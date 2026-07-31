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New Booking Rule: આવતીકાલથી તત્કાલ ટિકિટના નવા નિયમો, ટોકન વિના બુકિંગ નહીં, એસી અને સ્લીપર માટે અલગ અલગ ટાઈમ, જાણો

Indian Railway New Booking Rule: જો તમે ટ્રેનમાં મુસાફરી કરવાનું વિચારી રહ્યા છો, તો 1 ઓગસ્ટથી અમલમાં આવનારા તત્કાલ ટિકિટ બુકિંગ માટેના નવા નિયમો વિશે જાણવાનું ભૂલશો નહીં. રેલ્વેએ તત્કાલ ટિકિટ માટે નવી ટોકન સિસ્ટમ લાગુ કરી છે. નવા નિયમો હેઠળ, એસી અને સ્લીપર કોચ માટે ટોકન સમય અલગ અલગ છે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Jul 31, 2026, 09:33 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 09:33 PM IST
New Booking Rule: આવતીકાલથી તત્કાલ ટિકિટના નવા નિયમો, ટોકન વિના બુકિંગ નહીં, એસી અને સ્લીપર માટે અલગ અલગ ટાઈમ, જાણો

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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