SIP Calculator: દરેકને ધનવાન બનાવનાર SIPની 17X15X17 ફોર્મ્યુલા, જાણી લેશો તો બની જશો અમીર
SIP Calculation: જો તમે કરોડો રૂપિયાનું ભંડોળ ઊભું કરવા માંગતા હો, તો 17x15x17 SIP ફોર્મ્યુલા અનુસરો. 17 વર્ષ સુધી 17000 રૂપિયાનું માસિક SIP ચાલુ રાખો અને ૧૫% વળતર મેળવો. આ વ્યૂહરચના તમને કરોડપતિ સુધીનું ભંડોળ ઊભું કરવામાં મદદ કરી શકે છે - એક ઉત્તમ લાંબા ગાળાની રોકાણ યોજના.
ભારતમાં કરોડોનું નિવૃત્તિ ફંડ બનાવવું હવે કોઈ મુશ્કેલ સપનું રહ્યું નથી. ડો તમે નિયમિત રૂપથી રોકાણ કરો છો, તો SIP નો ‘17x15x17’ ફોર્મ્યુલા તમારૂ જીવન બદલી શકે છે. આ ફોર્મ્યુલા હેઠળ જો તમે દર મહિને 17000 રૂપિયાની SIP 18 વર્ષ સુધી જારી રાખો છો અને એવરેજ 12-15% રિટર્ન મળે છે તો તમે આશરે 1 કરોડથી વધુનું ફંડ તૈયાર કરી શકો છો. આ રીત ખાસ કરી તે લોકો માટે સારૂ છે જે સંયમિત રીતે લાંબાગાળાનું રોકાણ ઈચ્છે છે.
એસઆઈપીથી બનશો ધનવાન
SIP એટલે કે Systematic Investment Plan મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં રોકાણ કરવું ખૂબ સરળ છે. જી હાં, તેમાં તમે દર મહિને કે નક્કી સમય પર તમારી સુવિધા અનુસાર એક ચોક્કસ રકમ રોકાણ કરો છો. આ પદ્ધતિ તે લોકો માટે ખાસ છે જે ધીમે-ધીમે મોટું ફંડ બનાવવા ઈચ્છે છે. SIP નો સૌથી મોટો ફાયદો ચક્રવૃદ્ધિની શક્તિ છે, જે સમય જતાં તમારા રોકાણને ગુણાકાર કરે છે. શિસ્તબદ્ધ અને સુસંગત SIP રોકાણ ભવિષ્યમાં કરોડોનું ભંડોળ બનાવી શકે છે.
SIP દ્વારા ભંડોળ બનાવવું
આ 17-15-17 ફોર્મ્યુલા એવા રોકાણકારો માટે એક ઉત્તમ વિકલ્પ છે જેઓ 47 વર્ષની ઉંમરે પણ કરોડોનું ભંડોળ બનાવવા માંગે છે. જો તમે 30 વર્ષની ઉંમરથી દર મહિને ₹17,000 ની SIP શરૂ કરો છો અને તેને 17 વર્ષ સુધી ચાલુ રાખો છો, તો ચક્રવૃદ્ધિની શક્તિ અને લાંબા ગાળાના બજાર વળતર તમારી મૂડીને લાખોમાં નહીં, પરંતુ કરોડોમાં પરિવર્તિત કરી શકે છે. આ ફોર્મ્યુલા મોડા રોકાણકારો માટે પણ એક સ્માર્ટ અને શિસ્તબદ્ધ નાણાકીય આયોજન સાધન છે, જે તેમને નિવૃત્તિ માટે મજબૂત ભંડોળ બનાવવામાં મદદ કરે છે.
કરોડપતિ બનાવવાનો વિકલ્પ
જો તમે ભવિષ્યમાં કરોડપતિ બનવા ઈચ્છો છો તો સાચી SIP યોજના પસંદ કરવી ખૂબ જરૂરી છે. 30ની ઉંમરમાં SIP શરૂ કરનાર ઈન્વેસ્ટર 47ની ઉંમર સુધી શાનદાર રિટર્ન મેળવી શકે છે. હકીકતમાં આ રોકાણ ન માત્ર નાણાકીય સુરક્ષા આપે છે, પરંતુ મોટો ટાર્ગેટ પૂરો કરવામાં પણ મદદ કરે છે. જો તમે 17 વર્ષ સુધી નિયમિત રોકાણ કરો છો અને કમ્પાઉન્ડિંગનો ફાયદો ઉઠાવો છો તો સરળતાથી 1 કરોડ કે તેનાથી વધુનું ફંડ બનાવી શકો છો. આ પદ્ધતિ સ્માર્ટ, શિસ્તબદ્ધ અને લાંબા ગાળાના રોકાણકારો માટે યોગ્ય છે.
