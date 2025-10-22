3 વખત બોનસ શેરની ભેટ, નવરત્ન કંપનીએ 1 લાખના બનાવી દીધા 1 કરોડ રૂપિયા
શેર બજારમાં ઘણી એવી કંપની હોય છે જે રોકાણકારોને માલામાલ બનાવી દેતી હોય છે. આવા શેરમાં રોકાણ કરી ઈન્વેસ્ટરો મોટી કમાણી કરતા હોય છે. આજે અમે તમને એક એવી કંપની વિશે જણાવીશું જેણે પોતાના રોકાણકારોને 10 વર્ષમાં કરોડપતિ બનાવી દીધા છે.
Stock Market: નવરત્ન કંપની ભારત ઇલેક્ટ્રોનિક્સ લિમિટેડે 10 વર્ષમાં પોતાના શેરધારકોને માલામાલ કરી દીધા છે. ભારત ઈલેક્ટ્રોનિક્સના સ્ટોકે છેલ્લા 10 વર્ષમાં 1 લાખ રૂપિયાના રોકાણના 1 કરોડથી વધુ બનાવી દીધા છે. કંપનીના આ સ્ટોકે કમાલ બોનસ શેરના દમ પર કર્યો છે. ભારત ઈલેક્ટ્રોનિક્સ લિમિટેડે દસ વર્ષથી થોડા વધુ સમયમાં પોતાના રોકાણકારોને 3 વખત બોનસ શેરની ભેટ આપી છે.
1 લાખ રૂપિયાના આ રીતે બનાવ્યા 1 કરોડ રૂપિયા
નવરત્ન કંપની ભારત ઈલેક્ટ્રોનિક્સ લિમિટેડ (BEL) ના શેર 31 જુલાઈ 2015ના 40.27 રૂપિયા પર હતા. જો કોઈ વ્યક્તિએ 31 જુલાઈ 2015ના 1 લાખ રૂપિયા લગાવ્યા હોત તો તેને 2480 શેર મળ્યા હોત. નવરત્ન કંપનીએ વર્ષ 2015થી લઈને અત્યાર સુધી ત્રણ વખત પોતાના શેરધારકોને બોનસ શેરની ભેટ આપી છે. આ બોનસ શેરને જોડી લેવામાં આવે તો કુલ શેસની સંખ્યા 24552 પર પહોંચી જાય છે. ભારત ઈલેક્ટ્રોનિક્સ લિમિટેડના શેર મંગળવાર 21 ઓક્ટોબર 2025ના BSEમાં 417.60 રૂપિયા પર બંધ થયા છે. આ શેર પ્રાઇસ પર ભારત ઈલેક્ટ્રિક્સના 24552 શેરની વર્તમાન વેલ્યુ 1.02 કરોડ પહોંચી જાય છે.
નવરત્ન કંપનીએ ત્રણ વખત બોનસ શેરની આપી ભેટ
નવરત્ન કંપની ભારત ઇલેક્ટ્રોનિક્સ લિમિટેડ (BEL) એ છેલ્લા 10 વર્ષમાં તેના શેરધારકોને 3 વખત બોનસ શેર ભેટમાં આપ્યા છે. સપ્ટેમ્બર 2015 માં, નવરત્ન કંપનીએ 2:1 ના ગુણોત્તરમાં બોનસ શેર આપ્યા હતા. એટલે કે, કંપનીએ દરેક 1 શેર માટે 2 બોનસ શેર વહેંચ્યા હતા. ભારત ઇલેક્ટ્રોનિક્સ લિમિટેડે સપ્ટેમ્બર 2017 માં 1:10 ના ગુણોત્તરમાં બોનસ શેર આપ્યા હતા. એટલે કે, કંપનીએ દરેક 10 શેર માટે 1 બોનસ શેર વહેંચ્યો હતો. નવરત્ન કંપનીએ સપ્ટેમ્બર 2022 માં તેનો છેલ્લો બોનસ શેર આપ્યો હતો. ત્યારબાદ કંપનીએ તેના રોકાણકારોને 2:1 ના ગુણોત્તરમાં બોનસ શેર આપ્યા હતા. એટલે કે, કંપનીએ દરેક 1 શેર માટે 2 બોનસ શેર આપ્યા હતા. ભારત ઇલેક્ટ્રોનિક્સનું માર્કેટ કેપ 3 લાખ કરોડ રૂપિયાને વટાવી ગયું છે.
(ડિસ્ક્લેમરઃ અહીં માત્ર શેરના પરફોર્મંસની જાણકારી આપવામાં આવી છે. આ રોકાણની સલાહ નથી. શેરબજારમાં રોકાણ જોખમો અધીન હોય છે. રોકાણ કરતા પહેલા તમારા નાણાકીય એડવાઇઝરની સલાહ લો)
