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EPFO Service: હવે WhatsApp પર માત્ર 'Hello' લખતા જ મળશે PF એકાઉન્ટની તમામ માહિતી!

WhatsApp EPFO Channel: EPFO તરફથી શેર કરવામાં આવેલી જાણકારી અનુસાર 'Hello' લખવા પર ઈપીએફઓ મેમ્બરને તેના પીએફ એકાઉન્ટમાં બેલેન્સથી લઈને તમામ વિગત સીધી વોટ્સએપ પર આવી જશે. સંગઠનના સભ્ય કર્મચારી અને પેન્શનર ઈપીએફઓની બીજી સર્વિસ અને અન્ય અપડેટ આ વોટ્સએપ ચેનલ દ્વારા હાસિલ કરી શકશો.

Written ByDhaval Gokani
Published: Sep 14, 2026, 02:21 PM IST|Updated: Sep 14, 2026, 02:21 PM IST
EPFO Service: હવે WhatsApp પર માત્ર 'Hello' લખતા જ મળશે PF એકાઉન્ટની તમામ માહિતી!

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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