/નવા લેબર કોડમાં કર્મચારીઓને મોજે દરિયા! અઠવાડિયામાં 4 દિવસ કામ અને 3 દિવસની રજા! ઓવરટાઇમ પર મળશે ડબલ પગાર

New Labour Code on Wages 2026: નવા લેબર કોડ હેઠળ હવે કંપનીઓ પાસે તેમના કર્મચારીઓને અઠવાડિયામાં માત્ર 4 દિવસ કામ અને 3 દિવસની રજા આપવાનો વિકલ્પ હશે. જાણો કેવી રીતે બદલાવાની છે તમારી વર્ક-લાઇફ અને શું છે તે શરતો જે તમારા માટે જાણવી ખૂબ જ જરૂરી છે.
New Labour Code India: જો તમને પણ એવું લાગતું હોય કે, અઠવાડિયામાં માત્ર 4 દિવસ કામ અને 3 દિવસની રજા મળવી જોઈએ, તો આ સમાચાર તમારા માટે છે. નવા લેબર કોડ લાગુ થયા પછી દેશભરમાં તેને લઈને ભારે ચર્ચાઓ થઈ છે. સોશિયલ મીડિયાથી લઈને ઓફિસ સુધી દરેક જગ્યાએ એ જ પ્રશ્ન પૂછવામાં આવી રહ્યો છે કે, શું હવે ભારતમાં પણ 4-ડે વર્કિંગ વીક (4-Day Work Week) લાગુ થઈ ગયું છે? શું કર્મચારીઓને લાંબા વીકેન્ડનો ફાયદો મળશે? અને શું વધુ કામ કરવા પર ડબલ ઓવરટાઇમ મળશે? નવા લેબર કોડમાં કર્મચારીઓને લઈને ઘણા મોટા બદલાવ કરવામાં આવ્યા છે, જેની સીધી અસર તમારી નોકરી, સેલેરી, કામના કલાકો અને રજાઓ પર પડી શકે છે.
શું ખરેખર અઠવાડિયામાં માત્ર 4 દિવસ કામ થશે?
નવા લેબર કોડ હેઠળ કંપનીઓને એ વિકલ્પ આપવામાં આવ્યો છે કે, તેઓ ઈચ્છે તો કર્મચારીઓ માટે 4 દિવસ કામ અને 3 દિવસ રજાવાળી સિસ્ટમ લાગુ કરી શકે છે. જો કે, આ સંપૂર્ણપણે વૈકલ્પિક હશે. એટલે કે, દરેક કંપનીએ તેને લાગુ કરવું ફરજિયાત નથી.
જો કોઈ કંપની 4 દિવસનું વર્કિંગ વીક અપનાવે છે, તો કર્મચારીઓએ અઠવાડિયામાં કુલ 48 કલાક કામ કરવું પડશે. આનો અર્થ એ છે કે 4 દિવસ કામ કરવા પર દરરોજ લગભગ 12 કલાક સુધી કામ કરવું પડી શકે છે. જેમાં વચ્ચેના બ્રેક ટાઇમ પણ સામેલ હશે.
અઠવાડિયામાં કુલ કેટલા કલાક કરવું પડશે કામ?
સરકારે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે, કર્મચારી 5 દિવસ કામ કરે કે 4 દિવસ, કુલ વર્કિંગ અવર્સ 48 કલાક જ રહેશે. એટલે કે રજા વધવાનો અર્થ એ નથી કે કુલ કામ ઓછું થઈ જશે. જો 5 દિવસ કામ કરશો તો દરરોજ ઓછા કલાક કામ કરવું પડશે અને જો 4 દિવસ કામ કરશો તો દરરોજ વધુ કલાક આપવા પડશે.
ઓવરટાઇમ કરવા પર મળશે ડબલ પગાર
નવા લેબર કોડમાં ઓવરટાઇમ અંગે પણ કર્મચારીઓને મોટી રાહત આપવામાં આવી છે. નક્કી કરેલા સમય કરતા વધુ કામ કરાવવા પર કંપનીઓએ કર્મચારીઓને ડબલ સેલેરી મુજબ ઓવરટાઇમ આપવો પડશે. સરળ ભાષામાં સમજીએ તો, જો તમે 1 કલાક વધારાનું કામ કર્યું, તો તેની ચૂકવણી 2 કલાક બરાબર કરવામાં આવશે. આ નાણાં બેઝિક સેલેરી અને DA (મોંઘવારી ભથ્થા)ના આધારે ગણવામાં આવશે.
નવા નિયમો અનુસાર, જો કોઈ કર્મચારીએ શિફ્ટ પૂરી થયા પછી 15 થી 30 મિનિટ સુધી વધારાનું કામ કર્યું હોય, તો તેને અડધા કલાકનો ઓવરટાઇમ ગણવામાં આવશે. જ્યારે 30 મિનિટથી વધુ વધારાનું કામ થવા પર તેને પૂરા 1 કલાકનો ઓવરટાઇમ ગણવામાં આવશે. પહેલા ઘણી કંપનીઓ થોડા સમયના વધારાના કામને અવગણતી હતી, પરંતુ નવા નિયમો લાગુ થયા પછી આવું કરવું ગેરકાયદેસર ગણાશે.
કેટલા કલાકથી વધુ ઓવરટાઇમ કરાવી શકતી નથી કંપની?
આ મર્યાદા અલગ-અલગ રાજ્યોના નિયમો અનુસાર નક્કી થશે.
નોકરી છોડવા પર જલ્દી મળશે રૂપિયા
નવા લેબર કોડમાં કર્મચારીઓને બીજી એક મોટી રાહત આપવામાં આવી છે. જો કોઈ કર્મચારી નોકરી છોડે છે, રાજીનામું આપે છે અથવા કંપની તેને કાઢી મૂકે છે, તો કંપનીએ તેનું ફુલ એન્ડ ફાઈનલ સેટલમેન્ટ 2 વર્કિંગ ડેઝ (બે કામકાજના દિવસો)ની અંદર કરવું પડશે. આમાં ઓવરટાઇમના બાકી નાણાં પણ સામેલ હશે.
આખરે શું છે New Labour Codesના આ નવા નિયમો?
સરકારે 29 જૂના શ્રમ કાયદાઓને ભેગા કરીને 4 નવા લેબર કોડ તૈયાર કર્યા છે. જેમાં પગાર, સામાજિક સુરક્ષા, ઈન્ડસ્ટ્રિયલ રિલેશન અને વર્કિંગ કન્ડીશન સાથે જોડાયેલા નિયમો શામેલ છે. કેન્દ્ર સરકારે આને મંજૂરી આપી દીધી છે, પરંતુ સંપૂર્ણ રીતે અમલમાં આવવા માટે રાજ્યોના નિયમો બનવાના હજુ બાકી છે. આ નવા નિયમોનો હેતુ કર્મચારીઓને તેમના અધિકારો પ્રત્યે જાગૃત કરવાનો અને ઓફિસ કલ્ચરમાં વધુ પારદર્શિતા લાવવાનો છે, જેથી કોઈ પણ કર્મચારી પાસે નક્કી કરેલા નિયમો કરતા વધુ કામ લઈને તેનું શોષણ ન કરી શકાય.