Income Tax News: નવી સુવિધા ગુપ્તતા સુરક્ષિત રાખવાની ખાતરી કરશે. કરદાતા સિવાય કોઈ પણ તેમના રિટર્નની સ્થિતિ ઍક્સેસ કરી શકશે નહીં. કરદાતાઓ ક્યારે અને કયા સમયે આકારણી અધિકારી અથવા આવકવેરા કમિશનર (અપીલ) એ તેમનું રિટર્ન જોયું તે જાણી શકશે.
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Oct 21, 2025, 11:30 AM IST

આવકવેરા પોર્ટલ પર આવ્યું નવુ ફીચર, ટેક્સપેયરને શું થશે ફાયદો, જાણો

Income Tax News: આવકવેરા વિભાગે તેના ઈ-ફાઇલિંગ પોર્ટલ પર એક નવી સુવિધા શરૂ કરી છે. કરદાતાઓ હવે તેમના આવકવેરા રિટર્ન ફાઇલ કર્યા પછી ઓનલાઈન ફાઇલિંગની માહિતી જોઈ શકશે. કરદાતાઓ ક્યારે અને કયા સમયે આકારણી અધિકારી અથવા આવકવેરા કમિશનર (અપીલ) એ તેમનું રિટર્ન જોયું તે શોધી શકશે.

આ સુવિધા કરદાતાઓનો વિશ્વાસ મજબૂત કરશે, પારદર્શિતા વધારશે અને અધિકારીઓની જવાબદારી સુનિશ્ચિત કરશે. કરદાતાઓ તેમના આવકવેરા રિટર્ન ફાઇલિંગ પર થઈ રહેલી પ્રગતિ પર નજર રાખી શકશે. તેઓ જાણી શકશે કે સંબંધિત અધિકારીએ ક્યારે અને કયા સમયે ઓનલાઇન સબમિટ કરેલી ફાઇલ જોઈ. કરદાતાઓ જાણી શકશે કે તેમના પ્રતિભાવની સમીક્ષા થઈ રહી છે.

નવી સુવિધા ગુપ્તતા સુરક્ષિત રાખવાની ખાતરી કરશે. કરદાતા સિવાય કોઈ પણ તેમના રિટર્ન ફાઇલિંગની સ્થિતિ ઍક્સેસ કરી શકશે નહીં.

નવી સુવિધાથી શું ફાયદા થશે?

  • કરદાતાઓને રિટર્ન ફાઇલ ક્યારે પ્રોસેસ થઈ ગઈ છે તે તરત જ ખબર પડશે.
  • અધિકારીઓ પર સમયસર ફાઇલો પ્રોસેસ કરવાનું દબાણ કરવામાં આવશે. તેઓ જાણશે કે કાર્યવાહી ડિજિટલ રીતે રેકોર્ડ કરવામાં આવી રહી છે.
  • વિલંબ અથવા વિવાદોનો સામનો કરવો સરળ બનશે.
  • કરદાતાઓનો વિભાગમાં વિશ્વાસ વધશે.
  • 31 ડિસેમ્બર સુધીમાં નવા આવકવેરા નિયમોની સૂચના

નવો આવકવેરા કાયદો આગામી નાણાકીય વર્ષ, 2026-27ની શરૂઆતથી અમલમાં આવવાનો છે. આ નિયમોમાં થયેલા ફેરફારો વિશે માહિતી 31 ડિસેમ્બર સુધીમાં ઉપલબ્ધ થશે. મંત્રાલય આ પર ઝડપથી કામ કરી રહ્યું છે.

એક વરિષ્ઠ સરકારી અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે નવા કર માળખામાં 400 નિયમો હશે, જે વર્તમાન કર માળખામાં 500થી વધુ નિયમો છે. નવા આવકવેરા કાયદાનો ઉદ્દેશ્ય પાલનને સરળ બનાવવા અને વહીવટમાં સુધારો કરવાનો છે. અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે મંત્રાલય 31 ડિસેમ્બર સુધીમાં નવા કર નિયમો અંગે સૂચના જાહેર કરશે.

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

