ગુજરાતી ન્યૂઝBusiness

New Income Tax Rules: ઘર ખરીદવું થશે સરળ! 20 લાખ સુધીની ડીલમાં નહીં પડે PAN કાર્ડની જરૂર

ડ્રાફ્ટ New Income Tax Rules માં પ્રસ્તાવ છે કે 20 લાખ રૂપિયાથી ઓછી પ્રોપર્ટીની ડીલ પર પાનકાર્ડ આપવું જરૂરી રહેશે નહીં. તેનાથી નાના ખરીદદારોને મોટી રાહત મળી શકે છે. આવો આ વિશે વિગતવાર જાણીએ.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Feb 26, 2026, 04:47 PM IST
  • ઘર ખરીદવાનું સપનું જોઈ રહેલા લોકો માટે સારા સમાચાર
  • પ્રોપર્ટીની ખરીદ-વેચાણ સાથે જોડાયેલા PAN નિયમોમાં ફેરફારનું સૂચન
  • 20 લાખથી ઓછાના ટ્રાન્ઝેક્શન પર મળી શકે છે રાહત
  •  

ઘર ખરીદવાનું સપનું જોઈ રહેલા લોકો માટે સારા સમાચાર આવી શકે છે. આવકવેરા વિભાગે નવા પ્રસ્તાવિત ઇનકમ ટેક્સ ફ્રેમવર્ક હેઠળ ડ્રાફ્ટ નિયમ જારી કર્યાં છે, જેમાં પ્રોપર્ટીની ખરીદ-વેચાણ સાથે જોડાયેલા PAN નિયમોમાં ફેરફારનું સૂચન કરવામાં આવ્યું છે. જો આ નિયમ અંતિમ રૂપથી લાગૂ થાય તો ઓછી કિંમતની સંપત્તિ ખરીદનાર માટે આ પ્રક્રિયા પહેલાથી સરળ થઈ શકે છે.

વર્તમાન નિયમ છે કે જો કોઈ વ્યક્તિ 10 લાખ રૂપિયાથી વધુની અચલ સંપત્તિ જેમ કે ઘર કે પ્લોટ ખરીદે કે વેચે છે તો તેને પાન નંબર આપવો ફરજીયાત હોય છે. એટલે કે 10 લાખથી ઉપરની દરેક ડીલમાં પાનની જાણકારી આપવી પડે છે. પરંતુ નવા ડ્રાફ્ટ નિયમોમાં આ મર્યાદા વધારી 20 લાખ કરવાનો પ્રસ્તાવ છે. તેનો મતલબ છે કે જો પ્રોપર્ટીની કિંમત 20 લાખથી ઓછી છે તો તેના ખરીદ-વેચાણમાં પાનની માહિતી જરૂરી રહેશે નહીં.

આને મળશે રાહત
આ ફેરફાર ખાસ કરી નાના શહેરો અને ગામમાં ખરીદદારો માટે રાહત લાવી શકે છે, જ્યાં હજુ 20 લાખ રૂપિયાની અંદર ઘર કે જમીન મળી જાય છે. આવા વિસ્તારમાં રહેલા લોકોએ દસ્તાવેજીય પ્રક્રિયા ઓછી કરવી પડશે અને નાના ટ્રાન્ઝેક્શનમાં સરળતા થઈ શકે છે. પરંતુ ધ્યાન રાખવાનું છે કે આ માત્ર ડ્રાફ્ટ નિયમ છે. સરકારે તેને સૂચનના રૂપમાં જાહેર કર્યાં છે અને અંતિમ નિર્ણય ફીડબેક લીધા બાદ લેવામાં આવશે. આશા કરવામાં આવી રહી છે કે જો બધુ નક્કી યોજના અનુસાર થયું તો આ નવા નિયમ 1 એપ્રિલ 2026થી લાગૂ થઈ શકે છે.

આ નિયમ પણ બદલાશે
માત્ર મર્યાદા વધારવાનો પ્રસ્તાવ નથી, પરંતુ કેટલાક અન્ય ફેરફારોની વાત પણ કહેવામાં આવી છે. ઉદાહરણ તરીકે જો કોઈને ગિફ્ટના રૂપમાં પ્રોપર્ટી મળે છે કે જોઈન્ટ ડેવલોપમેન્ટ એગ્રીમેન્ટ હેઠળ જમીન કે ફ્લેટનું ટ્રાન્સફર થાય છે તો આવા મામલામાં પણ પાનકાર્ડને અમલમાં લાવવાનું સૂચન છે. બસ તેની વેલ્યુ નક્કી મર્યાદાથી વધુ હોય. તેનો ઈરાદો મોટા અને જટિલ સોદા પર નજર બનાવી રાખવાનો છે, જ્યારે નાના સોદાને રાહત આપવાનો છે.

ટેક્સ એક્સપર્ટનું માનવું છે કે આ ફેરફાર સંપત્તિની વધતી કિંમતોને ધ્યાનમાં રાખી સૂચવવામાં આવ્યા છે. છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં રિયલ એસ્ટેટની કિંમતોમાં ખૂબ વધારો થયો છે. તેવામાં 10 લાખ રૂપિયાની મર્યાદા હવે નાની માનવામાં આવે છે. પ્રસ્તાવિત 20 લાખની મર્યાદા વર્તમાન બજાર સ્થિતિઓની વધુ નજીક માનવામાં આવી રહી છે.

 

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

New Income Tax Rules on pan card

