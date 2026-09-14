EPFO Service: હવે WhatsApp પર માત્ર 'Hello' લખતા જ મળશે PF એકાઉન્ટની તમામ માહિતી!

EPFO Whatsapp Service: જો તમે પણ પગારદાર કર્મચારી અને ઈપીએફઓ (EPFO) ના સભ્ય છો તો આ સમાચાર તમારા માટે છે. ઈપીએફઓએ વોટ્સએપ ચેનલ (WhatsApp Channel) ની શરૂઆત કરી દીધી છે. તેને લઈને સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર જાણકારી આપવામાં આવી છે. ઈપીએફઓ તરફથી આપવામાં આવેલી જાણકારી અનુસાર હવે 'Hello' લખતા જ ઈપીએફઓ સભ્યને તેના પીએફ એકાઉન્ટમાં બેલેન્સથી લઈને તમામ વિગત વોટ્સએપ પર મળી જશે. આ સિવાય સંગઠનના બધા સભ્ય કર્મચારી અને પેન્શનર ઈપીએફઓની બીજી જરૂરી સર્વિસ અને આવનાર દરેક અપડેટ આ વોટ્સએપ ચેનલ દ્વારા મેળવી શકશે.
ઈપીએફઓ પોતાના સભ્યો સુધી પહોંચ વધારવા અને તેની તમામ સુવિધાઓને સરળ બનાવવા માટે સતત કામ કરી રહ્યું છે. આ ક્રમમાં હવે વોટ્સએપ મેસેજિંગ પ્લેટફોર્મ દ્વારા નવી સુવિધા આપવામાં આવી છે. આ વિશે ઈપીએફઓએ એક્સ પોસ્ટ દ્વારા જાણકારી આપતા સબ્સક્રાઇબર્સને વોટ્સએપ ચેનલની સાથે જોડાવાની અપીલ કરી છે. કર્મચારી ભવિષ્ય નિધિ સંગઠન તરફથી પોસ્ટમાં (EPFO X Post) કરવામાં આવી છે, કરવામાં આવી છે, જેાં સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યું છે કે વોટ્સએપ ચેલન સાથે જોડાઈ કર્મચારી લેટેસ્ટ અપડેટ અને જરૂરી જાણકારી મેળવી શકે છે.
EPFO now on WhatsApp too!
📢Join EPFO's official WhatsApp Channel to get important updates and useful information. Click on the link to join. https://t.co/k2KmISipxw #EPFO #EPFOWithYou #HumHainNa #EPFOWhatsAppChannel pic.twitter.com/mgLueBG1GD
— EPFO (@officialepfo) September 13, 2026
ચેનલમાં આ રીતે જોડાઈ શકો છો તમે
આ સિવાય ઈપીએફઓ તરફથી ક્યુઆર કોડ પણ શેર કરવામાં આવ્યો છે. તેને સ્કેન કરી મેમ્બર તેમાં જોડાઈ શકે છે. ઈપીએફઓ સભ્ય માત્ર કોર્ડ દ્વારા જ નહીં, પરંતુ વોટ્સએપ ચેનલ (https://whatsapp.com/channel/0029Vb6kmH48Pgs8ftd6Kw3Y) ની લિંક દ્વારા કર્મચારી ભવિષ્ય નિધિ સંગઠનની સત્તાવાર વેબસાઇટ ચેનલ સાથે જોડાઈ શકે છે.
કઈ રીતે કામ કરશે?
વોટ્સએપ ચેનલ પર તમને ઈપીએફ એકાઉન્ટના તમામ અપડેટ મળશે. જો તમે વોટ્સએપ પર પણ ઈપીએફઓ સર્વિસનો ફાયદો ઉઠાવવા ઈચ્છો છો તો EPFO ની રજીસ્ટર્ડ વોટ્સએપ ચેનલથી લિંક થઈ તમારે 'Hello' ટાઇપ કરવું પડશે. રજીસ્ટર્ડ મોબાઈલ નંબર પર તમે ઈપીએફઓ મેસેજ પ્રાપ્ત કરવાનો વિકલ્પ પણ પસંદ કરી શકો છો.
ઈપીએફઓ ડેટાબેસના આધાર પર મળશે જવાબ
તમારા મેસેજ કર્યા બાદ સંગઠન પહેલા વેરિફાઈ કરશે કે મેસેજ યુનિવર્સલ એકાઉન્ટ નંબર (UAN) સાથે જોડાયેલા રજીસ્ટર્ડ નંબરથી આવ્યો છે કે નહીં. જો મેસેજ વેરિફાઈ થાય છે તો સભ્યને સ્થાનિક ભાષામાં સરળ મેન્યૂ વિકલ્પ જોવા મળશે અને સભ્ય વિકલ્પ પસંદ કરી શકે છે, વિગત જમા કરી શકે છે કે સરળ સવાલોના જવાબ પર ક્લિક કરી શકે છે. ત્યારબાદ ઈપીએફઓ તરફથી મેસેજ પર કામ કરવામાં આવશે અને AI ચેટબોટ તરફથી સીધો કે ઈપીએફઓ ડેટાબેસમાં ઉપલબ્ધ જાણકારીના આધાર પર જવાબ આપવામાં આવશે.
ક્યા પ્રકારની જાણકારીઓ મળશે?
વોટ્સએપ પર તમે ઈપીએફઓની તમામ સર્વિસની જાણકારી મેળવી શકો છો. તેમાં સૌથી ખાસ ફીચર છે કે સભ્ય પોતાના પીએણ એકાઉન્ટના બેલેન્સની વિગત મેળવી શકે છે. આ સિવાય છેલ્લા પાંચ ટ્રાન્ઝેક્શન વિશે જાણકારી હાસિલ કરી શકે છે. તો ઈપીએફઓ તરફથી ક્લેમ સ્ટેટસ પણ ચેક કરી શકો છો.