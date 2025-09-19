બે દિવસ પછી નવા GST દર લાગુ થશે, 22 તારીખથી LPG સિલિન્ડર કેટલા સસ્તા થશે?
GST Rates On LPG: હાલમાં દિલ્હીમાં 14 કિલોના એલપીજી સિલિન્ડરની કિંમત 853 રૂપિયા છે અને 19 કિલોના કોમર્શિયલ સિલિન્ડરની કિંમત 1580 રૂપિયા છે. 22મી તારીખથી નવા GST દર અમલમાં આવ્યા પછી શું સિલિન્ડરના ભાવ ઘટશે?
GST Rates On LPG: 22 સપ્ટેમ્બરથી દેશમાં બે દિવસમાં નવા GST ભાવ લાગુ થશે. નવા GST ભાવ લાગુ થયા બાદ, દેશભરમાં ખાદ્યપદાર્થો અને પીણાં સહિત ઘણી વસ્તુઓ સસ્તી થશે. કેટલીક કંપનીઓએ જાહેરાત કરી છે કે તેઓ ઘટાડેલા GST ભાવનો લાભ તેમના ગ્રાહકોને આપશે.
આગામી દિવસોમાં, વધુ કંપનીઓ રોજિંદા વસ્તુઓના ભાવ ઘટાડવાની તૈયારી કરી રહી છે. GST દરોમાં ઘટાડા બાદ, સરકાર સતત પરિસ્થિતિ પર નજર રાખી રહી છે. સરકાર ખાતરી કરવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે કે કંપનીઓ અને દુકાનદારો GSTનો સંપૂર્ણ લાભ ગ્રાહકોને આપે છે કે નહીં.
ઘરેલુ અને વાણિજ્યિક સિલિન્ડરો પર અલગ અલગ GST
આ દરમિયાન, સોશિયલ મીડિયા પર પ્રશ્નો ફરતા થઈ રહ્યા છે કે શું આનાથી LPG સિલિન્ડરના ભાવ પર પણ અસર પડશે. સરકાર LPG સિલિન્ડરો પર પણ GST વસૂલ કરે છે, પરંતુ ઘરેલુ અને વાણિજ્યિક સિલિન્ડર બંને માટે GST દરો અલગ અલગ છે. હવે, સરકાર દ્વારા GST દરોમાં ફેરફાર કરવાથી ગ્રાહકોને ફાયદો થશે કે નહીં તે નક્કી કરવા માટે સંપૂર્ણ ગણતરીઓ સમજીએ.
શું ઘરેલુ સિલિન્ડરો પર અસર પડશે?
3 સપ્ટેમ્બરે યોજાયેલી GST કાઉન્સિલની બેઠકમાં LPG ગેસ સિલિન્ડર માટેના ટેક્સ સ્લેબમાં કોઈ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો ન હતો. 22 સપ્ટેમ્બરથી નવા GST ભાવ અમલમાં આવ્યા હોવા છતાં, ઘરેલુ અને વાણિજ્યિક સિલિન્ડર પર GST દર સમાન રહેશે.
હાલમાં, સરકાર સબસિડીવાળા અને બિન-સબસિડીવાળા ઘરેલુ LPG સિલિન્ડર પર 5% GST વસૂલ કરે છે. આ સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે કે 22 સપ્ટેમ્બરથી આ સિલિન્ડરો પર GST દર યથાવત રહેશે. આનો અર્થ એ છે કે તમારે સિલિન્ડર માટે જૂની કિંમત જ ચૂકવવી પડશે. હાલમાં, દિલ્હીમાં 14.2 કિલોના LPG સિલિન્ડરની કિંમત 853 રૂપિયા છે.
શું વાણિજ્યિક સિલિન્ડર પર અસર થશે?
તેવી જ રીતે, કોમર્શિયલ સિલિન્ડર પર હાલમાં 18% GST લાગે છે. આ સિલિન્ડરનો ઉપયોગ હોટલ, ઢાબા, રેસ્ટોરન્ટ અને ઔદ્યોગિક હીટિંગમાં થાય છે. GST કાઉન્સિલે આ સિલિન્ડરોમાં કોઈ ફેરફાર કર્યો નથી. 22 સપ્ટેમ્બરથી, તે જૂના ભાવે પણ ઉપલબ્ધ થશે. હાલમાં, દિલ્હીમાં 19 કિલોના વાણિજ્યિક LPG સિલિન્ડરની કિંમત 1580 રૂપિયા છે.
