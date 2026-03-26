જનતા પર મોંઘવારીનો વધુ એક માર... પેટ્રોલના ભાવ 100ને પાર, ડીઝલ પણ થયું મોંઘુ, જાણો નવા ભાવ
Petrol Diesel Price Hike : અમેરિકા-ઇઝરાઇલ અને ઇરાન વચ્ચે ચાલી રહેલા તણાવ વચ્ચે ભારતની સૌથી મોટી ખાનગી ફ્યુઅલ રિટેલર કંપની Nayara Energyએ પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં વધારો કર્યો છે. જેના કારણે પેટ્રોલના ભાવ 100ને પાર પહોંચી ગયા છે.
Petrol Diesel Price Hike : અમેરિકા-ઇઝરાઇલ અને ઇરાન વચ્ચે ચાલી રહેલા તણાવ વચ્ચે ભારતની સૌથી મોટી ખાનગી ફ્યુઅલ રિટેલર કંપની Nayara Energyએ મોટો નિર્ણય લીધો છે. કંપનીએ પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવમાં વધારો કર્યો છે. મળતી માહિતી મુજબ, કંપનીએ પેટ્રોલના ભાવમાં પ્રતિ લિટર ₹5.30નો વધારો કર્યો છે, જ્યારે ડીઝલના ભાવમાં ₹3 નો વધારો કરવામાં આવ્યો છે.
પેટ્રોલનો ભાવ 100ને પાર
આ વધારા પછી પેટ્રોલનો ભાવ પ્રતિ લિટર ₹100ને પાર પહોંચી ગયો છે. પેટ્રોલના ભાવની વાત કરીએ તો, ગુરુવારે હૈદરાબાદમાં પેટ્રોલનો ભાવ સૌથી વધુ નોંધાઈ રહ્યો છે, જ્યાં પ્રતિ લિટર પેટ્રોલનો ભાવ ₹107.46 હતો. મુંબઈ અને કોલકાતા જેવા અન્ય શહેરોમાં પણ પેટ્રોલનો ભાવ ₹100 પ્રતિ લિટરથી ઉપર રહ્યો હતો. ડીઝલના ભાવમાં ટાયર-1 શહેરોની યાદીમાં હૈદરાબાદ ₹95.70 પ્રતિ લિટર સાથે ટોચ પર છે.
ઈરાન-યુએસ યુદ્ધને કારણે ભારતમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ છેલ્લા કેટલાક અઠવાડિયામાં ધીમે ધીમે વધી રહ્યા છે કારણ કે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટને વર્ચ્યુઅલ રીતે બંધ કરવામાં આવી છે અને અમેરિકા અને ઈરાન દ્વારા ઉર્જા ફેસિલિટી પર હુમલા શરૂ કરવામાં આવ્યા છે, જેના કારણે વૈશ્વિક પુરવઠો ખોરવાઈ ગયો છે.
નાયરા એનર્જી
નાયરા એનર્જી ગુજરાતના વડીનાર ખાતે આવેલી રિફાઈનરીનું સંચાલન કરે છે, જે ભારતની બીજી સૌથી મોટી સિંગલ-સાઈટ રિફાઈનરી છે અને તેની ક્ષમતા દર વર્ષે 20 મિલિયન ટન છે. કંપની દેશભરમાં 6,500થી વધુ પેટ્રોલ પંપ ચલાવે છે. ગયા વર્ષે કંપનીએ પેટ્રોકેમિકલ્સ ક્ષેત્રમાં પ્રવેશ કરીને 4,50,000 ટન ક્ષમતાવાળો પોલીપ્રોપીલિન પ્લાન્ટ શરૂ કર્યો હતો.
આ કંપની પહેલા Essar Oil તરીકે ઓળખાતી હતી. વર્ષ 2017માં રશિયાની Rosneft અને Trafigura તથા UCP ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ગ્રુપના કન્સોર્ટિયમએ તેને 12.9 અબજ ડોલરમાં ખરીદી હતી. ત્યારબાદ તેનું નામ બદલીને નાયરા એનર્જી રાખવામાં આવ્યું.
નાયરા એનર્જીમાં 35 દિવસ શટડાઉન
મીડિયા અહેવાલ મુજબ, નાયરા એનર્જી એપ્રિલના શરૂઆતથી લગભગ 35 દિવસ માટે પોતાની કામગીરી બંધ કરવાની યોજના બનાવી રહી છે. આ કારણે ભારતની લગભગ 8 ટકા રિફાઈનિંગ ક્ષમતા તાત્કાલિક અસરગ્રસ્ત થઈ શકે છે.
સરકારનો દાવો ફ્યુઅલની કોઈ અછત નથી
સરકારએ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે દેશમાં પેટ્રોલ, ડીઝલ અથવા LPGની કોઈ અછત નથી. લોકો સોશિયલ મીડિયા પર ફેલાતી અફવાઓ પર વિશ્વાસ ન કરે અને પેનિકથી દૂર રહે તેવી અપીલ કરવામાં આવી છે.
પેટ્રોલિયમ અને પ્રાકૃતિક ગેસ મંત્રાલયની સંયુક્ત સચિવ સુજાતા શર્માએ જણાવ્યું હતું કે તમામ રિફાઈનરીઓ ઊંચી ક્ષમતા સાથે કાર્યરત છે અને પૂરતા પ્રમાણમાં કાચા તેલનો જથ્થો ઉપલબ્ધ છે. દેશભરમાં પેટ્રોલ અને ડીઝલનો પૂરતો જથ્થો જાળવવામાં આવી રહ્યો છે અને પેટ્રોલ પંપ સામાન્ય રીતે કાર્યરત છે.
