ટોકે 13.13 ટકાનું રિટર્ન આપ્યું છે. મહત્વનું છે કે એક વર્ષમાં કંપનીના શેરની કિંમતમાં 66 ટકાનો વધારો થયો છે. Muthoot Finance નો બીએસઈમાં 52 વીક હાઈ 4149 રૂપિયા અને 52 વીકનું લો લેવલ 1694.35 રૂપિયા છે. કંપનીનું માર્કેટ કેપ 1.43 લાખ કરોડ રૂપિયાનું છે.

10 વર્ષમાં 1896 ટકાની તેજી
બે વર્ષમાં Muthoot Finance લિમિટેડે 116 ટકાનું રિટર્ન આપ્યું છે. ત્રણ વર્ષમાં કંપનીના શેરનો ભાવ 247 ટકા વધ્યો છે. જ્યારે 10 વર્ષ સુધી હોલ્ડ કરનાર રોકાણકારોને અત્યાર સુધી 1896 ટકાનું રિટર્ન મળ્યું છે.

ડિસ્ક્લેમરઃ આ શેરમાં રોકાણની સલાહ નથી. શેર બજાર જોખમો અધીન છે. રોકાણ કરતા પહેલા તમારા એક્સપર્ટની સલાહ લો.

 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

...और पढ़ें
Muthoot Finance Dividend Record dateDividend Stock

Trending news