Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /Business
  • /બેંક કર્મચારીઓની દેશવ્યાપી હડતાળ; ગુજરાતમાં આજથી ત્રણ દિવસ બેંકો બંધ: 75 હજાર કર્મચારીઓ જોડાતા કરોડોના વ્યવહારો ખોરવાશે

બેંક કર્મચારીઓની દેશવ્યાપી હડતાળ; ગુજરાતમાં આજથી ત્રણ દિવસ બેંકો બંધ: 75 હજાર કર્મચારીઓ જોડાતા કરોડોના વ્યવહારો ખોરવાશે

Gujarati News:આજે યુનાઈટેડ ફોરમ ઓફ બેંક યુનિયન્સ (UFBU) દ્વારા શુક્રવાર, 11 સપ્ટેમ્બરે દેશવ્યાપી બેંક હડતાળનું એલાન આપવામાં આવ્યું છે. બેંક કર્મચારીઓ અને અફસરોના પડતર પ્રશ્નો તેમજ વિવિધ પ્રશ્નોના યોગ્ય ઉકેલ મુદ્દે બેંક યુનિયન્સ દ્વારા આ નિર્ણય લેવાયો છે. આજે શુક્રવારે હડતાળ અને ત્યારબાદ શનિવાર તથા રવિવારની નિયમિત રજાઓને કારણે સતત ત્રણ દિવસ સુધી તમામ બેંકિંગ કામગીરી ખોરવાઈ જશે, જેના લીધે સામાન્ય નાગરિકો અને વેપારીઓને નાણાકીય લેવડ-દેવડમાં ભારે મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી શકે છે.

Published: Sep 11, 2026, 11:34 AM IST|Updated: Sep 11, 2026, 11:34 AM IST
બેંક કર્મચારીઓની દેશવ્યાપી હડતાળ; ગુજરાતમાં આજથી ત્રણ દિવસ બેંકો બંધ: 75 હજાર કર્મચારીઓ જોડાતા કરોડોના વ્યવહારો ખોરવાશે

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
અંબાજીમાં ભાદરવી પૂનમના મેળા પહેલા ચાચર ચોકમાં 2000થી વધુ દિવડાની મહાઆરતી, આતશબાજીથી
2
3
4
5