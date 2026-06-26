/1 જુલાઈથી શું બદલાશે? અમલમાં આવનારા નવા નિયમો તમારા ખિસ્સા પર કેવી અસર કરશે?

New Rules 1 July 2026: દર મહિનાની પહેલી તારીખની શરૂઆત નવા નિયમ સાથે થાય છે. જૂનનો મહિનો ખતમ થવાનો છે અને જુલાઈનો મહિનો શરૂ થવાનો છે. ભારતમાં 1 જુલાઈ 2026થી ઘણા મહત્વપૂર્ણ નાણાકીય નિયમ બદલાઈ રહ્યાં છે, જેની ગ્રાહકો અને કરદાતાઓ પર સીધી અસર થશે. આ નવા નિયમોમાં UPI થી PF ના ઉપાડથી લઈને ડીએમાં વધારા, LPG ની કિંમતોમાં ફેરફાર થઈ શકે છે. આવો જાણીએ 1 જુલાઈથી ક્યા-ક્યા ફેરફાર થઈ રહ્યાં છે.
ITR ફાઇલ કરવાની ડેડલાઇન
નોકરીયાત અને ઓડિટ વગરના ટેક્સપેયર્સ માટે સેલેરીડ ઈનકમ ટેક્સ રિટર્ન (ITR-1 અને ITR-2) ભરવાની છેલ્લી તારીખ 31 જુલાઈ છે. એટલે કે પગાર મેળવનાર કર્મચારી અને તે લોકો જેની આવક કેપિટલ ગેન્સ, હાઉસ પ્રોપર્ટી કે બીજા એવા નોન-બિઝનેસ આવકથી થાય છે તેના માટે ઓડિટ કરવાની જરૂર નથી, તેણે ITR-1 અને ITR-2 ફોર્મ ભરવા પડશે.
HDFC ક્રેડિટ કાર્ડના નિયમ બદલાશે
1 જુલાઈથી નાણાકીય વર્ષના બીજા ક્વાર્ટરની શરૂઆત થઈ રહી છે. આ તકે એચડીએફસી બેંક પોતાના Regalia Gold અને Diners Club Privilege ક્રેડિટ કાર્ડના નિયમમાં ફેરફાર કરી રહી છે. પહેલા લાગૂ થઈ ગયેલા કેટલાક ફેરફાર સિવાય 1 જુલાઈ 2026થી એરપોર્ટ લાઉન્જ એક્સેસ સાથે જોડાયેલા નવા નિયમ લાગૂ થશે.
નવા નિયમ અનુસાર 1 જુલાઈથી HDFC બેંક Regalia Gold ક્રડિટ કાર્ડ યુઝર્સને ઘરેલું એરપોર્ટ લાઉન્જનું એક્સેસ મેળવવા માટે દર ક્વાર્ટરમાં ખર્ચની એક નવી મર્યાદા પુરી કરવી પડશે. આ પોલિસી હેઠળ ગ્રાહકોને આગામી ક્વાર્ટરમાં ફ્રી ઘરેલું એરપોર્ટ લાઉન્જ એક્સેસ મેળવવા માટે પાછલા ક્વાર્ટરમાં ઓછામાં ઓછા 60000 રૂપિયા ખર્ચ કરવા પડશે.
LPG, CNG અને PNG ની કિંમતોમાં સંભવિત ફેરફાર
દર મહિનાની પ્રથમ તારીખની જેમ 1 જુલાઈએ પણ તેલ વિતરણ કંપનીઓ સિલિન્ડર, સીએનજી અને પીએનજીની કિંમતોની સમીક્ષા કરશે. આ દરમિયાન ઘરેલું અને કોમર્શિયલ સિલિન્ડરના ભાવમાં ફેરફાર જોવા મળી શકે છે. સાથે એર ટર્બાઇન ફ્યૂલના નવા રેટ જારી કરવામાં આવશે, જેની સીધી અસર હવાઈ યાત્રિકો પર પડશે.
UPI થી ઉપાડી શકાશે PF
1 જુલાઈથી યુપીઆઈ દ્વારા PF ઉપાડવું સરળ થઈ જશે. કર્મચારી ભવિષ્ય નિધિ સંગઠન (EPFO) જુલાઈમાં પોતાના નવા ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ EPFO 3.0 લોન્ચ કરી શકે છે. આ સુવિધા શરૂ થવાની સાથે EOFP ખાતાધારક યુપીઆઈ દ્વારા પીએફના પૈસા ઉપાડી શકશે. નવી વ્યવસ્થા લાગૂ થયા બાદ પીએફના પૈસા ઉપાડવામાં હવે થોડી મિનિટો લાગશે.
પાસપોર્ટ બનાવવો થશે મોંઘો
વિદેશ મંત્રાલયે એક દાયકા કરતા વધુ સમય બાદ પાસપોર્ટ ફીમાં વધારો કર્યો છે. 1 જુલાઈથી લાગૂ કરવામાં આવેલા નવા નિયમ હેઠળ 36 પેજના નવા રી-ઈશ્યુ પાસપોર્ટની ફી 1500 રૂપિયાથી વધારી 2500 રૂપિયા કરવામાં આવી છે. એટલે કે સીધો 1000 રૂપિયાનો વધારો કરવામાં આવ્યો છે. તો તત્કાલ સર્વિસ માટે હવે 3500 રૂપિયાની જગ્યાએ 5000 રૂપિયા આપવા પડશે. 60 પેજના જમ્બો પાસપોર્ટની ફી વધારી 6000 રૂપિયા કરી દેવામાં આવી છે.
રેલવે પેનલ્ટીના નિયમમાં ફેરફાર
1 જુલાઈથી ટિકિટ વગર યાત્રા કરવા પર બમણો દંડ આપવો પડશે. નવા નિયમો હેઠળ દંડની રકમ વધારી 250 રૂપિયાથી 500 રૂપિયા કરવામાં આવી રહી છે. આ સિવાય જો કોઈ પુરૂષ મહિલા કોચમાં સફર કરતો પકડાશે તો તેના પર 2500 રૂપિયાનો દંડ ફટકારવામાં આવશે.
ફ્રીમાં અપડેટ થશે આધાર
UIADAI એ નાગરિકોને મોટી રાહત આપતા 1 જુલાઈથી આગામી છ મહિના માટે આધાર અપડેટને ફ્રી કરી દીધું છે. પહેલા આધારમાં જમા નામ, સરનામું, જન્મ તારીખ, મોબાઈલ નંબર અને ઈમેલ બદલવા માટે 75 રૂપિયા આપવા પડતા હતા.