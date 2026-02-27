1 માર્ચની સવારે સિમ, બેંક, LPG અને ટ્રેન ટિકિટના નિયમો બદલાશે, તમારા ખિસ્સા પર પડશે અસર!
1 March new Rule: 1 માર્ચ 2026થી સિમ બાઇન્ડિંગ, એલપીજી કિંમતોની સમીક્ષા, બેંક મિનિમમ બેલેન્સ નિયમ, રેલવે ટિકિટ એપ અને યુપીઆઈ સુરક્ષા જેવા મોટા ફેરફાર લાગૂ થઈ રહ્યાં છે. આવો જાણીએ આ નવા નિયમની અસર તમારા પર કઈ રીતે થશે.
- 1 માર્ચ 2026થી છ મહત્વના નિયમોમાં થશે ફેરફાર
- બેંકમાં મિનિમમ બેલેન્સ નિયમમાં ફેરફારથી લોકોને મળશે રાહત
- ભારતમાં 1 માર્ચથી લાગૂ થશે સિમ બાઇન્ડિંગ નિયમ
Trending Photos
Rule Change From 1 March: દર મહિનાની પ્રથમ તારીખ કંઈક નવું લઈને આવી છે, પરંતુ 1 માર્ચ 2026 ઘણા મહત્વના ફેરફારો સાથે આવી રહ્યું છે. આ વખતે ફેરફાર માત્ર તમારા ખિસ્સા સુધી સીમિત નથી, પરંતુ મોબાઇલ, બેન્કિંગ અને ટ્રેન યાત્રા સુધી અસર જોવા મળી શકે છે. જો તમે ડિજિટલ પેમેન્ટ કરો છો, ગેસ સિલિન્ડર લો છો કે ટ્રેનમાં સફર કરે છો તો આ અપડેટ તમારે જાણવા જરૂરી છે.
1. સિમ બાઇન્ડિંગ નિયમ લાગૂ
1 માર્ચથી મેસેજિંગ એપ્સને લઈને મોટો ફેરફાર લાગૂ થવાનો છે. નવા સિમ બાઇન્ડિંગ નિયમ હેઠળ તમારી WhatsApp, Telegram કે Signal જેવી એપ્સ સિમ કાર્ડથી લિંક રહેશે. એટલે કે જો તમે ફોનમાંથી સિમ કાઢી નાખો કે સિમ નિષ્ક્રિય થઈ જાય તો આ એપ કામ કરવાનું બંધ કરી દેશે. સરકારનો ઉદ્દેશ્ય ડિજિટલ ફ્રોડ પર લગામ લગાવવાનો છે. તાજેતરના વર્ષોમાં સિમ સ્વેપ અને નકલી રજીસ્ટ્રેશન દ્વારા છેતરપિંડીના કેસમાં વધારો થયો છે, જેથી એપનો ઉપયોગ કરનારની ઓળખ કરવી મુશ્કેલ થઈ જાય છે.
2. LPG સિલિન્ડરના નવા ભાવ
દર મહિનાની પહેલી તારીખની જેમ 1 માર્ચે તેલ કંપનીઓ રસોઈ ગેસ અને કોમર્શિયલ સિલિન્ડરની કિંમતનું રિવ્યુ કરી શકે છે. આંતરરાષ્ટ્રીય માર્કેટમાં કાચા તેલની કિંમતો અને ડોલરના ઉતાર-ચઢાવના આધાર પર ભાવ નક્કી થશે. જો સિલિન્ડરના ભાવમાં વધારો થશે તો તેની સીધી અસર ગ્રાહકો પર પડશે.
3. બેંક ખાતામાં મિનિમમ બેલેન્સ
દેશની કેટલીક સરકારી બેંક મિનિમમ બેલેન્સની ગણતરીની પદ્ધતિ બદલી શકે છે. પહેલા કોઈ એક દિવસ ખાતામાં બેલેન્સ ઓછું થયું તો પેનલ્ટી લાગી શકતી હતી. પરંતુ હવે Average Monthly Balance (AMB) એટલે કે મહિનાના એવરેજ બેલેન્સના આધારે નક્કી થશે કે દંડ લાગશે કે નહીં. તેનાથી ગ્રાહકોને થોડી રાહત મળી શકે છે. જો મહિનામાં કેટલાક દિવસ બેલેન્સ ઓછું રહ્યું તો બાકી દિવસોમાં પર્યાપ્ત બેલેન્સ રાખી પેનલ્ટીથી બચી શકાય છે.
4. રેલવે ટિકિટ બુકિંગમાં ટેક્નોલોજી અપડેટ
ટ્રેનમાં સફર કરનાર માટે એક મહત્વનો ફેરફાર થવાનો છે. તેવામાં જૂની UTS એપ ધીમે-ધીમે બંધ કરી શકાય છે અને તેની જગ્યાએ ‘RailOne’ એપ લાવવામાં આવી રહી છે. આ સાથે જનરલ ટિકિટ, પ્લેટફોર્મ ટિકિટ અને લોકલ યાત્રા સાથે જોડાયેલી સુવિધા નવી એપમાં શિફ્ટ થઈ શકે છે.
5. UPI અને હાઈ-વેલ્યુ ટ્રાન્ઝેક્શન પર વધારાની સુરક્ષા
ડિજિટલ પેમેન્ટ કરવા માટે 1 માર્ચથી સિક્યોરિટી લેયર વધુ મજબૂત થઈ શકે છે. હકીકતમાં બેંક મોટી રકમના ટ્રાન્ઝેક્શન માટે વધારાનું વેરિફિકેશન લાગૂક રવાની તૈયારીમાં છે. જો તમે મોટી રકમ ટ્રાન્સફર કરો છો તો માત્ર UPI PIN થી કામ ચાલશે નહીં. બાયોમેટ્રિક વેરિફિકેશન કે વધારાના ઓર્થેન્ટિકેશનની જરૂર પડી શકે છે. તેનો ઉદ્દેશ્ય છેતરપિંડી રોકવા અને યુઝર્સની સુરક્ષા વધારવાનો છે.
6. ભાડુઆત અને મકાન માલિક માટે કડક ગાઇડલાઇન
2025-26ના સંભવિત નવા ભાડાના નિયમો પ્રમાણે 1 માર્ચથી કે નવા એગ્રીમેન્ટમાં કેટલાક મહત્વના ફેરફાર થઈ શકે છે. હવે ભાડા કરારનું ડિજિટલ રજીસ્ટ્રેશન જરૂરી હશે. સિક્યોરિટી ડિપોઝિટ મહત્તમ બે મહિનાના ભાડા સુધી સીમિત રહેશે. આ સાથે મકાન માલિક 24 કલાક પહેલા સૂચના આપ્યા વગર ઘરમાં પ્રવેશ કરી શકશે નહીં, જેથી વિવાદ ન થાય.
તમારે શું કરવું?
સિમ એક્ટિવ રાખો અને KYC અપડેટ રાખો, એલપીજીની નવી કિંમતો ચેક કરો, બેંક ખાતામાં એવરેજ બેલેન્સ બનાવી રાખો, રેલવેની નવી એપ સમય રહેતા ડાઉનલોડ કરો અને હાઈ વેલ્યુ ટ્રાન્ઝેક્શનમાં વધારાના વેરિફિકેશન માટે તૈયાર રહો. કુલ મળી 1 માર્ચ 2026થી તમારા ડિજિટલ અને નાણાકીય જીવનમાં મહત્વના ફેરફાર થશે, તે માટે તમારે તૈયાર રહેવું પડશે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે