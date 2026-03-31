Form 16 ને અલવિદા! 1 એપ્રિલ 2026થી લાગૂ થશે નવું ‘Form 130’, જાણો ITR અને ટેક્સ પર શું થશે અસર
નવા નાણાકીય વર્ષમાં ITR ફાઇલ કરવા માટે ફોર્મ 16ની જગ્યાએ નવું ફોર્મ 130 આવસે. આ ડિજિટલ ફોર્મ પગાર, પેન્શન અને ટેક્સ કપાતનો સંપૂર્ણ હિસાબ આપી ટેક્સ ફાઇલિંગને સરળ બનાવશે.
- 1 એપ્રિલ 2026થી થઈ જશે મોટો ફેરફાર
- લાગૂ થશે નવો ઇનકમ ટેક્સ કાયદો
- હવે રિટર્ન ભરવા માટે મળશે નવું ફોર્મ
નવા નાણાકીય વર્ષથી તમારા ટેક્સ અને ITR માં મોટો ફેરફાર થવાનો છે. અત્યાર સુધી જે Form 16 ના સહારે તમે તમારા ટેક્સને સમજતા અને રિટર્ન ભરતા હતા, તેની જગ્યાએ નવું Form 130 આવવાનું છે. સાંભળવામાં આ માત્ર નામ બદલવા જેવું લાગી શકે છે, પરંતુ હકીકતમાં આ ટેક્સ સિસ્ટમને વધુ સ્પષ્ટ, ડિજિટલ અને સરળ બનાવવાનો પ્રયાસ છે. હવે તમને એક એવું ડોક્યુમેન્ટ મળશે જેમાં પગાર, કપાત અને ટેક્સની સંપૂર્ણ જાણકારી એક જગ્યાએ સમજાઈ જશે. ખાસ વાત છે કે સીનિયર સિટીઝનને પણ તેમાં સામેલ કરવામાં આવ્યા છે. એટલે કે હવે રિટર્ન ફાઇલ કરવામાં સરળતા થઈ શકે છે.
Form 130 શું છે અને કેમ જરૂરી છે?
ફોર્મ 130 હકીકતમાં TDs એટલે કે ટેક્સ કપાસનું વાર્ષિક સર્ટિફિકેટ હશે. જ્યાં પહેલા પગારદાર લોકોને ફોર્મ 16 મળતું હતું, તેની જગ્યાએ હવે તેના નોકરીદાતા ફોર્મ 160 આપશે. તો જે સીનિયર સિટીઝનની આવક પેન્શન કે વ્યાજથી થાય છે તેના માટે આ ફોર્મ સંબંધિત બેંક જારી કરશે.
આ ફોર્મનું મુખ્ય કામ તે હશે કે તમારા પગાર કે પેન્શનથી કેટલો ટેક્સ કાપવામાં આવ્યો અને તે સરકારની પાસે જમા થઈ ગયો. સાથે પગારની વિદત, છૂટ અને કપાતનો હિસાબ પણ તેમાં રહેશે. તેનાથી લોકો પોતાનું ઇકનમ ટેક્સ રિટર્ન એટલે કે ITR ફાઇલ કરવા સમયે TDS ક્રેડિટને સરળતાથી ક્લેમ કરી શકશે.
આ દસ્તાવેજ ટેક્સ કપાતના પૂરાવા આપવાની સાથે ટેક્સની વિગત આપશે. ટેક્સપેટર્સને હવે ફાઇલિંગમાં વધુ પારદર્શિતા મળશે અને ભૂલની તક ઓછી હશે.
Form 16 ની જગ્યાએ Form 130 કેમ આવી રહ્યું છે?
જૂના નિયમો હેઠળ ફોર્મ 16 પગારદાર લોકો માટે મુખ્ય ટીડીએસ સર્ટિફિકેટ હતું. પરંતુ અપડેટેડ આવકવેરા નિયમ 2026 પ્રમાણે હવે ફોર્મ 130 તેનું સ્થાન લેશે. એટલે કે નાણાકીય વર્ષ 2026-27 થી પગારદાર ટેક્સપેયર્સેને ફોર્મ 16ની જગ્યાએ ફોર્મ 130 મળશે.
આ ફેરફાર માત્ર નામ નથી. નવું ફોર્મ વધુ ડિટેલ્ડ અને સિસ્ટમ બેસ્ડ હશે, જેમાં એમ્પ્લોયર અને ટેક્સ વિભાગની વચ્ચે મેચિંગ સારૂ થઈ શકશે.
Form 130 ના ત્રણ હિસ્સા અને તેની વિગત
ફોર્મ 130ને ત્રણ મુખ્ય ભાગમાં વિભાજીત કરવામાં આવ્યું છે, જે તેને પહેલાથી વધુ સ્પષ્ટ બનાવે છે.
