Mutual Fundમાં રોકાણ કરવું હોય તો સમજી લો 15x15x15 ફોર્મ્યુલા, જલ્દી બની જશો કરોડપતિ

પૈસાથી પૈસા કમાવવા અને સ્માર્ટ ઈન્વેસ્ટમેન્ટ માટે Mutual Funds સારો વિકલ્પ માનવામાં આવે છે. છેલ્લા કેટલાક સમયમાં Mutual Funds એ સારૂ રિટર્ન આપ્યું છે. આવો જાણીએ એવી કઈ ફોર્મ્યુલા છે, જે Mutual Funds દ્વારા 15 વર્ષમાં કરોડપતિ બનાવી શકે છે.
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Sep 14, 2025, 05:24 PM IST

Investment Tips: નોકરી છોડ્યા પછી કે નિવૃત્તિ પછી દરેક વ્યક્તિને પોતાના ખર્ચની ચિંતા હોય છે. જો તમારી ઉંમર 40 વર્ષની આસપાસ છે, તો તમે આગામી 15 વર્ષમાં મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાંથી સરળતાથી 1 કરોડ રૂપિયા કમાઈ શકો છો. આનાથી તમારી નિવૃત્તિ પહેલા એક સારું ફંડ બનશે. પછી તમે નિવૃત્તિ પછી તમારી જરૂરિયાતો પૂરી કરી શકશો. ચાલો જાણીએ કે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ દ્વારા માત્ર 15 વર્ષમાં કોઈને કરોડપતિ બનાવવાનું સૂત્ર શું છે.

શું છે 15x15x15 ફોર્મ્યુલા?
નિવૃત્તિ માટે ફંડ તૈયાર કરવાને લઈને 15x15x15 ફોર્મ્યુલાને બેસ્ટ માનવામાં આવે છે. ફોર્મ્યુલામાં 3 વખત 15 આવે છે. દરેક 15નો અલગ મતલબ છે. પ્રથમ 15 તમને ઈન્વેસ્ટમેન્ટની રકમને દર્શાવે છે એટલે કે 15 હજાર રૂપિયા. બીજા 15 ટેન્યોર દર્શાવે છે, એટલે કે 15 વર્ષ. અંતમાં 15નો મતલબ વ્યાજ સાથે છે. એટલે કે 15 ટકા વ્યાજ.

કરોડપતિ બનવા માટે શું કરવું પડશે?
આ સરળ ફોર્મ્યુલા હેઠળ, તમારે 15 વર્ષ સુધી મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં દર મહિને 15 હજાર રૂપિયાનું રોકાણ કરવું પડશે. એટલે કે, તમારે 15 વર્ષ સુધી મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં દર મહિને 15,000 રૂપિયાની SIP કરવી પડશે જે સરેરાશ 15% વળતર આપશે. આ ફોર્મ્યુલા સાથે, તમે ફક્ત 15 વર્ષમાં 1 કરોડ રૂપિયા જમા કરશો.

તમને 73 લાખ રૂપિયાનું વ્યાજ મળશે
આ ફોર્મ્યુલા હેઠળ, જો તમે SIP માં દર મહિને 15 હજાર રૂપિયાનું રોકાણ કરો છો, તો તમને 15% વાર્ષિક વ્યાજ મળવું જોઈએ. આ સમય દરમિયાન, તમે ફક્ત 27 લાખ રૂપિયા જમા કરશો. તમને તમારી ડિપોઝિટ રકમ પર 73 લાખ રૂપિયાનું વ્યાજ મળશે. આ રીતે, તમારી પાસે 15 વર્ષમાં 1,00,27,601 રૂપિયા હશે.

20 વર્ષમાં 2.27 કરોડ રૂપિયાનું ફંડ તૈયાર થઈ જશે
જો તમે 40 વર્ષની ઉંમરે આ ફોર્મ્યુલા સાથે રોકાણ કરવાનું શરૂ કરો છો, તો આગામી 20 વર્ષમાં તમે બમણી રકમ બનાવી શકશો. નિવૃત્તિ સમયે જ્યારે તમે 60 વર્ષના થશો, ત્યારે તમારી પાસે 2.27 કરોડ રૂપિયાનું ફંડ તૈયાર હશે.

આ બાબતો ધ્યાનમાં રાખો
રોકાણ કરતા પહેલા, તમારે નક્કી કરવું જોઈએ કે કયા ફંડમાં રોકાણ કરવું. તમામ પ્રકારના ફંડ રોકાણ માટે સારા છે, પરંતુ તમારે તે ફંડ પસંદ કરવું જોઈએ જે તમારા માટે યોગ્ય હોય.

રોકાણકારે પહેલા પોતાની રોકાણ યાદી તૈયાર કરવી જોઈએ. એસેટ એલોકેશન સમજવું મહત્વપૂર્ણ છે જેથી તમને ખબર પડે કે ક્યાં રોકાણ કરવું. તમારા રોકાણમાં બધી શ્રેણીઓનું મિશ્રણ હોવું જોઈએ.

રોકાણ માટે તમારો પોર્ટફોલિયો રંગીન હોવો જોઈએ. તેનો અર્થ એ કે તમારે તમારા પોર્ટફોલિયોમાં ઘણા એસેટ વર્ગોનો સમાવેશ કરવો જોઈએ. જો તમે અલગ અલગ ફંડમાં રોકાણ કરો છો, તો તમને અલગ અલગ લાભ મળશે.

મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં એક સાથે પૈસા રોકવાને બદલે, તમારે સિસ્ટમેટિક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્લાન એટલે કે SIP દ્વારા રોકાણ કરવું જોઈએ. SIP દ્વારા, તમે દર મહિને એક નિશ્ચિત રકમનું રોકાણ કરો છો.

તમારે લાંબા ગાળાની રોકાણ યોજના સાથે આગળ વધવું જોઈએ. તમારે ઓછામાં ઓછા 5 વર્ષના સમયગાળાને ધ્યાનમાં રાખીને રોકાણ કરવું જોઈએ. ટૂંકા ગાળામાં, શેરબજારમાં થતી વધઘટ તમારા રોકાણ પર વધુ અસર કરી શકે છે, જ્યારે લાંબા ગાળામાં આ જોખમ ઘટે છે.

રોકાણ કર્યા પછી રોકાણ કરવાનું ભૂલશો નહીં. તમે જે યોજના અથવા મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં રોકાણ કર્યું છે તેના પ્રદર્શન પર નજર રાખતા રહો. આવી માહિતી માટે, મ્યુચ્યુઅલ ફંડ માસિક અને ત્રિમાસિક ફેક્ટ શીટ્સ અને ન્યૂઝલેટર્સ પ્રકાશિત કરે છે, જેમાં તેના પ્રદર્શન સંબંધિત માહિતી હોય છે.

શેરબજાર જોખમોથી ભરેલું છે. આવી સ્થિતિમાં, તમે જેટલા નાના છો, તેટલું વધુ જોખમી રોકાણ તમે કરી શકો છો, આ તમને વધુ સારું વળતર આપી શકે છે. રોકાણને વચ્ચેથી બંધ કરવું યોગ્ય નથી.

ડિસ્ક્લેમરઃ આ આર્ટિકલમાં આપવામાં આવેલી જાણકારી રિપોર્ટના આધાર પર છે. કોઈપણ શેર કે ફંડ્સમાં રોકાણ કરતા પહેલા માર્કેટ એક્સપર્ટની સલાહ લો. ઝી 24 કલાક કોઈ પ્રકારના નાણાકીય જોખમ માટે જવાબદાર નથી.

