Salary Structure change from 1 April: 1 એપ્રિલથી તમારી પગાર સ્લિપમાં થશે મોટો ફેરફાર, લાગૂ થશે નવો નિયમ
Salary Structure change from 1 April: એપ્રિલનો મહિનો જલ્દી શરૂ થવાનો છે. નવા નાણાકીય વર્ષથી નવો આવકવેરા અધિનિયમ અને નવો લેબર કોર્ડ લાગૂ થવાનો છે.
Salary Structure change from 1 April: નોકરી કરનાર લોકો માટે મોટા સમાચાર છે. 1 એપ્રિલથી નવું નાણાકીય વર્ષ શરૂ થઈ રહ્યું છે. આ દરમિયાન પગારદાર કર્મચારીઓની પે-સ્લિપમાં કેટલાક ફેરફાર જોવા મળી શકે છે. હકીકતમાં 1 એપ્રિલ 2026થી નવો આયકર અધિનિયમ 2025 (New Income Tax Act 2025) અને નવો લેબર કોડ (Labour Code) લાગૂ થવા જઈ રહ્યો છે. તેનાથી તમારા પગાર સ્ટ્રક્ચર અને ટેક હોમ સેલેરીમાં કેટલાક મહત્વપૂર્ણ ફેરફાર જોવા મળશે.
શું થશે ફેરફાર?
નવા લેબર કોડ પ્રમાણે તમારો બેઝિક પગાર તમારી ટોટલ CTC ના 50 ટકા હોવી જોઈએ. હજુ ઘણી કંપનીઓ ટેક્સ બચાવવા માટે બેઝિક પગાર ઓછો રાખે છે અને HRA, Travel Allowance અને Special Allowance જેવા ભથ્થાને 70-80 ટરા સુધી વધારી દે છે. પરંતુ અત્યાર સુધી નવા નિયમ હેઠળ કંપનીઓ બધા ભથ્થાને સામેલ કરી પગારના 50 ટકાથી વધુ ન હોવા જોઈએ.
જો કે તમારૂ પીએફ અને ગ્રેચ્યુઇટીની ગણતરી તમારા બેઝિક પગારના આધારે થાય છે, તેથી જો બેઝિક વધશે તો તમારૂ નિવૃત્તિ ફંડ અને તેના પર કોન્ટ્રીબ્યુશન પણ વધી જશે.
પીએફ વધારે કપાવાની અસર પણ તમારા ટેક હોમ પગાર પર મળશે. પીએફ વધુ કપાવાતી તમારા હાથમાં આવતો પગાર ઓછો થઈ શકે છે. પરંતુ આ કંપનીઓના વર્તમાન સ્ટ્રક્ચર પર નિર્ભર કરશે. એટલે કે બેઝિક પે 50 ટકા રાખવાની અસર તે વાત પર થશે કે અત્યારે તમારી કંપનીએ તમારી બેઝિક સેલેરી કેટલી રાખી છે. ઉદાહરણ તરીકે જો અત્યારે તમારી સીટીડી 50000 રૂપિયા છે અને બેઝિક પે 25000 (50 ટકા) છે, તો નવા નિયમની તમારા પર અસર થશે નહીં. તમારો હાથમાં આવતો પગાર સમાન રહેશે. પરંતુ જો તમારો ટોટલ પગાર 50000 રૂપિયા છે અને કંપની ટેક્સ બચાવવા માટે તમને માત્ર 10000 રૂપિયા (20 ટકા) બેઝિક આપી રહી છે અને બાકી 40000 રૂપિયા એલાઉન્સમાં જોડી રહી છે તો આ સ્થિતિમાં કંપનીએ તમારો બેઝિક વધારવો પડશે.
બેઝિક પગાર વધવાથી કેટલાક મામલામાં ટેક્સની ચુકવણી વધી શકે છે. આવક ટેક્સ નિયમ પ્રમાણે તમને મળનાર HRA છૂટ તમારા બેઝિક પગાર પર હોય છે. બેઝિક પગાર વધવા પર તમારા ભાડામાં ઘટનાર હિસ્સો (બેઝિક પેના 10 ટકા) વધી જશે. તેનાથી HRA ની ટેક્સ છૂટ ઘટી જશે. અહીં તે ધ્યાન આપવાની વાત છે કે જૂની ટેક્સ વ્યવસ્થા હજુ ખતમ થઈ નથી, જેની વાર્ષિક આવક 10-30 લાખ રૂપિયાની વચ્ચે છે અને મહાનગરોમાં રહે છે અને ભાડું વધુ આપવું પડી રહ્યું છે કે હોમ લોન મોટી લીધેલી છે, તે 80C અને NPS જેવી સ્કીમ્સનો ફાયદો ટેક્સ બચાવવા માટે કરી શકે છે.
નવી ટેક્સ રિઝીમ પસંદ કરનાર માટે ટેક્સ વધવાનો ડર છે કારણ કે ન્યૂ ટેક્સ રિઝીમ હેઠળ 12.75 લાખ સુધીની આવક ટેક્સ ફ્રી છે. નવી રિઝીમમાં HRA કે અન્ય ભથ્થા પર છૂટ મળતી નથી. તેમાં 75000 રૂપિયાનું સ્ટાન્ડર્ડ ડિડક્શન સામેલ કરી 12.75 લાખની વાર્ષિક કમાણી સુધી ટેક્સ આપવો પડશે નહીં. તેવામાં બેઝિક પગાર વધવાથી તમારી ટેક્સ ગણતરી પર કોઈ ખરાબ અસર પડશે નહીં.
