Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝBusiness

માર્કેટમાં આવ્યો નવો સ્કેમ ! ખતરામાં SBIના 50 કરોડથી વધારે કસ્ટરમ, ખાલી થઈ જશે ખાતુ, તમે ન કરતા આવી ભૂલ

New Scam: સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયાના ગ્રાહકોને હેકર્સ તેના નિશાન બનાવી રહ્યા છે. આ નવા રીતે SBI ગ્રાહકોને ફસાવવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. તેના પર SBIએ પણ ગ્રાહકોને સાવચેત કર્યા છે. 
 

Written By  Krushnapalsinh Chudasama|Last Updated: Feb 06, 2026, 09:51 PM IST

Trending Photos

માર્કેટમાં આવ્યો નવો સ્કેમ ! ખતરામાં SBIના 50 કરોડથી વધારે કસ્ટરમ, ખાલી થઈ જશે ખાતુ, તમે ન કરતા આવી ભૂલ

New Scam: 52 કરોડથી વધુ ગ્રાહકો ધરાવતી સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (SBI) ભારતની સૌથી મોટી જાહેર ક્ષેત્રની બેંક છે, અને કદાચ એટલા માટે જ હેકર્સ તેના ગ્રાહકોને નિશાન બનાવી રહ્યા છે. હેકર્સ WhatsApp પર નકલી SMS સંદેશાઓ મોકલીને SBI ગ્રાહકોને ફસાવવાનો શ્રેષ્ઠ પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. જો તમે અથવા તમારા પરિવારમાં કોઈ SBI ગ્રાહક છો, તો સાવચેત રહો અને તમારા પરિવારના સભ્યોને ચેતવણી આપો, કારણ કે એક નાની ભૂલ તમારું બેંક ખાતું ખાલી કરી શકે છે. SBI એ પોતે જ તેના ગ્રાહકોને ચેતવણી આપી છે. 

SBIએ તાજેતરમાં એક કેસની જાણ કરી હતી, જેમાં સ્કેમર્સ ગ્રાહકોને નકલી WhatsApp મેસેજ મોકલી રહ્યા હતા. મેસેજમાં દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે તેમનો આધાર નંબર અપડેટ કરવામાં આવ્યો નથી અને તેમની YONO એપ્લિકેશન ડિએક્ટિવ કરવામાં આવશે. આખો મામલો શું છે? ચાલો વિગતવાર સમજાવીએ.

Add Zee News as a Preferred Source

SBI ગ્રાહકોને WhatsApp પર મળી રહ્યો છે આ મેસેજ 

WhatsApp પરની એક પોસ્ટમાં, SBIએ એક સ્ક્રીનશોટ શેર કર્યો જેમાં ટોપ પર એક મોટો SBI YONO લોગો દર્શાવવામાં આવ્યો હતો. તેની નીચે એક સંદેશ હતો: "પ્રિય SBI ગ્રાહક, તમને જાણ કરવામાં આવે છે કે તમારા એકાઉન્ટમાં આધાર અપડેટ ન થવાને કારણે આજે રાત્રે તમારું SBI YONO એકાઉન્ટ બ્લોક થઈ જશે. અસુવિધા બદલ અમે દિલગીર છીએ અને તમને વિનંતી કરીએ છીએ કે KYC સાથે આગળ વધવા માટે અમારું સત્તાવાર SBI આધાર અપડેટ APK ઇન્સ્ટોલ કરો અને તમારા આધારને તાત્કાલિક અપડેટ કરો. અંતે, સંદેશમાં "SBI KYC AADHAR UPDATE.apk" ફાઇલ હતી.

આવા નકલી મેસેજો પહેલા પણ આવ્યા

આ સ્પષ્ટપણે વપરાશકર્તાઓને હેક કરવા એપ્લિકેશનો ડાઉનલોડ કરવા માટે ડરાવવાનો એક પ્રયાસ છે, અને સ્કેમર્સે આવી યુક્તિઓનો આશરો લીધો હોય તેવું પહેલી વાર નથી. 2024માં, તેઓએ રિવોર્ડ પોઈન્ટ્સ સમાપ્ત થઈ ગયા હોવાનો દાવો કરતા મેસેજ મોકલ્યા હતા, અને પછી નકલી APK ફાઇલ મોકલી હતી.

sbi fake whatsapp messages

સુરક્ષિત રહેવા માટે આ બાબતો ધ્યાનમાં રાખો

SBIએ પુષ્ટિ કરી છે કે તે ક્યારેય ગ્રાહકોને APK ફાઇલોનો ઉપયોગ કરીને એપ્લિકેશનો ડાઉનલોડ કરવા માટે કહેશે નહીં અથવા તેમને આ રીતે ધમકી આપશે નહીં. જો તમને આવા સંદેશા મળે છે, તો મોકલનારને બ્લોક કરીને ઘટનાની જાણ કરવી શ્રેષ્ઠ છે. 

તમે સાયબર ફ્રોડ હેલ્પલાઇન 1930 પર સંપર્ક કરી શકો છો અથવા સત્તાવાર સાયબર ક્રાઇમ પોર્ટલ દ્વારા ઑનલાઇન ફરિયાદ નોંધાવી શકો છો. હંમેશા સત્તાવાર એપ્લિકેશન સ્ટોરમાંથી SBI YONO એપ્લિકેશન ઇન્સ્ટોલ કરો.

 

❌ Don’t fall for it.

👉 Do not download apps from unknown links or APK files shared through unsolicited emails, SMS or WhatsApp.… pic.twitter.com/IJEnndiXV8

— State Bank of India (@TheOfficialSBI) February 6, 2026

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krushnapalsinh Chudasama

2017થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
SBI Customerfake whatsApp messagessbisbi user in dangersbi fake smsSBI fraudsbi online fraudGujarati News

Trending news