/New Labour Codes: નવા લેબર કોડમાં મોટી જાહેરાત, જો આટલો પગાર હોય તો મળશે 20% બોનસ

કેન્દ્ર સરકારના શ્રમ અને રોજગાર મંત્રાલય તરફથી બે નવા નોટિફિકેશન જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. આ નોટિફિકેશનમાં સૌથી ખાસ વાત છે કે હવે 21 હજાર રૂપિયા દર મહિને પગાર મેળવનાર કર્મચારીઓને કેટલીક શરતોની સાથે બોનસનો લાભ મળશે. નોકરીદાતાએ આ બોનસ આપવું પડશે.
પાત્ર કર્મચારીઓને મળશે બોનસ
હકીકતમાં હાલમાં શ્રમ તથા રોજગાર મંત્રાલયે એક નોટિફિકેશન જારી કરી આ વિશે જણાવ્યું છે. મંત્રાલયે જણાવ્યું કે 21 હજાર રૂપિયા સુધીનો માસિક પગાર મેળવનાર કર્મચારીઓને નવા લેબર કોડ અને કાયદાકીય નિયમ હેઠળ બોનસ મેળવવાના હકદાર છે. આ નોટિફિકેશન પ્રમાણે જો કર્મચારી પાત્રતા નિયમને પૂરો કરે છે તો નિયમ અનુસાર ઓછામાં ઓછા 30 દિવસ કામ કરનાર પાત્ર કર્મચારીઓને મિનિમમ 8.33 ટકા અને મહત્તમ 20 ટકા સુધીનું બોનસ મળી શકે છે.
બોનસની ગણતરી સમજો
જો કોઈ કંપની કે નોકરી આપનાર કંપની પોતાના કર્મચારીઓને મહત્તમ 20 ટકા બોનસ આપે છે, તો તેની ગણતરી 7 હજાર રૂપિયા પ્રતિ મહિનાના આધારે આપવામાં આવે છે. આવો અહીં તમને જણાવીએ આ ગણતરીના આધાર પર કઈ રીતે 20 ટકા બોનસ તમને મળશે.
ઉદાહરણ તરીકે જો કોઈ વ્યક્તિનું માસિક વેતન 7 હજાર રૂપિયા છે, તેવામાં તે વ્યક્તિનો વાર્ષિક પગાર 84 હજાર રૂપિયા થશે. આ વેતન પર મહત્તમ બોનસ 20 ટકાના આધાર પર 16800 રૂપિયા થશે.
તો જો બોનસ 8.33 ટકાના આધાર પર જોઈએ તો મિનિમમ બોનસ 6997 રૂપિયા મળશે.
શું હોય છે સ્ટેટ્યૂટરી બોનસ?
સ્ટેટ્યૂટરી બોનસને વૈધાનિક બોનસ કહેવામાં આવે છે. જે પેમેન્ટ ઓફ બોનસ એક્ટ, 1965 હેઠળ પાત્ર કર્મચારીઓને આપવામાં આવે છે. આ એક કાયદાકીય અને જરૂરી બોનસ છે, જે દર વર્ષે કર્મચારીઓને કંપની દ્વારા મળવું જરૂરી છે.