પાર્ટ A: તેમાં એમ્પ્લોયર કે બેંકની વિગત અને કર્મચારી કે સીનિયર સિટીઝનની જાણકારી હોય છે.
પાર્ટ B: અહીં આપવામાં આવેલી આવક, કાપવામાં આવેલ ટીડીએસ અને બીજી જરૂરી ટેક્સ વિગતનો સારાંશ રહી શકે છે.
પાર્ટ C: આ સૌથી મોટો હિસ્સો છે. તેમાં ટેક્સેબલ આવકની ગણતરી આપવામાં આવશે.
પાર્ટ સીમાં બે Annexure છે.
Annexure I: પગારદાર કર્મચારીઓ માટે- તેમાં સેલેરી બ્રેકઅપ, એક્ઝેમ્પ્શન્સ, ડિડક્શન્સ, ટેક્સ વગેરે.
Annexure II: ખાસ સીનિયર સિટીઝન માટે- તેમાં પેન્શન અને વ્યાજથી થનાર આવકની વિગત રહેશે.
કોણ જારી કરશે અને કઈ રીતે મળશે Form 130?
પગારદાર લોકોને તેના નોકરીદાતા ફોર્મ 130 આપશે. જ્યારે પાત્ર સીનિયર સિટીઝનને સંબંધિત બેંક જારી કરશે. હવે ટીડીએસ કપાત અને જમા કરવામાં આવે છે, ત્યારે આ સર્ટિફિકેટ આપવું જરૂરી હશે.
આ ફોર્મ સંપૂર્ણ રીતે સિસ્ટમ જનરેટેડ હશે. તેને ટ્રેસેઝ પોર્ટલથી ડાઉનલોડ કરવું પડશે. તેમાં ડિજિટલ કે મેનુઅલ સિગ્નેચર હોઈ શકે છે, પરંતુ બહારથી મેનુઅલી બનાવવું શક્ય નથી.
ધ્યાન આપો કે ફોર્મ 130 ત્યારે જારી થશે જ્યારે એમ્પ્લોયરે ક્વાર્ટર ટીડીએસ સ્ટેટમેન્ટ એટલે કે ફોર્મ 138 ફાઇલ કરી દીધું છે.
જારી કરવાની તારીખ અને ભૂલનું શું?
ફોર્મ 130 જારી કરવાની છેલ્લી તારીખ 15 જૂન નક્કી કરવામાં આવી છે. એટલે કે જે વર્ષે તમારી કમાણી થઈ અને તેના પર ટેક્સ કપાયો, તેના આગામી નાણાકીય વર્ષમાં 15 જૂન સુધી આ ફોર્મ મળી જવું જોઈએ. જો તેમાં કોઈ ભૂલ રહી ગઈ તો ગભરાવાની જરૂર નથી. એપ્મ્લ્યોર રિવાઇઝ્ડ TDS સ્ટેટમેન્ટ ફાઇલ કરી તેને ઠીક કરી શકે છે. ત્યારબાદ અપડેટેડ ફોર્મ 130 બીજીવાર ડાઉનલોડ કરી તમને આપવામાં આવશે.
નોકરી બદલવા પર કે ડુપ્લિકેટની જરૂર પડે તો?
જો વર્ષ દરમિયાન નોકરી બદલી લીધી તો દરેક એમ્પ્લોયર અલગ-અલગ ફોર્મ 130 (પાર્ટ એ અને પાર્ટ બી) જારી કરશે. પાર્ટ સી ને દરેક એમ્પ્લોયર આપી શકે છે કે માત્ર અંતિમ.
ઓરિજનલ ફોર્મ ગુમ થઈ જાય તો ડુપ્લિકેટ જારી કરી શકે છે. પરંતુ તેમાં સ્પષ્ટ લખેલું હશે કે આ ડુપ્લિકેટ છે.
ટેક્સદાતા માટે શું છે તેનો અર્થ?
ITR ફાઇલ કરવા સમયે ફોર્મ 130ને અટેચ કરવાની જરૂર નથી. બસ તેને તમારા રેકોર્ડમાં રાખો, કારણ કે વેરિફિકેશન માટે કામ આવી શકે છે.
ટેક્સ એક્સપર્ટ પ્રમાણે આ નવી સિસ્ટમ ટેક્સ ફાઇલિંગને વધુ સ્ટ્રક્ચર્ડ અને સરળ બનાવવાનો પ્રયાસ છે. સિસ્ટમ જનરેટેડ ડેટા પર જોર વધશે, જેનાથી આઈટીઆર અને એમ્પ્લોયરની ફાઇલિંગમાં મિસમેચ ઓછી થશે.
