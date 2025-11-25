Prev
New Rules: પેન્શન, ટેક્સથી લઈને LPG સુધી, 1 ડિસેમ્બરથી થશે 5 જરૂરી ફેરફાર! તમારા પર પડશે સીધી અસર

new rules from december 1: નવેમ્બરનો મહિનો સમાપ્ત થવામાં ગણતરીના દિવસો બાકી છે. તમામ એવા કામ છે જેને કરવાની છેલ્લી તારીખ 30 નવેમ્બર સુધી છે. 1 ડિસેમ્બરથી ઘણા નિયમ બદલાઈ જશે. તેમાં પેન્શન, ટેક્સથી લઈને એલપીસી સહિત સામેલ છે. અહીં જાણો 5 મોટા ફેરફારો વિશે.
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Nov 25, 2025, 10:36 AM IST

નવી દિલ્હીઃ નવેમ્બર મહિનો સમાપ્ત થવાનો છે અને આ સાથે ઘણા સરકારી અને નાણાકીય કામોની ડેડલાઈન પણ નજીક આવી ગઈ છે. જો તમે હજુ સુધી આ જરૂરી કામ પુરા કર્યાં નથી તો 30 નવેમ્બર સુધી ખતમ કરી દો. 1 ડિસેમ્બરથી ઘણા નવા નિયમ લાગૂ થવાના છે, આવો તે વિશે જાણીએ.

યુનિફાઇડ પેન્શન સ્કીમ (UPS) પસંદ કરવાની છેલ્લી તારીખ
સરકારી કર્મચારીઓ માટે યુનિફાઇડ પેન્શન સ્કીમ (UPS) પસંદ કરવાની ડેડલાઈન 30 નવેમ્બર નક્કી કરવામાં આવી છે. પહેલા આ તારીખ 30 સપ્ટેમ્બર હતી, જેને આગળ વધારવામાં આવી હતી.  UPS, NPS થી અલગ મોડલ છે અને તેને પસંદ કરવાનો સમયગાળો સીમિત છે. જો કોઈ કર્મચારી તેને પસંદ કરવા ઈચ્છે છે તો 30 નવેમ્બર સુધી અરજી કરી શકે છે. 1 ડિસેમ્બરથી તેની તક મળશે નહીં.

પેન્શનર્સ માટે લાઇફ સર્ટિફિકેટ જમા કરવાની ડેડલાઇન
પેન્શન લેતા દરેક લોકોએ લાઇફ સર્ટિફિકેટ જમા કરવાનું હોય છે. આ વર્ષે લાઇફ સર્ટિફિકેટ જમા કરવાની છેલ્લી તારીખ 30 નવેમ્બર છે. 1 ડિસેમ્બરથી આ તક મળશે નહીં. જો તમે સમય રહેતા લાઇફ સર્ટિફિકેટ જમા ન કર્યું તો તમારૂ પેન્શન અટવાઈ શકે છે. ડિજિટલ લાઇફ સર્ટિફિકેટથી તેને ઘર બેઠા બનાવી શકાય છે.

ટેક્સ દસ્તાવેજની સમયમર્યાદા
જો ઓક્ટોબર 2025 માં TDS કાપવામાં આવ્યો હોય, તો કલમ 194-IA, 194-IB, 194M અને 194S હેઠળ સ્ટેટમેન્ટ સબમિટ કરવા આવશ્યક છે. આ માટેની અંતિમ તારીખ 30 નવેમ્બર છે. જે કરદાતાઓને કલમ 92E હેઠળ રિપોર્ટ સબમિટ કરવાની જરૂર છે તેઓ પણ 30 નવેમ્બર સુધીમાં તેમનો ITR ફાઇલ કરી શકે છે. આંતરરાષ્ટ્રીય જૂથોની ઘટક સંસ્થાઓ માટે ફોર્મ 3CEAA સબમિટ કરવાની પણ આ અંતિમ તારીખ છે. 1 ડિસેમ્બરથી આ શક્ય બનશે નહીં.

LPG ની કિંમતોમાં ફેરફાર
દર મહિનાની પહેલી તારીખે ઓયલ માર્કેટિંગ કંપનીઓ એલપીજીની કિંમતોમાં ફેરફાર કરે છે. 1 ડિસેમ્બરે પણ LPG સિલિન્ડરના ભાવ અપડેટ કરવામાં આવશે. 1 નવેમ્બર 2025ના OMCs એ 19 કિલોગ્રામવાળા કોમર્શિયલ ગેસ સિલિન્ડરની કિંમતમાં 6.50 રૂપિયાનો ઘટાડો કર્યો હતો.

ATF ની કિંમતોમાં ફેરફાર
LPG ની જેમ ઓયલ માર્કેટિંગ કંપનીઓ ATF (Aviation Turbine Fuel) ની કિંમતોમાં ફેરફાર કરી શકે છે. દર મહિનાની પહેલી તારીખે ATF ની કિંમતો રિવાઇઝ કરવામાં આવે છે. તેવામાં 1 ડિસેમ્બરે તેમાં વધારો કે ઘટાડો થઈ શકે છે.

