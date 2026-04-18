New Labour Law: કામ 1 કલાકનું, પગાર 2 કલાકનો... ઓવરટાઈમ પર જાણો તમારો અધિકાર, નવા નિયમમાં મળશે 'ડબલ પગાર'
New Labour Law: નવા લેબર લો 2026 હેઠળ ઓવરટાઈમના નિયમોમાં ફેરફાર થયા છે. તેનાથી હવે તમને ઓવરટાઈમ પર ડબલ પગાર મળશે. આવો જાણીએ આ નિયમ શું છે અને કઈ રીતે કામ કરશે.
- નવા લેબર કાયદાથી કર્મચારીઓને થશે ફાયદો
- ઓવરટાઈમનો મળશે ડબલ પગાર
- દરેક કંપનીએ ઓવરટાઈમ માટે આપવા પડશે પૈસા
New Labour Law: દેશમાં કામકાજી કર્મચારીઓ માટે ઓવરટાઈમ કરવું સામાન્ય વાત છે. ઘણા લોકો ઓવરટાઈમ કરે છે પરંતુ તેને તેની જાણકારી નથી હોતી કે તેના બદલામાં કેટલા રૂપિયા મળશે. પરંતુ હવે નવા શ્રમ કાયદા હેઠળ કર્મચારીઓને થોડી રાહત મળી છે. નવા શ્રણ કાયદા પ્રમાણે હવે કર્મચારીઓને વધારાનું કામ કરવાના બદલામાં પહેલાથી ડબલ પગાર મળશે.
શું છે ઓવરટાઈમ?
શ્રણ કાયદા અનુસાર કોઈપણ કર્મચારી પાસેથી નક્કી કાર્ય સમયથી વધુ કામ લેવા પર તેને ઓવરટાઈમના રૂપમાં વધારાની ચુકવણી આપવી જરૂરી છે. પહેલા ઘણી કંપનીઓમાં આ નિયમનું પાલન થઈ રહ્યું નહોતું. જેનાથી કર્મચારીઓને નુકસાન થતું હતું. હવે સરકાર અને શ્રમ વિભાગે આ દિશામાં નિયમો કડક બનાવ્યા છે. કંપનીઓને સ્પષ્ટ નિર્દેશ છે કે તે ઓવરટાઈમનો યોગ્ય રેકોર્ડ રાખે અને કર્મચારીઓને નિયમ અનુસાર ચુકવણી કરે. નિયમોના ઉલ્લંઘન પર દંડ અને અન્ય કાર્યવાહી પણ કરવામાં આવી શકે છે.
ઓવરટાઈમના નિયમ
જો તમે પણ તમારી ઓફિસમાં આઠ કે નવ કલાકની શિફ્ટ સિવાય 1 કલાક કે બે કલાક વધુ કામ કરો છો તો તેને ઓવરટાઈમ કહેવામાં આવે છે. આ ઓવરટાઈમના નિયમો પ્રમાણેઃ
જો કોઈ વ્યક્તિ પોતાની શિફ્ટથી વધુ કામ કરે છે તો તેને ઓવરટાઈમની ચુકવણી જરૂર મળશે.
ઓવરટાઈમ કરનાર વ્યક્તિને ડબલ પગાર આપવામાં આવશે. એટલે કે જો તમે એક કલાક કામ કર્યું છે તો તમને બે કલાકનો પગાર એક્સ્ટ્રા વેતનના રૂપમાં આપવામાં આવશે.
નવા નિયમો અનુસાર કોઈપણ કંપની પોતાના કર્મચારીઓને ઓવરટાઈમ કરવા કે એક્સ્ટ્રા પૈસા આપવાની ના ન પાડી શકે.
નવા નિયમ અનુસાર આ ડબલ પગાર તમારા બેઝિક પગારની ગણતરી પ્રમાણે થશે.
કર્મચારીઓને જાગૃત કરવાનો છે ઉદ્દેશ્ય
આ નવા નિયમનો ઉદ્દેશ્ય કર્મચારીઓને પોતાના અધિકારો પ્રત્યે જાગૃત કરવાનો છે. જો તેની પાસે નક્કી સમયથી વધુ કામ કરાવવામાં આવે છે તો તે ઓવરટાઈમ ચુકવણીની માંગ કરી શકે છે. આ માટે કંપનીના એચઆર વિભાગ કે શ્રમ વિભાગનો સંપર્ક કરી શકાય છે. આ નિયમનો સૌથી મોટો ફાયદો તે થશે કે ઓફિસમાં પારદર્શિતા બનેલી રહેશે અને કર્મચારીઓનું શોષણ થઈ શકશે નહીં.
