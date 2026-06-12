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NARCL Loan Settlement: ₹2,172 કરોડના ક્લેમ પર ₹579 કરોડમાં સમજુતિ, જનતાના પૈસા સાથે રમત, ક્યાં થઈ ગેરરીતિ?

Agson Global Private Limited ના મામલામાં NARCL અને IDRCL ની એડમિટેડ ક્લેમ રકમ 2172 કરોડ રૂપિયા હતી. આ મામલામાં બનેલી કમિટી ઓફ ક્રેડિટર્સમાં એકમાત્ર NARCL ની પાસે 100 ટકા વોટિંગ રાઇટ્સ હતા. એટલે કે નાણાકીય નાદારો તરફથી નિર્ણય લેવાની કમાન અને કંટ્રોલ માત્ર NARCL ના હાથમાં હતો.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 12, 2026, 02:37 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 02:51 PM IST
NARCL Loan Settlement: ₹2,172 કરોડના ક્લેમ પર ₹579 કરોડમાં સમજુતિ, જનતાના પૈસા સાથે રમત, ક્યાં થઈ ગેરરીતિ?

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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