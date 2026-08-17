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LPG e-KYC માટે નવી ડેડલાઈન, હવે આ તારીખ સુધી કરી શકાશે KYC, જાણો

LPG e-kyc New deadline: LPG e-KYC માટેની અંતિમ તારીખ એક અઠવાડિયું લંબાવવામાં આવી છે. TOIના અહેવાલ મુજબ, અંતિમ તારીખ હવે 23 ઓગસ્ટ છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 17, 2026, 02:39 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 02:39 PM IST
LPG e-KYC માટે નવી ડેડલાઈન, હવે આ તારીખ સુધી કરી શકાશે KYC, જાણો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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