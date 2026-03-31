નોકરી કરતા લોકો માટે ખુશખબર ! જો કંપની કે સંસ્થા આ નિયમનું પાલન નહીં કરે તો ચૂકવવો પડશે વધુ પગાર
New Labour Code : નવો લેબર કોડ 1 એપ્રિલથી દેશભરમાં અમલમાં આવવાનો છે. આ નિયમ હેઠળ કામના કલાકો હવે દરરોજ આઠ કલાક સુધી મર્યાદિત કરવામાં આવ્યા છે. આ મર્યાદાથી વધુ કરવામાં આવતા કોઈપણ કાર્યને ઓવરટાઇમ તરીકે ગણવામાં આવશે. આ કાર્યક્ષેત્ર હવે ફક્ત મજૂરો માટે જ નહીં પરંતુ તમામ કર્મચારીઓ માટે છે.
- 1 એપ્રિલથી નવો લેબર કોડ અમલમાં આવશે
- કામના કલાકો અને ઓવરટાઇમનો નિયમ બદલાશે
- નોકરી કરતા લોકોને સીધો ફાયદો થશે
Trending Photos
New Labour Code : નવા નાણાકીય વર્ષથી ખાસ કરીને 1 એપ્રિલથી અમલમાં આવનારો નવો લેબર કોડ વિશ્વમાં ઘણા ફેરફાર લાવી શકે છે, જેના કારણે કર્મચારીઓને ફાયદો થશે. આ ફેરફારો મુખ્યત્વે કામના કલાકો અને ઓવરટાઇમને લઈને છે. સરકાર જણાવે છે કે વ્યવસાયિક સલામતી, આરોગ્ય અને કાર્યકારી પરિસ્થિતિઓ (OSHWC) સંહિતા, 2020નો પ્રાથમિક ઉદ્દેશ ઓવરટાઇમ માટે એક નવી વ્યાખ્યા સ્થાપિત કરવાનો છે.
1948ના ફેક્ટરી અધિનિયમમાં સુધારો કરીને હવે ફક્ત મજૂરો જ નહીં પરંતુ કોર્પોરેટ ક્ષેત્ર, છૂટક સંસ્થાઓ અને અન્ય સેવા-લક્ષી ક્ષેત્રોના કર્મચારીઓ સહિત તમામ કર્મચારીઓને આવરી લેવા માટે કાર્યક્ષેત્રનો વિસ્તાર કરવામાં આવ્યો છે.
શું છે મુખ્ય ફેરફાર ?
1948ના ફેક્ટરી અધિનિયમ અને નવા લેબર કોડ વચ્ચે કામના કલાકો અને ઓવરટાઇમ અંગે નોંધપાત્ર તફાવત છે. જૂના કાયદા હેઠળ, મહત્તમ દૈનિક કામની મર્યાદા 9 કલાક હતી, જે હવે ઘટાડીને 8 કલાક કરવામાં આવી છે. પરિણામે જો કોઈ કંપની કે ફેક્ટરી કોઈ કર્મચારીને એક જ દિવસમાં 8 કલાકથી વધુ કામ કરવાની ફરજ પાડે છે, તો હવે તે વધારાના કામના કલાકો માટે વધારાનું વળતર આપવાનું ફરજિયાત છે. આ વળતર કર્મચારીના હાલના પગારના આધારે ગણવામાં આવશે. અઠવાડિયાની મહત્તમ કામની મર્યાદામાં કોઈ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો નથી. તે 48 કલાક પર યથાવત છે.
કોર્પોરેટ અને આઇટી પ્રોફેશનલ્સનો પણ સમાવેશ
1948ના ફેક્ટરી કાયદા હેઠળ, કામના કલાકો અને ઓવરટાઇમ સંબંધિત કડક નિયમો પહેલા ફક્ત ફેક્ટરીઓ સુધી મર્યાદિત હતા. જો કે, હવે તેનો વ્યાપ નોંધપાત્ર રીતે વિસ્તૃત કરવામાં આવ્યો છે. આ નિયમો હવે IT કંપનીઓ, કોર્પોરેટ ઓફિસો અને ખાનગી રીતે કર્મચારીઓને નોકરી પર રાખતા વ્યક્તિઓ સુધી પણ લાગુ પડશે. વાણિજ્યિક સંસ્થાઓ અને દુકાનોનો પણ આ ક્ષેત્રમાં સમાવેશ થાય છે. તે મુજબ, નવા નિયમો 'કામદાર' શબ્દને 'કર્મચારી' સાથે બદલે છે.
કોઈપણ વ્યક્તિ ઓવરટાઇમ કામ કરી શકે છે
જૂના કાયદા હેઠળ, ચોક્કસ નિશ્ચિત પગાર મર્યાદાથી વધુ ઓવરટાઇમ પગાર મેળવવા માટે કર્મચારીઓ હકદાર નહોતા. પરિણામે ઉચ્ચ પગાર ધરાવતા વ્યક્તિઓને આવા વળતર મેળવવાથી બાકાત રાખવામાં આવ્યા હતા. જો કે, નવા નિયમો અનુસાર, આવી કોઈ પગાર મર્યાદા વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવી નથી. આનો અર્થ એ છે કે જો કોઈ કર્મચારી તેના પગાર સ્તરને ધ્યાનમાં લીધા વિના ઓવરટાઇમ કામ કરે છે, તો કંપની હવે તેમને વધારાનું વળતર આપવા માટે બંધાયેલી છે.
કંપનીઓ પર શું અસર પડશે ?
નવા નિયમો કંપનીઓ અને ફેક્ટરીઓ માટે કાર્યકારી ખર્ચમાં વધારો કરી શકે છે. જો ઉચ્ચ પગાર ધરાવતા કર્મચારીઓ પણ ઓવરટાઇમ કામ કરે છે, તો તેમને ચૂકવણીનો નાણાકીય બોજ કંપની પર પડશે. વધુમાં જ્યારે પણ કર્મચારીઓને આઠ કલાકની શિફ્ટથી વધુ કામ કરવાની જરૂર પડશે ત્યારે વધારાનું વળતર પૂરું પાડવાનો ખર્ચ પણ વધશે. પરિણામે જો કંપનીઓ આ વધારાના ખર્ચ ટાળવા માંગતી હોય, તો તેને તેની કાર્યકારી પદ્ધતિઓનું પુનર્ગઠન કરવું પડશે અથવા તેમના કાર્યભારને વહેંચવાની રીતમાં ફેરફાર કરવો પડશે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે