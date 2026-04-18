Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝBusinessNew Labour Law: કામ 1 કલાકનું, પગાર 2 કલાકનો... ઓવરટાઈમ પર જાણો તમારો અધિકાર, નવા નિયમમાં મળશે ડબલ પગાર

New Labour Law: કામ 1 કલાકનું, પગાર 2 કલાકનો... ઓવરટાઈમ પર જાણો તમારો અધિકાર, નવા નિયમમાં મળશે 'ડબલ પગાર'

New Labour Law: નવા લેબર લો 2026 હેઠળ ઓવરટાઈમના નિયમોમાં ફેરફાર થયા છે. તેનાથી હવે તમને ઓવરટાઈમ પર ડબલ પગાર મળશે. આવો જાણીએ આ નિયમ શું છે અને કઈ રીતે કામ કરશે.

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Apr 18, 2026, 10:32 AM IST
  • નવા લેબર કાયદાથી કર્મચારીઓને થશે ફાયદો
  • ઓવરટાઈમનો મળશે ડબલ પગાર
  • દરેક કંપનીએ ઓવરટાઈમ માટે આપવા પડશે પૈસા

Trending Photos

New Labour Law: દેશમાં કામકાજી કર્મચારીઓ માટે ઓવરટાઈમ કરવું સામાન્ય વાત છે. ઘણા લોકો ઓવરટાઈમ કરે છે પરંતુ તેને તેની જાણકારી નથી હોતી કે તેના બદલામાં કેટલા રૂપિયા મળશે. પરંતુ હવે નવા શ્રમ કાયદા હેઠળ કર્મચારીઓને થોડી રાહત મળી છે. નવા શ્રણ કાયદા પ્રમાણે હવે કર્મચારીઓને વધારાનું કામ કરવાના બદલામાં પહેલાથી ડબલ પગાર મળશે.

શું છે ઓવરટાઈમ?
શ્રણ કાયદા અનુસાર કોઈપણ કર્મચારી પાસેથી નક્કી કાર્ય સમયથી વધુ કામ લેવા પર તેને ઓવરટાઈમના રૂપમાં વધારાની ચુકવણી આપવી જરૂરી છે. પહેલા ઘણી કંપનીઓમાં આ નિયમનું પાલન થઈ રહ્યું નહોતું. જેનાથી કર્મચારીઓને નુકસાન થતું હતું. હવે સરકાર અને શ્રમ વિભાગે આ દિશામાં નિયમો કડક બનાવ્યા છે. કંપનીઓને સ્પષ્ટ નિર્દેશ છે કે તે ઓવરટાઈમનો યોગ્ય રેકોર્ડ રાખે અને કર્મચારીઓને નિયમ અનુસાર ચુકવણી કરે. નિયમોના ઉલ્લંઘન પર દંડ અને અન્ય કાર્યવાહી પણ કરવામાં આવી શકે છે.

Add Zee News as a Preferred Source

ઓવરટાઈમના નિયમ
જો તમે પણ તમારી ઓફિસમાં આઠ કે નવ કલાકની શિફ્ટ સિવાય 1 કલાક કે બે કલાક વધુ કામ કરો છો તો તેને ઓવરટાઈમ કહેવામાં આવે છે. આ ઓવરટાઈમના નિયમો પ્રમાણેઃ

જો કોઈ વ્યક્તિ પોતાની શિફ્ટથી વધુ કામ કરે છે તો તેને ઓવરટાઈમની ચુકવણી જરૂર મળશે.

ઓવરટાઈમ કરનાર વ્યક્તિને ડબલ પગાર આપવામાં આવશે. એટલે કે જો તમે એક કલાક કામ કર્યું છે તો તમને બે કલાકનો પગાર એક્સ્ટ્રા વેતનના રૂપમાં આપવામાં આવશે.

નવા નિયમો અનુસાર કોઈપણ કંપની પોતાના કર્મચારીઓને ઓવરટાઈમ કરવા કે એક્સ્ટ્રા પૈસા આપવાની ના ન પાડી શકે.

નવા નિયમ અનુસાર આ ડબલ પગાર તમારા બેઝિક પગારની ગણતરી પ્રમાણે થશે.

કર્મચારીઓને જાગૃત કરવાનો છે ઉદ્દેશ્ય
આ નવા નિયમનો ઉદ્દેશ્ય કર્મચારીઓને પોતાના અધિકારો પ્રત્યે જાગૃત કરવાનો છે. જો તેની પાસે નક્કી સમયથી વધુ કામ કરાવવામાં આવે છે તો તે ઓવરટાઈમ ચુકવણીની માંગ કરી શકે છે. આ માટે કંપનીના એચઆર વિભાગ કે શ્રમ વિભાગનો સંપર્ક કરી શકાય છે. આ નિયમનો સૌથી મોટો ફાયદો તે થશે કે ઓફિસમાં પારદર્શિતા બનેલી રહેશે અને કર્મચારીઓનું શોષણ થઈ શકશે નહીં.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર

...और पढ़ें
New Labour LawovertimeNew Labour Law

Trending news