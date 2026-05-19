/New Aadhaar Update: આધાર કાર્ડ ધારકો માટે ખુશખબર, UIDAI એ લંબાવી ફ્રીમાં અપડેટ કરવાની તારીખ

New Aadhaar Update: દેશભરના આધાર કાર્ડ ધારકો માટે સારા સમાચાર છે. UIDAI એ કોઈ પણ ફી ચૂકવ્યા વિના આધાર કાર્ડને ઓનલાઈન અપડેટ કરવાની ડેડલાઈન (અંતિમ તારીખ) લંબાવી દીધી છે. લોકો UIDAI ની ઓફિશિયલ વેબસાઈટ myAadhaar પર ઓનલાઈન અરજી કરીને કોઈ પણ ફી આપ્યા વગર પોતાનું આધાર કાર્ડ અપડેટ કરાવી શકે છે.
New Aadhaar Update: UIDAI ના નવા આદેશ અનુસાર આધાર કાર્ડને ફ્રીમાં અપડેટ કરવાની ડેડલાઈન એક વર્ષ માટે વધારવામાં આવી છે. હવે દેશવાસીઓ 14 જૂન 2027 સુધી આધાર કાર્ડ ફ્રીમાં અપડેટ કરાવી શકશે. અગાઉ આ ડેડલાઈન 15 જૂન 2026 સુધીની હતી, પરંતુ હવે વધુ એક વર્ષનો સમય મળી ગયો છે.
ઓફિશિયલ પોર્ટલ પર જ કરી શકાશે અરજી
UIDAI ના જણાવ્યા અનુસાર, ફી ચૂકવ્યા વિના આધાર કાર્ડ અપડેટ કરવાની આ સુવિધા માત્ર myAadhaar પોર્ટલ પર ઓનલાઈન જ ઉપલબ્ધ રહેશે. આ સુવિધા એવા લોકોને મળશે જેમના આધાર કાર્ડ ઘણા વર્ષો જૂના થઈ ગયા છે અને અત્યાર સુધી તેની વિગતોમાં કોઈ પણ અપડેટ કરવામાં આવ્યું નથી.
આધાર કાર્ડ અપડેટ કરાવવું કેમ જરૂરી છે?
આધાર કાર્ડ અપડેટ કરાવવું ખૂબ જ જરૂરી છે, કારણ કે જો આધાર કાર્ડ અપડેટ નહીં હોય તો લોકો બેંકિંગ, પેન્શન, ગેસ કનેક્શન અને સરકારી સુવિધાઓનો લાભ નહીં ઉઠાવી શકે. આ સિવાય મોબાઈલ સિમ અને અન્ય જરૂરી વસ્તુઓ પણ ખરીદી શકાશે નહીં. તેથી ઓનલાઈન અરજી કરીને કોઈ પણ ફી આપ્યા વિના આધાર અપડેટ કરી શકાય છે.
આધાર સેન્ટર પર અપડેટ કરાવશો તો પૈસા લાગશે
જો તમે આધાર સેન્ટર (આધાર કેન્દ્ર) પર જઈને ઓફલાઈન આધાર કાર્ડ અપડેટ કરાવશો તો તમારે ફી ચૂકવવી પડશે. UIDAI એ આધાર અપડેટ કરવા માટે 50 થી 75 રૂપિયા ફી નક્કી કરી છે. આ સિવાય નામ, જન્મતારીખ, જેન્ડર (જાતિ) અને સરનામું આ બધું જ ઓફિશિયલ પોર્ટલ પર ઓનલાઈન અરજી કરીને અપડેટ કરી શકાય છે.
આધાર ઓનલાઈન અપડેટ કરવાની પ્રક્રિયા
UIDAI ના myAadhaar પોર્ટલ પર જાઓ અને તમારો 12 અંકોનો આધાર નંબર નાખીને લોગઈન કરો. રજિસ્ટર્ડ મોબાઈલ નંબર પર આવેલા OTP ને એન્ટર કરીને એકાઉન્ટ ઓપન કરો. Update Aadhaar Online અથવા Document Update ઓપ્શન પર ક્લિક કરો. નામ, સરનામું કે જન્મતારીખ - આ ત્રણમાંથી જે પણ અપડેટ કરવું હોય તેની વિગત ભરીને આઈડી પ્રૂફ (ઓળખપત્ર) અને એડ્રેસ પ્રૂફ (સરનામાનો પુરાવો) ના ડોક્યુમેન્ટની સ્કેન કોપી અપલોડ કરો. આખો ફોર્મ ચેક કરીને Submit પર ક્લિક કરશો એટલે SRN નંબર મળી જશે, જેનાથી તમે અપડેટનું સ્ટેટસ ઓનલાઈન ટ્રેક કરી શકશો.