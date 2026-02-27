સોનાને લઈને નવો નિયમ: 1 એપ્રિલથી થવા જઈ રહ્યો છે આ મોટો ફેરફાર, આ રીતે ખરીદ્યું હશે તો મર્યા!
New Rules Regarding Gold: સેકન્ડરી માર્કેટમાંથી સોનું ખરીદનારાઓ માટે મોટા ઝટકો લાગવાનો છે. જો કોઈ સોવરેન ગોલ્ડ બોન્ડ (SGB) હેઠળ સોનામાં રોકાણ કરે છે, તો હવે તેણે ટેક્સ ચૂકવવો પડશે, જે અત્યાર સુધી લાગુ નહોતો.
New Rules Regarding Gold: ભારતમાં સોના પર મળતી ટેક્સ છૂટને લઈને મોટો ફેરફાર થવા જઈ રહ્યો છે. SGB સ્કીમ હેઠળ સેકન્ડરી માર્કેટમાંથી સોનું ખરીદવાના નિયમો બદલાઈ રહ્યા છે. અત્યાર સુધી મેચ્યોરિટી પૂર્ણ થયા પછી સેકન્ડરી માર્કેટમાં SGBની ખરીદી અને વેચાણ કરનારાઓએ કેપિટલ ગેઈન ટેક્સ ચૂકવવો પડતો ન હતો, પરંતુ હવે આ છૂટ નાબૂદ કરવામાં આવી છે.
આનો સીધો અર્થ એ છે કે જો કોઈ વ્યક્તિ 1 એપ્રિલ પછી સેકન્ડરી માર્કેટમાં મેચ્યોરિટી પૂર્ણ થયા બાદ SGBની લેવડદેવડ કરે છે, તો તેણે કેપિટલ ગેઈન ટેક્સ ભરવો પડશે. આ નિયમમાં ફેરફાર આ વખતના બજેટમાં કરવામાં આવ્યો છે. CA એ પણ આ નિયમ સમજાવ્યો છે.
એક જાણીતા સીએના જણાવ્યા અનુસાર, એપ્રિલ 2026 થી ટેક્સ ફ્રી લાભ ફક્ત તે જ રોકાણકારોને મળશે જેમણે પ્રાથમિક ઇશ્યૂ (Primary Issue) વખતે સીધા જ ભારતીય રિઝર્વ બેંક (RBI) દ્વારા SGB સબ્સ્ક્રાઇબ કર્યા હતા અને મેચ્યોરિટી સુધી તેને પોતાની પાસે રાખ્યા હતા. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે જો તમે શરૂઆતમાં સીધા RBI પાસેથી બોન્ડ નથી ખરીદ્યા, તો મેચ્યોરિટી પર સરકાર તમારા નફા પર ટેક્સ વસૂલશે. વધુમાં કહ્યું કે આ ફેરફાર અસરકારક રીતે બે પ્રકારના રોકાણકારોનું સર્જન કરે છે.
કોને કયો લાભ મળશે?
RBI પાસેથી સીધા SGB ખરીદનારાઓને પાકતી મુદત પર 2.5% વાર્ષિક વ્યાજ દર અને કરમુક્ત મૂડી લાભનો લાભ મળશે.
સેકન્ડરી માર્કેટમાંથી SGB ખરીદનાર
2.5% વાર્ષિક વ્યાજ દર ચૂકવવામાં આવશે, પરંતુ પરિપક્વતા પર લાંબા ગાળાના મૂડી લાભ કરને પાત્ર રહેશે. તેમણે ચેતવણી આપી હતી કે એકવાર બોન્ડ સ્ટોક એક્સચેન્જ દ્વારા અથવા ભેટ તરીકે પણ બદલાય છે, તો તે કર લાભ પુરો થઈ જાય છે.
કેલ્ક્યુલેશન પણ બદલાશે
અત્યાર સુધી રોકાણકારો એક્સચેન્જમાંથી ઓછા ભાવે SGB ખરીદીને ટેક્સ ફ્રી મેચ્યોરિટીનો લાભ લેવાની વ્યૂહરચના અપનાવતા હતા, જે હવે નબળી પડી છે. જો તમે એક્સચેન્જમાંથી ₹7,000માં એક SGB ખરીદ્યો અને તે ₹11,000માં મેચ્યોર થાય છે, તો તમને થયેલો ₹4,000નો નફો હવે ટેક્સને પાત્ર ગણાશે. તેના પર 12.5% ના દરે લોન્ગ ટર્મ કેપિટલ ગેઈન ટેક્સ લાગશે.
એટલે કે તમારે પ્રતિ બોન્ડ ₹500 ટેક્સ ચૂકવવો પડશે. પહેલાં આ લાભ વ્યક્તિઓ પાસે રહેતો હતો, પરંતુ હવે કર ચૂકવવાપાત્ર રહેશે. તેમણે લખ્યું કે આ ફેરફાર સેકન્ડરી માર્કેટમાંથી ડિસ્કાઉન્ટેડ SGB ખરીદીને કરમુક્ત પરિપક્વતા લાભ મેળવવાની વ્યૂહરચના દૂર કરે છે.
