/New Booking Rule: આવતીકાલથી તત્કાલ ટિકિટના નવા નિયમો, ટોકન વિના બુકિંગ નહીં, એસી અને સ્લીપર માટે અલગ અલગ ટાઈમ, જાણો

Indian Railway New Booking Rule: ભારતીય રેલ્વે 1 ઓગસ્ટથી તત્કાલ ટિકિટ બુકિંગમાં મોટા ફેરફારો લાગુ કરી રહી છે. રેલ્વે રિઝર્વેશન કાઉન્ટર પર તમને લાંબી લાઈનો નહીં દેખાય. પશ્ચિમ મધ્ય રેલ્વે (WCR) 1 ઓગસ્ટથી તત્કાલ ટિકિટ બુકિંગ માટે ટોકન-આધારિત સિસ્ટમ લાગુ કરી રહી છે. ટોકન વિના, તમે તત્કાલ ટિકિટ બુક કરી શકશો નહીં.
રેલ્વે કાઉન્ટર પર તત્કાલ ટિકિટ બુક કરવા માટે ટોકન-આધારિત સિસ્ટમ 1 ઓગસ્ટથી લાગુ કરવામાં આવશે. નવી સિસ્ટમ હેઠળ, મુસાફરોને હવે ટિકિટ બુક કરવા માટે કલાકો સુધી લાઇનમાં ઊભા રહેવાની જરૂર રહેશે નહીં. નિર્ધારિત સમયે રિઝર્વેશન સેન્ટર પર ટોકનનું વિતરણ કરવામાં આવશે. 1 ઓગસ્ટથી શરૂ કરીને, તમારે પહેલા નિર્ધારિત સમયે કાઉન્ટર પરથી ટોકન એકત્રિત કરવાની જરૂર પડશે. પછી, જ્યારે તમારો વારો આવશે, ત્યારે તમારે તમારા ટોકન નંબરનો ઉપયોગ કરીને રિઝર્વેશન કાઉન્ટર પર તમારી તત્કાલ ટિકિટ બુક કરાવવી પડશે. આ તમને ભીડ અને રિઝર્વેશન કાઉન્ટર પર કલાકો સુધી લાંબી કતારોની ઝંઝટમાંથી મુક્ત કરશે. નોંધનીય છે કે 1 ઓગસ્ટથી અમલમાં આવેલ આ ફેરફાર WCR રિઝર્વેશન કાઉન્ટર પર લાગુ કરવામાં આવી રહ્યો છે. સફળ અમલીકરણ પછી, તે ધીમે ધીમે સમગ્ર ભારતના તમામ રેલ્વે ઝોનમાં લાગુ કરવામાં આવશે.
તત્કાલ ટિકિટ ટોકન સિસ્ટમ કેવી રીતે કાર્ય કરશે?
નવી ટોકન સિસ્ટમ ઓનલાઈન ટિકિટ માટે નથી. તે એવા મુસાફરો માટે છે જે PRS (પેસેન્જર રિઝર્વેશન સિસ્ટમ) કાઉન્ટર પર ઓફલાઈન તત્કાલ ટિકિટ ખરીદે છે. નવી સિસ્ટમનો હેતુ મુસાફરો માટે ટિકિટ બુકિંગ પ્રક્રિયાને સરળ અને સરળ બનાવવાનો છે. સૌ પ્રથમ, તમારે તમારા ટોકન લેવા માટે રેલ્વેના નિયુક્ત સમય સ્લોટ પર જવું પડશે. તે ટોકન પર એક નંબર લખેલો હશે, જેનાથી તમે તમારો વારો આવે અને તત્કાલ વિન્ડો ખુલે ત્યારે ટિકિટ કાઉન્ટર પર તમારી ટિકિટ બુક કરી શકો છો.
તમને ક્યારે, કેવી રીતે અને કેટલા ટોકન મળશે?
રેલ્વેએ આ માટે નિયમો પણ આવતીકાલથી લાગુ કરશે. ટોકનની સંખ્યા અને સમય ટ્રેનના કોચ દ્વારા નક્કી કરવામાં આવે છે. જો તમે એસી કોચ માટે તત્કાલ ટિકિટ બુક કરવા માંગતા હો, તો ટોકન સવારે 8:30થી સવારે 9:00 વાગ્યા સુધી જાહેર કરવામાં આવશે. નોન-એસી કોચ માટે, તત્કાલ ટિકિટ બુક કરવાનો સમય સવારે 9:00થી સવારે 9:30 વાગ્યા સુધીનો છે.
એસી કોચ માટે 10 ટોકન, સ્લીપર કોચ માટે 15 ટોકન
રેલવેની યોજના મુજબ, દરેક રિઝર્વેશન કાઉન્ટર પર એસી તત્કાલ ટિકિટ માટે 10 ટોકન અને નોન-એસી કોચ માટે 15 ટોકન આપવામાં આવશે. મુસાફરોની સંખ્યા અને સીટની ઉપલબ્ધતાના આધારે આ સંખ્યા વધારી શકાય છે. ટોકન નંબરના આધારે ટિકિટ બારી પર તત્કાલ ટિકિટ બુક કરવામાં આવશે.
તત્કાલ ટિકિટ બુકિંગ માટે જરૂરી દસ્તાવેજો
તમારા ટોકન નંબર સાથે રિઝર્વેશન કાઉન્ટર પર પહોંચતા પહેલા, ખાતરી કરો કે તમારી પાસે જરૂરી દસ્તાવેજો હાથમાં છે. તત્કાલ ટિકિટ ખરીદતા મુસાફરોએ તેમનો ઓળખ પુરાવો સાથે રાખવો આવશ્યક છે. માન્ય ફોટો આઈડી રજૂ કર્યા પછી જ તત્કાલ ટિકિટ બુક કરવામાં આવશે. તેથી, તમારો ટોકન નંબર પ્રાપ્ત કર્યા પછી, ખાતરી કરો કે તમારું આધાર કાર્ડ, મતદાર આઈડી કાર્ડ, પાસપોર્ટ, ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ, પાન કાર્ડ, વગેરે તમારી સાથે રાખો.
ઓનલાઈન ટિકિટ બુકિંગમાં કોઈ ફેરફાર નથી
નવી સિસ્ટમ ફક્ત ઓનલાઈન ટિકિટ બુકિંગ માટે છે. ઓનલાઈન તત્કાલ ટિકિટ બુકિંગના નિયમોમાં કોઈ ફેરફાર કરવામાં આવ્યો નથી. તમે ટ્રેનના પ્રસ્થાનના એક દિવસ પહેલા, એસી કોચ માટે સવારે 10:00 વાગ્યાથી અને નોન-એસી/સ્લીપર ક્લાસ માટે સવારે 11:00 વાગ્યાથી ઓનલાઈન તત્કાલ ટિકિટ બુક કરાવી શકો છો.