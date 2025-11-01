New Rules from 1st November 2025: આજથી લાગુ થઈ રહ્યા છે આ નવા નિયમો, બદલાઈ જશે ઘણી ચીજોની કિંમતો
New Rules from 1st November 2025: આજે, 1 નવેમ્બર 2025 થી ઘણા નિયમો અને ઘણી વસ્તુઓની કિંમતોમાં ફેરફારો લાગુ થશે. ચાલો તમને જણાવીએ કે 1 નવેમ્બરથી શું-શું બદલાવવાનું છે.
Trending Photos
New Rules from 1st November 2025: ઓક્ટોબર મહિનો પૂરો થઈ ગયો છે અને નવો મહિનો શરૂ થવાની સાથે જ ઘણા નાણાકીય નિયમોમાં ફેરફારો જોવા મળવાના છે. એટલે કે, આજે 1 નવેમ્બરથી જ તમને ઘણા નવા નિયમો અને કિંમતોમાં ફેરફારો દેખાશે. એલપીજી (LPG) ની કિંમતોથી લઈને બેંક કાર્ડના નિયમો સુધીમાં ફેરફારો થવાના છે, જે આજથી અસરકારક થઈ રહ્યા છે. ચાલો તમને જણાવીએ કે આવી રહેલી 1 નવેમ્બરથી ભારતમાં શું-શું બદલાવાનું છે, જેની સીધી અસર સામાન્ય લોકોના ખિસ્સા પર પડશે.
1 નવેમ્બરથી લાગુ થવા જઈ રહેલા આ ફેરફારો
1. ગેસ સિલિન્ડરની કિંમતો: 1 નવેમ્બરથી એલપીજી (LPG), સીએનજી (CNG) અને પીએનજી (PNG) ની કિંમતોમાં ફેરફાર થવાની અપેક્ષા છે. 14 કિલોગ્રામના ઘરેલુ એલપીજી સિલિન્ડરની કિંમતોમાં ઘટાડો થવાની અપેક્ષા છે, જ્યારે કોમર્શિયલ ગેસ સિલિન્ડરના ભાવમાં વધારો થઈ શકે છે.
2. એસબીઆઈ (SBI) કાર્ડ: એસબીઆઈ ક્રેડિટ કાર્ડના નિયમોમાં કેટલાક ફેરફારો કરવામાં આવ્યા છે. 1 નવેમ્બરથી અનસિક્યોર્ડ ક્રેડિટ કાર્ડ પરનો ચાર્જ 3.75% રહેશે. એસબીઆઈ કાર્ડએ કહ્યું કે હવે ક્રેડ (Cred), ચેક (CheQ) અને મોબીક્વિક (MobiKwik) જેવી થર્ડ પાર્ટી એપ દ્વારા કરવામાં આવેલા એજ્યુકેશન પેમેન્ટ પર ટ્રાન્ઝેક્શન રકમના 1% લાગુ થશે. જોકે, એસબીઆઈ કાર્ડએ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે શાળાઓ, કોલેજો અથવા યુનિવર્સિટીઓને સીધા તેની સત્તાવાર વેબસાઇટ અથવા ઓન-સાઇટ પીઓએસ (POS) મશીનો દ્વારા કરવામાં આવેલા ચૂકવણી પર આ શુલ્ક નહીં લાગે.
એસબીઆઈ કાર્ડનું કહેવું છે કે રૂ. 1,000 થી વધુના દરેક વોલેટ લોડ ટ્રાન્ઝેક્શન પર ટ્રાન્ઝેક્શન રકમના 1% શુલ્ક લેવામાં આવશે. આ શુલ્ક પસંદગીના મર્ચન્ટ કોડ હેઠળ કરવામાં આવેલા ટ્રાન્ઝેક્શન પર લાગુ થશે. એસબીઆઈ કાર્ડ ચેક પેમેન્ટ શુલ્ક તરીકે રૂ. 200 લે છે.
3. મ્યુચ્યુઅલ ફંડ: સેબી (SEBI) એ મ્યુચ્યુઅલ ફંડ માટે કડક નિયમો લાગુ કર્યા છે. હવે એસેટ મેનેજમેન્ટ કંપનીઓ (AMC) એ તેમના નોમિની અથવા સંબંધીઓ દ્વારા રૂ. 15 લાખથી વધુના ટ્રાન્ઝેક્શનની જાણકારી કમ્પ્લાયન્સ ઓફિસરને આપવી પડશે.
4. બેંકોમાં રજા અને નિયમમાં ફેરફાર: 1 નવેમ્બરે બેંકોની રજાઓની સૂચિ પણ બહાર પાડવામાં આવશે. જણાવી દઈએ કે નવેમ્બર 2025 માં બેંકોમાં કુલ 13 દિવસની રજા રહેશે. હવે તમે તમારા જમા ખાતા (ડિપોઝિટ એકાઉન્ટ) માટે મહત્તમ ચાર લોકોને નામાંકિત કરી શકો છો. જમા ખાતાઓ માટે, તમે મહત્તમ ચાર નોમિનેટેડ વ્યક્તિઓ વચ્ચે અધિકાર વહેંચી શકો છો. કુલ હિસ્સો 100% હોવો જોઈએ.
5. ટેલિકોમમાં ફેરફાર: 1 નવેમ્બરથી ટેલિકોમ કંપનીઓ સ્પામ કોલ અને મેસેજને લઈને કડક પગલાં લેવાની છે. બધી ટેલિકોમ કંપનીઓને આ નિર્દેશ આપવામાં આવ્યો છે કે તેઓ 1 નવેમ્બરથી બધા સ્પામ નંબરને બ્લોક કરી દે. એટલે કે, યુઝર્સ સુધી મેસેજ પહોંચે તે પહેલા જ ટેલિકોમ કંપનીઓ સ્પામ નંબરને બ્લોક કરી દેશે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે