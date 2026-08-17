/LPG e-KYC માટે નવી ડેડલાઈન, હવે આ તારીખ સુધી કરી શકાશે KYC, જાણો

LPG e-kyc New deadline: LPG સિલિન્ડર ગ્રાહકો માટે થોડી રાહત છે. e-KYCની અંતિમ તારીખ 23 ઓગસ્ટ સુધી લંબાવવામાં આવી છે. અગાઉ, KYC માટેની અંતિમ તારીખ 16 ઓગસ્ટ હતી. ટાઇમ્સ ઓફ ઇન્ડિયાના અહેવાલ મુજબ, એપ્લિકેશનમાં સમસ્યાઓ અને અન્ય કારણોસર આ વધારાનો સમય આપવામાં આવ્યો હતો. જેમ જેમ સમયમર્યાદા નજીક આવી રહી હતી, LPG એજન્સીઓ પર લાંબી લાઇનો જોવા મળી હતી.
ટાઇમ્સ ઓફ ઇન્ડિયાના અહેવાલ મુજબ, રાહત આપવામાં આવી છે, પરંતુ 23 ઓગસ્ટની નવી અંતિમ તારીખ પહેલા વધુ સમય બાકી નથી. પરિણામે, આગામી દિવસોમાં આ પ્રક્રિયા અંગે ગ્રાહકોની પ્રવૃત્તિમાં ઉછાળો આવવાની શક્યતા છે.
સમસ્યા શું હતી?
આખી પ્રક્રિયા ડિજિટલી આધારિત છે. ધીમા સર્વર્સ પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવામાં વિલંબ કરી રહ્યા હતા, જેના કારણે ભીડ વધી રહી હતી. વધુમાં, એપ્લિકેશન પોતે જ નબળી પ્રતિક્રિયા અનુભવી રહી હતી.
શા માટે e-KYC લાગુ કરવામાં આવી રહી છે?
ઓઇલ માર્કેટિંગ કંપનીઓ કાળાબજારને રોકવા માટે ગ્રાહકોની બધી માહિતી અપડેટ કરવા માંગે છે. આ દરમિયાન, કેટલાક ગ્રાહકોના મોબાઇલ નંબર અપડેટ કરવામાં આવતા નથી, જેના કારણે તેઓ સિલિન્ડર બુક કરી શકતા નથી. આવા કિસ્સાઓમાં, તેઓ e-KYC પ્રક્રિયા દરમિયાન તેમનો નવો મોબાઇલ નંબર અપડેટ કરી શકશે. નોંધનીય છે કે યુદ્ધ શરૂ થયા પછી તરત જ, સરકારે LPG સિલિન્ડર બુકિંગ અને ડિલિવરી સંબંધિત નિયમોમાં નોંધપાત્ર કડકતા લાવી દીધી છે.
OTP દ્વારા ડિલિવરી
LPG સિલિન્ડર બુકિંગ અને ડિલિવરી હવે OTP આધારિત છે. LPG સિલિન્ડર બુકિંગ હવે ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં દર 45 દિવસે અને શહેરી વિસ્તારોમાં દર 25 દિવસે કરવામાં આવે છે. નોંધનીય છે કે ભારત વિદેશથી LPG આયાત કરે છે. યુદ્ધ પહેલા, તેમાંથી મોટાભાગની આયાત ખાડી દેશોમાંથી કરવામાં આવતી હતી. જો કે, યુદ્ધને કારણે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટ બંધ થઈ ગયું હતું, જેના કારણે દેશમાં LPGની સપ્લાય પર અસર પડી હતી. હાલમાં, ભારત તેની LPG જરૂરિયાતો માટે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ સહિત અન્ય દેશો પર નિર્ભર છે.
સરકારે ખાનગી કંપનીઓ માટે લક્ષ્યાંકો નક્કી કર્યા
દેશમાં રિફાઇનરી કંપનીઓને પણ LPG ઉત્પાદન માટે લક્ષ્યાંકો આપવામાં આવ્યા છે. રિલાયન્સની જવાબદારી સૌથી મોટી છે. પેટ્રોલિયમ અને કુદરતી ગેસ મંત્રાલય દ્વારા 13 ઓગસ્ટના રોજ જારી કરાયેલા આદેશ હેઠળ, 21 રિફાઇનરીઓ અને અપસ્ટ્રીમ કંપનીઓ માટે કુલ 63810 ટનની લિક્વિફાઇડ પેટ્રોલિયમ ગેસ (LPG) ઉત્પાદન ક્ષમતા પ્રતિ દિવસ નક્કી કરવામાં આવી છે. આ 31 માર્ચ, 2026ના રોજ પૂરા થતા નાણાકીય વર્ષ માટે સ્થાનિક LPG ઉત્પાદન કરતા બમણાથી વધુ છે અને દેશના દૈનિક વપરાશના 70 ટકા જેટલું છે.