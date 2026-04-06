હવે ના વપરાયેલી રજાઓ નકામી નહીં જાય, કંપનીએ આપવા પડશે પૈસા, નવા લેબર કોડથી કર્મચારીઓને ફાયદો!
New Labour Codes 2026 : નવા લેબર કોડ હેઠળ, હવે તમે તમારી વર્ષના અંતે બચેલી અથવા ના વપરાયેલી રજાના બદલામાં પૈસા મેળવી શકો છો, જ્યારે અગાઉ આ લાભ માટે નિવૃત્તિ સુધી રાહ જોવી પડતી હતી.
- નવા લેબર કોડથી કર્મચારીઓને અનેક ફાયદા
- હવે વર્ષના અંતે વધેલી રજાઓના કંપનીએ આપવા પડશે પૈસા
- કર્મચારીઓ હવે દર વર્ષે બચેલી વધારાની રજાઓ એન્કેશ કરાવી શકશે
New Labour Codes 2026 : કંપનીઓ કે સંસ્થાઓમાં જોડાતી વખતે કર્મચારીઓને તેમની વાર્ષિક રજાના હક વિશે જાણ કરવામાં આવે છે. જો કે, કામનું દબાણ ઘણીવાર એટલું હોય છે કે લોકો તેમની રજાના સંપૂર્ણ ક્વોટાનો ઉપયોગ કરી શકતા નથી. પરિણામે આ રજાઓ વારંવાર ઉપયોગ કર્યા વિના જતી રહે છે. જોકે, હવે આવું નહીં થાય. નવા લેબર કોડ હેઠળ, કેન્દ્ર સરકારે 'લીવ એન્કેશમેન્ટ' સંબંધિત નિયમોમાં નોંધપાત્ર ફેરફારો કર્યા છે.
આ નવી જોગવાઈઓ હેઠળ, કર્મચારીઓ હવે દર વર્ષે તેમની બચેલી વધારાની રજાઓ એન્કેશ કરાવી શકશે. અગાઉના નિયમો અનુસાર, બાકીની રજાનું એન્કેશમેન્ટ સામાન્ય રીતે ફક્ત નિવૃત્તિ સમયે અથવા નોકરી છોડવા પર આપવામાં આવતું હતું. આ પ્રતિબંધ હવે હટાવી લેવામાં આવ્યો છે. આ કર્મચારીઓ માટે રાહતના સમાચાર છે.
નવો નિયમ શું છે ?
નવા લેબર કોડ હેઠળ રજૂ કરાયેલા આ મહત્વપૂર્ણ ફેરફારને કારણે કર્મચારીઓ હવે નાણાકીય વર્ષના અંતે તેમની બાકી રહેલી રજાની રકમ એન્કેશ કરી શકે છે. વ્યવસાયિક સલામતી, આરોગ્ય અને કાર્યકારી પરિસ્થિતિઓ (OSH) કોડ, 2020 હેઠળ કર્મચારી મહત્તમ 30 દિવસની 'અર્ન્ડ લીવ' આગામી વર્ષ માટે ફોરવર્ડ કરી શકે છે.
જો કોઈ કર્મચારીની બાકી રહેલી રજા 30 દિવસથી વધુ હોય, તો કંપનીને હવે વધારાના દિવસો માટે તેને નાણાકીય વળતર આપવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો છે. ઉદાહરણ તરીકે, જો કોઈ કર્મચારી પાસે વર્ષના અંત સુધીમાં 45 દિવસની રજા બાકી હોય, તો 30 દિવસ આગામી વર્ષ માટે ફોરવર્ડ કરવામાં આવશે, જ્યારે કર્મચારીને બાકીના 15 દિવસ માટે પૈસા ચૂકવવા પડશે.
નવા નિયમોમાં વધારાની જોગવાઈઓ
જો કોઈ કર્મચારી રજા માટે અરજી કરે છે અને બોસ રજા આપતા નથી, તો તે 30 દિવસની લિમિટમાં ગણવામાં આવશે નહીં.
કંપનીઓએ હવે કર્મચારીનું ફૂલ એન્ડ ફાઇનલ (F&F) બે દિવસ (48 કલાક)ની અંદર ચૂકવવું પડશે.
પહેલાં 'અર્ન્ડ લીવ' માટે લાયક બનવા માટે 240 દિવસ ફરજિયાત હતા. જો કે, નવા નિયમો હેઠળ કર્મચારીઓ ફક્ત 180 દિવસ પછી 'અર્ન્ડ લીવ' અને ત્યારબાદ એન્કેશ માટે પાત્ર બને છે.
