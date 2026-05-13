/Home Loan: હોમ લોન ચુકવવા સમયે ન કરો આ ભૂલ, બાકી થઈ શકે છે નુકસાન

Home Loan: ઘર ખરીદવું બધાનું સપનું હોય છે, પરંતુ હોમ લોન જલ્દી ખતમ કરવી પણ મોટી જવાબદારી હોય છે. આ કારણે ઘણા લોકો રોકડમાં લોન ચુકવવાનો વિકલ્પ પસંદ કરે છે, પરંતુ આ પ્રક્રિયા હંમેશા ફાયદાકારક રહેતી નથી.
Home Loan Cash Repayment: આજના સમયમાં પોતાનું ઘર હોવું મોટી વાત છે. એક સામાન્ય વ્યક્તિએ પોતાની નોકરીના દમ પર ઘર ખરીદવું મુશ્કેલ થઈ જાય છે. તેવામાં ઘણા લોકો હોમ લોન લે છે, પરંતુ તેને લીધા બાદ દરેક વ્યક્તિ ઈચ્છે છે કે તેની લોન જલ્દી પુરી થઈ જાય.
આ કારણે ઘણા લોકો એક સાથે રોકડમાં લોન ચુકવવાનો વિકલ્પ પસંદ કરે છે, પરંતુ આમ કરવું હંમેશા સુરક્ષિત હોતું નથી, કારણ કે હવે આવકવેરા વિભાગ અને બેન્કિંગ સિસ્ટમ કેશ ટ્રાન્ઝેક્શન પર નજર રાખે છે. તેવામાં જો તમારી પાસે યોગ્ય જાણકારી નથી તો મુશ્કેલી શરૂ થઈ શકે છે.
50,000 થી વધુના રોકડ પર PAN જરૂરી
બેન્કિંગ નિયમો પ્રમાણે 50 હજાર કે તેનાથી વધુના રોકડ જમા કરવા પર પાનકાર્ડ આપવું જરૂરી છે.
જો 50 હજારથી ઓછા રોકડા આપવાના હોય તો પાનની જરૂર રહેતી નથી.
2 લાખની ડેલી કેશ લિમિટ
મહત્વનું છે કે એક દિવસમાં કોઈ એક વ્યક્તિ પાસેથી 2 લાખ કે તેનાથી વધુના રોકડનો સ્વીકાર કરી શકાય નહીં.
જો કોઈ બેંક આ નિયમ તોડે છે તો તેના પર 100 ટકા સુધીનો દંડ લગાવી શકાય છે.
આ કારણ છે કે બેંક હંમેશા 2 લાખથી વધુ કેશ લેવાની ના પાડે છે.
વાર્ષિક 10 લાખ રૂપિયાની રિપોર્ટિંગ લિમિટ
સૌથી જરૂરી નિયમ છે કે એક નાણાકીય વર્ષમાં કોઈપણ વ્યક્તિના બધા એકાઉન્ટમાં મળી મહત્તમ 10 લાખ સુધીની રોકડ જમા થઈ શકે છે.
જો આ લિમિટ પાર થાય છે તો બેંક તેની જાણકારી SFT એટલે કે Statement of Financial Transaction દ્વારા આવકવેરા વિભાગને મોકલી આપે છે.
ત્યારબાદ વિભાગ આવકના સ્ત્રોતની તપાસ કરી શકે છે.
એક્સપર્ટની સલાહ શું છે?
નાણાકીય એક્સપર્ટનું કહેવું છે કે...
સૌથી પહેલા સીધી રોકડ રકમ હોમ લોન એકાઉન્ટમાં જમા કરવાથી બચવું જોઈએ.
પહેલા પૈસાને બચત ખાતામાં જમા કરવા જોઈએ.
ત્યારબાદ ત્યાંથી ઓનલાઈન ટ્રાન્સફર કરવા જોઈએ.
તેનાથી સંપૂર્ણ ટ્રાન્ઝેક્શન રેકોર્ડમાં રહે છે અને ITR ફાઇલ કરવા સમયે કોઈ મુશ્કેલી થતી નથી.