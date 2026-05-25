/PNG કનેક્શન ધારકો માટે નવો નિયમ, LPG સરેન્ડર કરવાની કોઈ ઝંઝટ નહીં, જાણો નવો આદેશ

Government New Rule: કેન્દ્ર સરકારે 25 મે, 2026 થી લાગુ થનારા LPG કંટ્રોલ ઓર્ડરમાં એક નવો સુધારો લાગુ કર્યો છે. આ સુધારા હેઠળ, જે LPG ગ્રાહકો તેમના ઘરે PNG કનેક્શન મેળવે છે તેમની પાસે હવે બે અનુકૂળ વિકલ્પો હશે, તેઓ PNG મળ્યાના 30 દિવસની અંદર તેમનું LPG કનેક્શન રદ કરી શકે છે, અથવા તેઓ ટ્રાન્સફર વાઉચર મેળવી શકે છે.
Government New Rule: કેન્દ્ર સરકારે LPG નિયમોમાં ઐતિહાસિક ફેરફાર કરીને ઘરેલુ ગેસ ગ્રાહકોને મોટી રાહત આપી છે. ભારત સરકારે 25 મે, 2026 ના રોજ "લિક્વિડ પેટ્રોલિયમ ગેસ (પુરવઠા અને વિતરણ નિયમન) સુધારા આદેશ, 2026ને સત્તાવાર રીતે સૂચિત કર્યું.
આ નવા સુધારાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય LPG ગ્રાહકોને નોંધપાત્ર રાહત અને સુવિધા પૂરી પાડવાનો છે જેમણે તેમના ઘરોમાં પાઇપ્ડ નેચરલ ગેસ (PNG) કનેક્શન લીધું છે. હવે, આવા ગ્રાહકોને તેમના જૂના LPG સિલિન્ડર કનેક્શનને સરેન્ડર કરવાની અથવા ગુમાવવાની ચિંતા કરવાની જરૂર રહેશે નહીં.
નવા નિયમ હેઠળ, ગ્રાહકો પાસે બે વિકલ્પો હશે.
PIB દ્વારા જાહેર કરાયેલ સત્તાવાર માહિતી અનુસાર, PNG કનેક્શન ધરાવતા ઘરેલુ ગ્રાહકો પાસે હવે બે વિકલ્પો હશે:
ટર્મિનેશન વિકલ્પ: ગ્રાહકો PNG કનેક્શન સક્રિય થયાના 30 દિવસની અંદર તેમના જૂના LPG કનેક્શનને સમાપ્ત કરવા માટે ગેસ એજન્સીને અરજી કરી શકે છે.
ટ્રાન્સફર વાઉચર વિકલ્પ: ગ્રાહકો ગેસ કંપની પાસેથી ખાસ "ટ્રાન્સફર વાઉચર" મેળવી શકે છે. આ વાઉચર ગેરંટી આપશે કે ભવિષ્યમાં, જો કોઈ ગ્રાહક એવા નવા વિસ્તાર અથવા શહેરમાં જાય છે જ્યાં પાઇપ્ડ ગેસ (PNG ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર) ઉપલબ્ધ નથી, તો તેઓ આ વાઉચર રજૂ કરીને તરત જ તેમનું LPG કનેક્શન ફરી પાછુ મેળવી શકે છે.
ટ્રાન્સફરેબલ નોકરીઓ અને ભાડૂતો માટે એક વરદાન
સરકાર દ્વારા આ રાજદ્વારી અને વ્યવહારુ નિર્ણય દેશના મોટા મધ્યમ વર્ગને ધ્યાનમાં રાખીને લેવામાં આવ્યો છે. આ વ્યવસ્થા ખાસ કરીને એવા કર્મચારીઓ માટે મદદરૂપ સાબિત થશે જેમને વારંવાર અન્ય શહેરોમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવે છે. વધુમાં, સ્થળાંતરિત પરિવારો, ભાડૂતો સ્થળાંતર કરી રહ્યા છે, હોસ્ટેલ અથવા સબલેટિંગ રૂમમાં રહેતા વિદ્યાર્થીઓ અને અર્ધ-શહેરી અથવા ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં સ્થળાંતર કરી રહ્યા છે જ્યાં PNG કવરેજનો હાલમાં અભાવ છે.
LPG અને PNG વચ્ચે સરળ સ્વિચિંગ
હાલમાં, દેશભરના મુખ્ય શહેરોમાં PNG નેટવર્ક ઝડપથી વિસ્તરી રહ્યા છે. PNG ને LPG કરતાં વધુ સુરક્ષિત અને સસ્તું માનવામાં આવે છે. જો કે, ગ્રાહકોને પહેલા ડર હતો કે જો તેઓ PNG ઇન્સ્ટોલ કર્યા પછી તેમના જૂના LPG કનેક્શનને છોડી દેશે, તો પછીથી તેમને બીજા વિસ્તારમાં જતા સમયે નવું ગેસ કનેક્શન મેળવવા માટે ભારે સુરક્ષા ડિપોઝિટ અને કાગળકામનો બોજ ફરીથી ભરવો પડશે. આ સુધારા સાથે, સરકારે આ ડરને કાયમી ધોરણે દૂર કર્યો છે અને બે ઇંધણ વચ્ચે સ્વિચ કરવાનું અત્યંત સરળ બનાવ્યું છે.
સરકારનો શું છે આ નિર્ણય પાછળ હેતુ
હવે જેમની પાસે LPG કનેક્શન છે અને તેઓ PNG કનેક્શન લેશે તેઓ ફરી LPG સિલિન્ડરની બોટલ નહીં લઈ શકે. PNG કનેક્શન લેતાંની સાથે જ તમારે 30 દિવસની અંદર જ LPG કનેક્શન બંધ કરાવવા માટે આવેદનપત્ર આપવું પડશે અથવા ભવિષ્યમાં PNG કનેક્શન નથી એવા ક્ષેત્રમાં રહેવા જવું હોય તો ટ્રાન્સફર વાઉચર લેવું પડશે. સરકારનો હેતું એ છે કે PNG છે એવા ક્ષેત્રોમાં LPGનો ઉપયોગ ઓછો કરવાનો છે.