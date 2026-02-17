ખુશખબર! ઈનકમ ટેક્સના નવા નિયમોથી વધી જશે તમારો પગાર, જાણો કેલ્ક્યુલેશન
New Income Tax Rules: ઇન્કમ ટેક્સ નિયમ 2026 હવે દાયકાઓ જૂના ઇન્કમ ટેક્સ નિયમ 1961નું સ્થાન લેવા જઈ રહ્યા છે. તેની સીધી અસર તમારા પગાર પર પડશે. નવા નિયમો હેઠળ HRAની મર્યાદા વધવા જઈ રહી છે, સાથે જ એજ્યુકેશન અને હોસ્ટેલ એલાઉન્સમાં પણ વધારો થશે. જેના કારણે નોકરીયાત વર્ગનો ટેક્સ ઘટી જશે.
New Income Tax Rules: તમારી સેલરી સ્લિપ હવે બદલાવાની છે. તેનું કારણ ડ્રાફ્ટ ઇન્કમ ટેક્સ નિયમ 2026 છે. આ નિયમ હવે દાયકાઓ જૂના ઇન્કમ ટેક્સ નિયમ 1961નું સ્થાન લેવા જઈ રહ્યા છે. તેની સીધી અસર તમારા પગાર પર પડશે. નવા નિયમો હેઠળ HRAની મર્યાદા વધવા જઈ રહી છે, સાથે જ એજ્યુકેશન અને હોસ્ટેલ એલાઉન્સમાં પણ વધારો થશે. જેના કારણે નોકરીયાત વર્ગની ટેક્સેબલ ઇન્કમ ઘટશે. આ નિયમોના ડ્રાફ્ટ પર 22 ફેબ્રુઆરી સુધી મંતવ્યો આપી શકાય છે. ચાલો આ ફેરફારોને વિગતવાર સમજીએ.
50% HRA એન્ઝમ્પશન ધરાવતા શહેરોનું લિસ્ટ વધશે
નવા ટ્રેક્સ નિયમોના ડ્રાફ્ટમાં એવા શહેરોનું લિસ્ટ વધી જશે, જે 50% સેલેરી-બેસ્ડ HRA એન્ઝમ્પશન માટે પાત્ર છે. આ નિયમમાં હવે બેંગલુરુ, હૈદરાબાદ, પુણે અને અમદાવાદ જેવા શહેરોનો પણ સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. બાકીના શહેરો માટે 40%ની મર્યાદા લાગુ રહેશે.
એજ્યુકેશન અને હોસ્ટેલ એલાઉન્સમાં મોટો વધારો
બાળકોના એજ્યુકેશન એલાઉન્સને પ્રતિ બાળક 100 રૂપિયા પ્રતિ માસ વધારીને 3,000 રૂપિયા પ્રતિ માસ કરવાનો પ્રસ્તાવ છે. તેવી જ રીતે હોસ્ટેલ એલાઉન્સ પ્રતિ બાળક 300 રૂપિયા પ્રતિ માસથી વધીને 9,000 રૂપિયા થઈ જશે. આ બન્ને બદલાવનો ફાયદો મહત્તમ 2 બાળકો સુધી મેળવી શકાય છે. ઘણા દાયકાઓ પછી આ મર્યાદા વધારવામાં આવી છે. અભ્યાસના સતત વધતા ખર્ચને જોતા લાંબા સમયથી આ બન્ને મર્યાદાઓ વધારવાની માંગ કરવામાં આવી રહી હતી.
કેલ્ક્યુલેશનથી સમજો
આ ફેરફારોની અસર તમારી સેલરી સ્લિપ પર કેવી રીતે પડશે. ધારો કે તમારોનો વાર્ષિક ગ્રોસ પગાર 30 લાખ રૂપિયા છે. ઇન્કમ ટેક્સ નિયમ 1962 હેઠળ બાળકોના 2,400 રૂપિયા સુધીના એજ્યુકેશન એલાઉન્સ પર એન્ઝમ્પશન મળશે. તેવી જ રીતે 7,200 રૂપિયાના હોસ્ટેલ એલાઉન્સ પર મુક્તિ મળશે. આ ઉપરાંત 6 લાખનું HRA (દર મહિને ₹75,000 ભાડું) અને 50,000 રૂપિયાનું સ્ટાન્ડર્ડ ડિડક્શન મળશે. આ રીતે તમારુંનું કુલ ડિડક્શન 6,59,000 રૂપિયા થશે. જેના કારણે તમારી નેટ સેલરી 23,40,400 રૂપિયા થઈ જશે.
ઇન્કમ ટેક્સ નિયમ 1961માં ટેક-હોમ સેલરી
ચેપ્ટર VI-A હેઠળ 4,05,000 રૂપિયાનું એન્ઝમ્પશન (સેક્શન 80C, 80D, 80CCC અને 80CCD હેઠળ) ક્લેમ કર્યા પછી, તેની ટેક્સેબલ ઈનકમ 19,35,400 રૂપિયા થશે, જેના પર ટેક્સ 4,08,844.80 રૂપિયા બનશે. આના પરિણામે વાર્ષિક ટેક-હોમ સેલરી 23,47,955.20 રૂપિયા થઈ જશે.
ઇન્કમ ટેક્સ નિયમ 2026માં ટેક્સ કેલ્ક્યુલેશન
ડ્રાફ્ટ Income Tax Rules 2026 હેઠળ બાળકોના 72,000 રૂપિયાના એજ્યુકેશન એલાઉન્સ પર ટેક્સ મુક્તિ મળશે. આ સાથે જ 2,16,000 રૂપિયાના હોસ્ટેલ એલાઉન્સ અને 7,50,000 રૂપિયાના HRA એલાઉન્સ પર મુક્તિ મળશે. આનાથી પગારમાં કુલ ડિડક્શન વધી જશે, જેના કારણે ટેક્સેબલ ઇન્કમ ઘટીને 15,07,000 રૂપિયા રહી જશે. પરિણામે તમારો ટેક્સ ઘટીને 2,75,184 રૂપિયા થઈ જશે. તમારી વાર્ષિક કુલ ટેક્સ બચત 1,33,660.80 રૂપિયા થશે. આ બદલાવથી વાર્ષિક ટેક-હોમ સેલરી વધીને 24,81,616 રૂપિયા થઈ જશે. જેનો અર્થ એ છે કે, નવા નિયમોમાં તમારા માસિક પગારમાં 11,138.40 રૂપિયાનો વધારો થશે.
જૂની રિઝીમ નું આકર્ષણ ફરી વધશે
ઇન્કમ ટેક્સ એક્ટ, 1961 હેઠળનો ટેક્સ 4,08,845 રૂપિયા બને છે. જ્યારે ડ્રાફ્ટ ઇન્કમ ટેક્સ નિયમ 2026 હેઠળ આ ટેક્સ ઘટીને 2,75,184 રૂપિયા થશે. આ રકમ નવી ટેક્સ રિઝીમમાં ટેક્સ લાયબિલિટી કરતા ઓછી છે. નવી ટેક્સ રિઝીમમાં બાળકોના શિક્ષણ અને HRA ભથ્થા પર એન્ઝમ્પશન ક્લેમ કર્યા પછી પણ ટેક્સ 4,75,800 રૂપિયા બને છે.