17+15+15 ની ફોર્મ્યુલા
આ ફોર્મ્યુલા અનુસાર
17000 રૂપિયાનું દર મહિને રોકાણ કરો
અંદાજિત રિટર્ન 15 ટકા વાર્ષિક લો
17 વર્ષ સુધી સતત રોકાણ જારી રાખો
આ ફોર્મ્યુલાથી તમારૂ રોકાણ અમાઉન્ટ ₹3468000 (34.7 Lakhs) લાખ થશે અને રિટર્ન ₹10862915 (1.1 Crores) કરોડ સુધી પહોંચી જશે. 17 વર્ષ બાદ કુલ ફંડ લગભગ 14330915 (1.4 Crores) કરોડ હશે. એટલે કે 17 વર્ષમાં 1 કરોડથી વધુનું ફંડ બની શકે છે.
|Duration
|SIP Amount (₹)
|Future Value (₹)
|17 years
|17000
|1.4 Crores
|1 years
|17000
|2.2 Lakhs
|2 years
|17000
|4.7 Lakhs
|3 years
|17000
|7.6 Lakhs
|4 years
|17000
|11 Lakhs
|5 years
|17000
|14.8 Lakhs
|8 years
|17000
|30.2 Lakhs
|10 years
|17000
|44.7 Lakhs
|12 years
|17000
|63.9 Lakhs
|15 years
|17000
|1 Crores
|18 years
|17000
|1.7 Crores
|20 years
|17000
|2.3 Crores
|21 years
|17000
|2.6 Crores
|22 years
|17000
|3 Crores
|23 years
|17000
|3.5 Crores
|24 years
|17000
|4.1 Crores
|25 years
|17000
|4.7 Crores
|26 years
|17000
|5.4 Crores
|27 years
|17000
|6.2 Crores
|28 years
|17000
|7.2 Crores
|29 years
|17000
|8.3 Crores
|30 years
|17000
|9.6 Crores
|32 years
|17000
|12.7 Crores
|35 years
|17000
|19.4 Crores
નિષ્કર્ષ
SIP ની ‘17x15x17’ ફોર્મ્યુલા આ વાતનો પૂરાવો છે કે અનુશાસિત અને લાંબાગાળાના રોકાણથી કોઈપણ વ્યક્તિ કરોડોનું ફંડ બનાવી શકે છે. આ ફોર્મ્યુલા એવા રોકાણકારો માટે પ્રેરણા છે જેઓ વિચારે છે કે હવે શરૂઆત કરવામાં મોડું થઈ ગયું છે. તેથી, જો તમે 17 વર્ષ સુધી ₹17,000 ની માસિક SIP ચાલુ રાખો અને તમારા રોકાણને સરેરાશ 15% ના વળતર પર વધારો કરો, તો તમે લગભગ ₹1 કરોડનું ભંડોળ બનાવી શકો છો. આ યોજનાની સુંદરતા ચક્રવૃદ્ધિની શક્તિ છે - એટલે કે તમારા પૈસા વ્યાજ કમાઈને ઝડપથી વધે છે. SIP દ્વારા ધીમે ધીમે રોકાણ કરવાની આદત માત્ર નાણાકીય શિસ્ત શીખવતી નથી પરંતુ લાંબા ગાળે નાણાકીય સ્વતંત્રતા પણ પ્રદાન કરે છે. તમે જેટલી વહેલી શરૂઆત કરશો, તેટલા વધુ ફાયદા થશે.
(નોટઃ આ આર્ટિકલ માત્ર જાણકારી માટે છે અને તેને કોઈ રોકાણની સલાહના રૂપમાં ન ગણવો જોઈએ. રોકાણ માટે તમારા નાણાકીય એડવાઇઝરની સલાહ લો)
