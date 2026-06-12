/NARCL Loan Settlement: ₹2,172 કરોડના ક્લેમ પર ₹579 કરોડમાં સમજુતિ, જનતાના પૈસા સાથે રમત, ક્યાં થઈ ગેરરીતિ?

વાત જ્યારે જનતાના પૈસાની હોય તો જવાબદારી સૌથી મોટી વાત હોય છે. જે રીતે NARCL એ નિયમોની અવગણના કરી છે અને લોન સેટલમેન્ટના નામે જાહેર નાણાં સાથે રમત રમી છે, તેને લઈને ZEE Investigation Team સતત ખુલાસા કરી રહી છે અને ગેરરીતિ પર સવાલ પૂછી રહી છે.
Agson Global મામલામાં શું છે સવાલ
ZEE મીડિયાની પાસે ઉપલબ્ધ દસ્તાવેજો પ્રમાણે Agson Global Private Limited ના મામલામાં NARCL અને IDRCL ની એડમિટેક ક્લેમ રકમ 2172 કરોડ રૂપિયા હતી. આ મામલામાં બનેલી 'કમિટી ઓફ ક્રેડિટર્સ'માં માત્ર NARCL ની પાસે 100 ટકા વોટિંગ રાઇટ્સ હતા. એટલે કે નાણાકીય દેણદારો તરફથી નિર્ણય લેવાની કમાન અને સંપૂર્ણ કંટ્રોલ NARCL ના હાથમાં હતો. પરંતુ જ્યારે નો ડ્યૂઝ સર્ટિફિકેટ જારી થયું, તો કહાની બદલાઈ ગઈ હતી.
579 કરોડ રૂપિયામાં થયું સેટલમેન્ટ
1593 કરોડ રૂપિયાના ડિસ્કાઉન્ટ પર સવાલ
કારણ કે એડમિટેડ ક્લેમ 2172 કરોડ રૂપિયાનો હતો, જ્યારે ફાઈનલ સેટલમેન્ટ 579 કરોડમાં થયું. બંને વચ્ચે સીધું અંતર લગભગ 1593 કરોડ રૂપિયાનું છે.
તેવામાં સવાલ છે કે 1593 કરોડ રૂપિયાના નુકસાન કે ડિસ્કાઉન્ટની પ્રાઇસ ડિસ્કવરીનો પબ્લિક રેકોર્ડ ક્યાં છે?
હયાત રીજન્સી કેસ યાદ છે?
આવો મામલો દિલ્હીની હોટલ રીજન્સીનો હતો. આ જાણીતી હોટલ પર એક સમયે છ બેંકનું દેવું હતું. બેંકની લોન ભરપાઈ ન કરવાને કારણે હોટલ જપ્ત થવાની નોબત આવી ગઈ હતી, ત્યારબાદ હોટલે બેંકોની લોન સેટલમેન્ટની રજૂઆત કરી હતી.
પરંતુ ત્યારબાદ સેટલમેન્ટ પર પણ સવાલ ઉઠ્યા તો સુપ્રીમ કોર્ટમાં મામલો પહોંચી ગયો. કોર્ટે પણ ભીખાજી કામા પ્લેટમાં આવેલી હયાત હોટલની વેલ્યુએશન, બેંકના મૂળ રેકોર્ડ અને બાકી પૈસાની જાણકારી માંગી લીધી. હાલ આ મામલો કોર્ટમાં વિચારણા હેઠળ છે.
NARCL પાસેથી જવાબ લેવાનો પ્રયાસ
નાણા મંત્રાલય સુધી પહોંચાડવામાં આવી રહ્યો છે મામલા
એટલું જ નહીં અમારી ટીમ NARCL દ્વારા કરવામાં આવતી આ બાબદ નાણામંત્રાલયના ધ્યાન લાવવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે.
(પરિવેશ વાત્સ્યાયન, સ્પેશિયલ ઈન્વેસ્ટિગેશન ટીમ, ઝી મીડિયાનો રિપોર્ટ)